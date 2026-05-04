"Sezonun en iyi transferlerinden biri" - Daniel Farke'nin kader değiştiren taktiği sayesinde 10 milyon sterlinlik Leeds yıldızı şüphecileri susturdu

Gudmundsson gibi oyuncuların sahada başarılı performanslar sergilediğini izlerken, Leeds saha dışında da daha parlak bir gelecek için hazırlıklarını sürdürüyor. Elland Road’da kapsamlı bir yenileme çalışması planlanıyor; bu çalışma sonucunda stadyumun kapasitesi 53.000’e çıkarılacak ve bu ikonik spor mekanına bir gün Avrupa kupaları maçlarının geri döneceği umuluyor.

Bu hedefin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve neden kadro ve stadyum geliştirme alanlarında genişleme yapılması gerektiği sorulduğunda Gray şunları ekledi: “Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü Leeds'in şu anki stadyumunun kapasitesini ikiye katlasalar bile her koltuk dolacağını biliyoruz, çünkü bu kulüp muhteşem bir taraftar desteğine sahip.

Orada çok özel anlar yaşadım ve onlara karşı oynadığınızda kulübün ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz, ama tünelden geçerken, o beyaz formayı giydiğinizde, bu çok özel bir duygu.

“Teknik direktör inanılmaz bir iş çıkardı, her şeyden önce, yükselmenin ardından ilk sezonda Premier Lig'de kalmayı başardı, yani bunu başardı, ya da en azından başarmış gibi görünüyor.

“Leeds, Premier Lig'e gelen her oyuncu için çekici bir futbol kulübüdür. Bu sezon kendi tarzlarını açıkça ortaya koydular ve bu destekle gittikçe daha da iyiye gidecekler. Bence kulübün sahipleri ve şu anki her şey, kulübü gerçekten önemsiyor gibi görünüyor. Bu belki geçmişte böyle değildi, ama şüphesiz güçlü bir takım olabilirler.

“Bence gelecek sezon, hatta belki de önümüzdeki iki sezon, kendilerini Premier Lig'in ilk 10'u arasında yer alan bir takım olarak kabul ettirmeye çalışacaklar ve bunu başarırlarsa, o zaman Avrupa'yı konuşmaya başlayabilirler.”