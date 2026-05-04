Getty
Çeviri:
"Sezonun en iyi transferlerinden biri" - Daniel Farke'nin kader değiştiren taktiği sayesinde 10 milyon sterlinlik Leeds yıldızı şüphecileri susturdu
Sakatlanan Gudmundsson, İsveç formasıyla Dünya Kupası'nda boy göstermeyi umuyor
İngiltere'nin en üst liginde Manchester United, Wolves ve Burnley'i mağlup ettikleri altı maçlık yenilmezlik serisi, Leeds'i küme düşme hattının yedi puan üzerine çıkararak 14. sıraya yükseltti.
FA Cup yarı finalinde Chelsea'ye karşı Wembley'de acı bir yenilgi yaşansa da, Leeds 2024-25 sezonunda 100 puanla Championship şampiyonluğunu kazanarak büyük sahneye geri döndü. West Yorkshire'da gelecek için iddialı planlar yapılıyor.
Gudmundsson da bu planların bir parçası ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda onu bekleyen çok şey var. Talihsiz bir hamstring sakatlığı geçirdi ve bu durum onun ligdeki sezonunu sona erdirmiş olabilir, ancak umudu, bu yaz İsveç kadrosunda yer alarak Dünya Kupası hayallerini gerçekleştirebilmek.
27 yaşındaki oyuncu, Hollanda ve Fransa'da geçirdiği dönemlerin ardından futbolun zirvesine ulaştığı için bu turnuvada yer almaya can atıyor. Leeds, Lille'de onun potansiyelini fark etti ve Gudmundsson'u sahada daha ileriye, kanat bek pozisyonuna kaydırarak yatırımından olağanüstü bir getiri elde etti.
- Getty
10 milyon sterlinlik Gudmundsson, sezonun en önemli transferlerinden biri mi?
Çalışkan İsveçli oyuncu övgülerle karşılanırken, eski Leeds United bekçisi Gray – Adlerslots aracılığıyla GOAL’a özel bir röportajda – Gudmundsson’un 2025-26 sezonunda Premier Lig’in en iyi transferlerinden biri olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: “Sezon ilerledikçe, evet, öyle olduğunu düşünüyorum. O zamanlar pek emin değildim, ancak Daniel Farke'nin yaptığı sistem değişikliği - aslında Etihad Stadyumu'nda Manchester City ile oynadıkları maçın ikinci yarısında oldu - bence bu, sezonun ikinci yarısında gördüğüm diğer tüm oyunculardan daha çok ona yakıştı ve o harika bir savunma oyuncusu haline geliyor.
“Sadece savunmada değil, hücumda da, genel olarak oyununda büyük bir sıçrama kaydetti – kesinlikle sezonun en iyi transferlerinden biri.”
Elland Road'un genişletilmesi: Leeds, Avrupa kupalarına geri dönebilecek mi?
Gudmundsson gibi oyuncuların sahada başarılı performanslar sergilediğini izlerken, Leeds saha dışında da daha parlak bir gelecek için hazırlıklarını sürdürüyor. Elland Road’da kapsamlı bir yenileme çalışması planlanıyor; bu çalışma sonucunda stadyumun kapasitesi 53.000’e çıkarılacak ve bu ikonik spor mekanına bir gün Avrupa kupaları maçlarının geri döneceği umuluyor.
Bu hedefin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ve neden kadro ve stadyum geliştirme alanlarında genişleme yapılması gerektiği sorulduğunda Gray şunları ekledi: “Bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum çünkü Leeds'in şu anki stadyumunun kapasitesini ikiye katlasalar bile her koltuk dolacağını biliyoruz, çünkü bu kulüp muhteşem bir taraftar desteğine sahip.
Orada çok özel anlar yaşadım ve onlara karşı oynadığınızda kulübün ne kadar büyük olduğunu anlıyorsunuz, ama tünelden geçerken, o beyaz formayı giydiğinizde, bu çok özel bir duygu.
“Teknik direktör inanılmaz bir iş çıkardı, her şeyden önce, yükselmenin ardından ilk sezonda Premier Lig'de kalmayı başardı, yani bunu başardı, ya da en azından başarmış gibi görünüyor.
“Leeds, Premier Lig'e gelen her oyuncu için çekici bir futbol kulübüdür. Bu sezon kendi tarzlarını açıkça ortaya koydular ve bu destekle gittikçe daha da iyiye gidecekler. Bence kulübün sahipleri ve şu anki her şey, kulübü gerçekten önemsiyor gibi görünüyor. Bu belki geçmişte böyle değildi, ama şüphesiz güçlü bir takım olabilirler.
“Bence gelecek sezon, hatta belki de önümüzdeki iki sezon, kendilerini Premier Lig'in ilk 10'u arasında yer alan bir takım olarak kabul ettirmeye çalışacaklar ve bunu başarırlarsa, o zaman Avrupa'yı konuşmaya başlayabilirler.”
- Getty
Leeds, saha içinde ve dışında iddialı planlar yapıyor
Leeds, en son 2002-03 sezonunda UEFA Kupası'nda boy göstererek Avrupa kupalarında yer almıştı; o günden bu yana yirmi yıldan fazla zaman geçti ve Beyazlar, sonunda tekrar rayına oturana kadar League One'a kadar düşmüştü.
2020'de üst lige yükseldikten sonra sadece üç sezon elitler arasında kalabildiler, ancak sürdürülebilir bir başarıya ulaşmak için gerekli temelleri atıyor gibi görünüyorlar. Gudmundsson'u İngiltere'ye getiren transfer gibi daha akıllı transferler, bu hırslı devlerin yükselişini sürdürmelerine yardımcı olacaktır.