Goal.com
CanlıBiletler
EPL Signing of the Season GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Sezonun En İyi Premier Lig Transferi: Rayan Cherki, Dominic Calvert-Lewin ve GOAL'un 2025-26 Sezonu İçin En İyi 20 Listesi - Sıralamalı

Opinion
Premier Lig
R. Cherki
M. Guehi
G. Donnarumma
A. Semenyo
S. Lammens
M. Cunha
B. Mbeumo
V. Gyoekeres
M. Zubimendi
P. Hincapie
H. Ekitike
J. Pedro
Arsenal
M.City
M. United
Liverpool
Chelsea
Leeds United
Everton
Sunderland
Brighton & Hove Albion
D. Calvert-Lewin
G. Xhaka
K. Dewsbury-Hall
P. Gross
A. Stach
N. Sadiki
N. Mukiele
R. Roefs
FEATURES

2025-26 Premier Lig sezonu sona yaklaşırken, sürprizlerle dolu bu sezonu geriye dönüp değerlendirme zamanı geldi. Arsenal, sonunda Manchester City'nin direnişini kırarak şampiyonluğu garantiledi; ancak Avrupa kupalarına katılma hakları ve küme düşme potasındaki son sıra, son maça kadar belirsizliğini koruyor.

Her sezonda olduğu gibi, birçok yeni transfer önemli roller üstlendi; ancak küresel futbolun artan görünürlüğü nedeniyle Premier Lig kulüpleri için “işlenmemiş elmasları” bulmak giderek zorlaşıyor. Öte yandan, kendini kanıtlamış oyunculara büyük meblağlar harcamak da kendi risklerini beraberinde getiriyor; söz konusu tutarlar, en ufak bir başarısızlığın bile tolere edilemeyeceği anlamına geliyor.

İngiltere'nin en üst ligindeki takımlar için şanslı bir şekilde, son dokuz ayda bir dizi yatırım karşılığını verdi. GOAL'da, İngiltere'deki editör ve yazar ekibimiz, genel performans, transfer öncesi beklentiler ve paranın karşılığını alma kriterlerine göre sezonun en iyi 20 Premier Lig transferini sıralamak için kafa kafaya verdi:

NOT: Transferleri 2025 yaz transfer dönemi öncesinde tamamlanan (ör. Eli Junior Kroupi) veya önceki kiralık sözleşmeleri kalıcı hale gelen (ör. Kevin Danso) oyuncular değerlendirmeye alınmadı.

  • Wolverhampton Wanderers v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Noah Sadiki (Sunderland) - 15 milyon sterlin

    Sunderland'ın Premier Lig'e dönüşünde sadece ligde kalmakla kalmayıp başarılı bir performans sergilemesi, büyük ölçüde yaz transfer dönemindeki hamlelerine bağlanıyor; Black Cats'in yeni transferlerinin birçoğu, takımın Avrupa kupalarına katılma şansını hala elinde tuttuğu bu sezonda kilit roller üstleniyor.

    Wearside dışında belki de pek dikkat çekmeyen isimlerden biri, Belçika şampiyonu Union Saint-Gilloise'den transfer edilen orta saha oyuncusu Noah Sadiki'dir. Sadiki, orta sahada yorulmak bilmeyen presleri ve topu akıllıca kullanmasıyla N'Golo Kante ile karşılaştırılmaktadır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımında da forma giyen Sadiki, beklentileri kesinlikle karşıladı ve önümüzdeki aylarda Chelsea veya Manchester United'a transfer olacağına dair haberler çıkmaya başladı.

    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEYAFP

    19Pascal Gross (Brighton) - 1,75 milyon sterlin

    İki buçuk yıllık bir aradan sonra Pascal Gross, Ocak ayında Brighton'a geri döndü. Seagulls, sevilen Alman oyuncuyu güney sahillerine geri getirmek için Borussia Dortmund ile indirimli bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı. Bu orta saha oyuncusunun Fabian Hurzeler'in takımında devrim niteliğinde bir etki yarattığını söylemek biraz abartılı olabilir, ancak Gross, kış sonlarında küme düşme mücadelesine doğru sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Brighton'ın sezonun gidişatını tersine çevirmesinde kesinlikle kilit bir rol oynadı.

    35. yaş gününe yaklaşmasına rağmen, Gross'un enerjisi Brighton'ın ilk altı sırayı hedeflemesinde kilit rol oynadı. Gross, tüm sezon boyunca tek bir Premier League maçında birden fazla kez 13 kilometreden fazla koşan tek oyuncu oldu. Sezonun en iyi fiyat-performans oranına sahip transferlerinden biri olan Gross'un duran toplardaki vuruşları da Seagulls'un oyununa ekstra bir boyut kattı.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Piero Hincapie (Arsenal) - kiralık

    Geçen sezonun ardından Arsenal'in sol bek veya stoper pozisyonlarında tam anlamıyla bir eksiklik yaşamadığı göz önüne alındığında, yaz transfer döneminin sonunda Gunners'ın Bayer Leverkusen'den Piero Hincapie'yi kadrosuna katmak üzere olduğu haberinin ortaya çıkması bazılarını şaşırtmıştı. Ekvadorlu milli oyuncu ilk etapta kiralık olarak takıma katıldı ve etkisini gösterebilmek için sabırla beklemek zorunda kaldı; ancak bir kez Arsenal'in ilk on birine girmeyi başardığında, yerinden oynaması zor bir isim olduğunu kanıtladı.

    Fiziksel gücünü top kontrolündeki özgüveniyle birleştiren Hincapie, sezon boyunca Mikel Arteta'nın ilk tercih ettiği sol bek haline geldi ve Gunners'ın şampiyonluk yarışında rakip kanat oyuncularını durdurmada önemli bir rol oynadı. Bu yaz Hincapie'yi kalıcı olarak transfer etmek için ödeyecekleri 45 milyon sterlin, iyi harcanmış bir para gibi görünüyor.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    17Bryan Mbeumo (Manchester United) - 65 milyon sterlin

    Bryan Mbeumo geçen yaz birçok kulübün ilgisini çekmişti, ancak eski Brentford forveti, çocukluğundan beri taraftarı olduğu kulüp olan Manchester United’a katılmak için Tottenham ve Newcastle gibi takımların tekliflerini geri çevirdi. Mbeumo, Gtech Community Stadium’daki son sezonunda attığı 20 Premier Lig golüne ulaşamasa da, Old Trafford’daki ilk sezonunda yine de çift haneli gol sayısına ulaşmayı başardı.

    Mbeumo sezona hızlı bir başlangıç yaptı ve Şubat ayı başlarında 20 lig maçında 9 gol attı. Amad Diallo ile sağ kanatta kurduğu ortaklık, Ruben Amorim'in teknik direktörlük döneminde ortaya çıkan birkaç olumlu noktadan biriydi. Ancak Kamerunlu oyuncunun formu sezonun son aylarında düştü ve Michael Carrick yönetiminde yedek kulübesinde zaman geçirdi. Yine de, Red Devils üzerindeki etkisi çoğunlukla olumluydu.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Matheus Cunha (Manchester United) - 62,5 milyon sterlin

    Matheus Cunha'nın sezonu, Manchester United'ın bir diğer yeni forveti Mbeumo'nun sezonunun neredeyse tam tersi bir seyir izledi; yaz transfer döneminde Wolves'tan gelen Cunha, Old Trafford'daki hayatına biraz yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra Carrick yönetiminde formunda bir yükseliş yaşadı.

    Eski İngiltere orta saha oyuncusunun göreve gelmesinden bu yana attığı altı gol ve yaptığı üç asist arasında, Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı attığı muhteşem galibiyet golü ve Nisan ayında Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı kazanılan maçtaki tek gol de yer alıyor. Bu performans, Cunha'yı İngiliz birinci liginde üst üste üçüncü kez çift haneli gol sayısına ulaştırırken, forvet pozisyonlarındaki çok yönlülüğü de avantaj sağladı.

  • Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    15Hugo Ekitike (Liverpool) - 69 milyon sterlin

    Liverpool'un manşetlere taşınan 450 milyon sterlinlik yaz transfer çılgınlığı, Anfield'daki pek çok kişinin umduğu kadar iyi gitmemiş olabilir; ancak bu sezon yeni transferler açısından tek olumlu gelişme şüphesiz Hugo Ekitike oldu. Newcastle'ın burnunun dibinden Eintracht Frankfurt'tan transfer edilen Ekitike, Mart ayında Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmadan önce Premier League'de 11 gol atıp 4 asist yaparak Fernando Torres ile karşılaştırılmaya başladı.

    Ekitike'nin kale önündeki özgüveni, muhteşem top kontrolü ve pas vizyonu, onu şimdiden Premier League'in en iyi çok yönlü forvetlerinden biri haline getirdi. Tamamen iyileşene kadar altı ay boyunca sahalarda göremeyecek olmamız gerçekten çok yazık.

  • Arsenal v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 milyon sterlin

    2024 yazında Liverpool'a transfer olma fırsatını geri çeviren Martin Zubimendi, 12 ay sonra nihayet Premier Lig'e adım attı; Real Madrid'in orta saha oyuncusunu İspanya'da tutmak için son anda gösterdiği çabaya rağmen Arsenal'e katıldı. Zubimendi, Declan Rice ile birlikte en üst ligin en iyi orta saha ikililerinden birini oluşturarak, "Gunners"ın orta sahasına enerji ve zeka kattı.

    Eski Real Sociedad yıldızı ayrıca 5 gol atmayı başardı ve sezonun son haftalarında formunu kaybetmiş gibi görünse de, Kuzey Londra'daki ilk yılında sergilediği performanstan fazlasıyla memnun olabilir.

  • Gyokeres arsenal(C)Getty images

    13Viktor Gyokeres (Arsenal) - 55 milyon sterlin

    Viktor Gyokeres, Arsenal forması giymiş en yetenekli futbolcu mu? Gunners’ın görkemli tarihindeki en doğuştan golcü mü? Hatta çok tartışılan 9 numara sorununa çözüm mü? Tüm bu soruların cevabı “hayır” olabilir, ancak bu, Gyokeres’in Mikel Arteta’nın takımının başarısında rol oynamadığı anlamına gelmez.

    Son haftaya girerken, tüm ligde sadece dört oyuncu, Gyokeres'in Sporting CP'den transfer olduktan sonra attığı 14 Premier League golünden daha fazlasını kaydetmiştir. Eleştirenler, bu gollerin çoğunun ligin alt sıralarında yer alan takımlara karşı atıldığını belirtse de, bu gollerin yine de atılması gerekiyordu ve Gyokeres, bu pozisyondaki öncüllerinin yetersiz kaldığı durumlarda bekleneni başardı.

  • Fulham v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) - 24 milyon sterlin

    2024-25 sezonunun Kiernan Dewsbury-Hall için kayıp bir sezon olduğunu söylemek yanlış olmaz. Orta saha oyuncusunun Leicester City'den Chelsea'ye transferi o dönemde tuhaf bir hamle gibi görünüyordu ve Enzo Maresca yönetiminde Premier Lig'de sadece iki kez ilk 11'de yer almasıyla bu öngörü doğru çıktı. Dolayısıyla yeni bir başlangıç gerekiyordu ve Dewsbury-Hall, Everton'a katılarak doğru seçimi yapmış gibi görünüyor.

    27 yaşındaki oyuncu, David Moyes'un takımında neredeyse her maçta forma giydi ve 10 kişi kalan Toffees'in Manchester United'ı yendiği Old Trafford'daki unutulmaz galibiyet golü de dahil olmak üzere sekiz gol ve altı asistle takıma katkı sağladı. Dewsbury-Hall'un Merseyside'daki performansları o kadar etkileyiciydi ki, sezonun ortasında İngiltere milli takımına çağrılacağına dair söylentiler bile ortaya çıktı.

  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-NEWCASTLEAFP

    11Nordi Mukiele (Sunderland) - 9,5 milyon sterlin

    Sunderland, yaz transfer döneminde en üst düzeyde tecrübeye sahip oyuncuları hedef almaktan çekinmedi; ancak son altı sezonunu Paris Saint-Germain, RB Leipzig ve Bayer Leverkusen formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde geçirmiş olan Nordi Mukiele’yi, Regis Le Bris’in Stadium of Light’taki projesine katılmaya ikna etmek yine de büyük bir başarıydı.

    Black Cats'in bunu mütevazı bir ücret karşılığında başarması, bu başarıyı daha da etkileyici kılıyor ve Mukiele bu yatırımı fazlasıyla geri ödedi. Sağ bek, Sunderland için hücumda etkili bir varlık oldu, üç gol ve üç asistle katkıda bulunurken, deneyimi Wearside'da savunma istikrarını sağlamada kilit rol oynadı.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Anton Stach (Leeds United) - 17 milyon sterlin

    Sunderland'a çok benzer şekilde, Leeds United'ın ligin bitimine birkaç maç kala Premier Lig'de kalmayı başarması büyük ölçüde transfer politikasına borçluydu; Daniel Farke, üst lige dönüşünde bir dizi tecrübeli oyuncuya güvenebildi. Elland Road'a gelen en etkileyici isimlerden biri, Hoffenheim'dan transfer edilen ve kısa sürede West Yorkshire'da taraftarların gözdesi haline gelen Anton Stach oldu.

    Mücadeleci bir stile sahip olmasının yanı sıra top kontrolünde de rahat olan bir orta saha oyuncusu olan Stach, duran toplardan attığı muhteşem gollerle de taraftarları heyecanlandırdı ve toplam 5 golünün 3'ünü direkt serbest vuruşlardan attı. Stach'ın İngiltere'deki mükemmel ilk sezonunun karşılığı, dört yıl sonra ilk kez Almanya milli takımına çağrılması oldu.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    9Marc Guehi (Manchester City) - 20 milyon sterlin

    Sezonun en önemli dönüm noktalarından biri, Eylül ayındaki transfer döneminin son gününde yaşandı. Crystal Palace, kaptanının yerine bir yedek bulamadığı için Marc Guehi’nin Liverpool’a uzun süredir süren transferini son anda iptal etti. Bunun sonucunda Kırmızılar’ın savunması bir felaketten diğerine sürüklendi; Guehi’yi kadroya katamamaları ise Manchester City’nin devreye girip bu İngiliz milli oyuncuyu Ocak ayında indirimli bir anlaşma ile kadrosuna katmasına olanak sağladı.

    Guehi'nin Selhurst Park'taki sözleşmesinin sona ermesi yaklaşırken, City kendi savunma hattındaki sakatlık krizini çözmek için bu fırsatı değerlendirdi. Etihad'a geldiğinden beri Premier League'de her dakikada forma giyen Guehi, her şeyin yolunda gitmediği anlar da olsa (Everton maçında yaptığı hatalı geri pas, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen an oldu), iddialı performanslarıyla ligin birçok elit kulübünün neden onu transfer etmek istediğini kanıtladı.

  • Sunderland v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Robin Roefs (Sunderland) - 9 milyon sterlin

    2025 yazında pek çok Premier Lig kulübü yeni kaleciler arayışına girdi, ancak Eredivisie’deki NEC’den pek tanınmayan Robin Roefs’u kadrosuna katan Sunderland’dan daha başarılı olan çok azı vardı. Hollandalı kaleci, Stadium of Light’taki taraftarlar arasında anında bir kahramana dönüştü ve Avrupa genelinde yılın en iyi transferlerinden biri olarak tarihe geçmeli.

    Bu sezon İngiltere'nin en üst liginde Roefs'un 10'undan daha fazla gol yemeden bitiren sadece beş kaleci varken, %70,4'lük kurtarış yüzdesi David Raya, Jordan Pickford ve Alisson Becker gibi isimlerin ortalamalarının üzerinde.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 26 milyon sterlin

    Geçen yaz Paris Saint-Germain'in Gianluigi Donnarumma için teklifleri dinlemeye hazır olduğu haberi duyulduğunda, bu pek inandırıcı gelmemişti. İtalya milli takımının kalecisinin kahramanca performansları, Luis Enrique'nin takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük rol oynamıştı. Bu nedenle, Donnarumma Pep Guardiola'nın tipik kaleci anlayışına uymasa da, onu çok düşük bir bedelle Etihad'a getirmek reddedilemeyecek kadar cazip bir teklifti.

    Donnarumma'nın topu ayağında zor anlar yaşadığı ve duran toplarda baskı altında kaldığında zaman zaman zorlandığı doğrudur, ancak şutları kurtarma açısından Premier Lig'e geldiğinden beri rakipsizdir. Hem kurtarma yüzdesinde (%72,9) hem de önlediği gol sayısında (5,8) birinci sırada yer alırken, 15 maçta kalesini gole kapatan performansını sadece Altın Eldiven ödülünün sahibi David Raya geçebilmiştir.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    6Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 milyon sterlin

    Antoine Semenyo, Premier Lig sezonunun ilk yarısında öne çıkan oyunculardan biriydi; bu nedenle, Ganalı milli oyuncunun Bournemouth’taki sözleşmesinde Ocak transfer döneminin başlarında devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıkınca, İngiliz futbolunun önde gelen kulüpleri ilgilerini açıkça ortaya koydu.

    Manchester City sonunda yarıştan galip çıktı ve Semenyo, seviyenin yükselmesi ve performans baskısına rağmen hiç tereddüt etmedi. Guardiola'nın şampiyonluk yarışındaki takımında oynadığı ilk sekiz Premier Lig maçında beş gol attı ve sezon sonuna kadar bu gol ortalamasını sürdüremese de, City kadrosunda her zaman yer aldı. FA Cup finalini kazandıran muhteşem vuruşu da fena değildi.

  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Joao Pedro (Chelsea) - 60 milyon sterlin

    Joao Pedro, Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea formasıyla yaptığı muhteşem başlangıcı sürdürmekte her zaman zorlanacaktı, ancak eski Brighton forveti, Stamford Bridge’deki ilk sezonunda Premier Lig savunmalarına baş belası olmaya devam etti.

    Sezonun son maçı öncesinde, gol (15) ve gol-asist toplamında (20) İngiltere'nin en üst liginde dördüncü sırada yer alıyor. Mükemmel top tutma ve direkt dripling yetenekleri sayesinde taraftarların gönlünü kazanan Pedro, Chelsea'nin Yılın Oyuncusu seçildi. Tüm bunlar, bu yaz Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna neden seçilmediğini daha da anlaşılmaz kılıyor.

  • Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) - bedelsiz

    Leeds United, geçen yaz Premier Lig'e geri döndüğünde kendini kanıtlamış bir golcüye ihtiyaç duyduğunu biliyordu; bu nedenle, Ağustos ortasında sakatlıklarla boğuşan Dominic Calvert-Lewin'i bedelsiz transfer etmeleri pek çok kişiyi şaşırtmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, Everton'dan ayrılmadan önce son dört sezonda toplamda sadece 17 lig golü kaydetmişti.

    Ancak Calvert-Lewin, West Yorkshire'da yeniden canlandı ve Kasım ve Aralık aylarında altı maç üst üste gol atarak hem kendisinin hem de Leeds'in sezonunu canlandırdı. Sezonun bitmesine bir maç kala, sadece dört oyuncu onun 14 golünden daha fazlasını atabildi; son maçta iki gol atarsa Calvert-Lewin, İngiliz birinci ligindeki en iyi sezonunu tekrarlayacak. Mart ayında İngiltere milli takımına geri çağrılması da bu nedenle son derece haklıydı.

  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Senne Lammens (Manchester United) - 18 milyon sterlin

    Manchester United kalecilerinin taraftarların desteğini kazanabilmesi için aşması gereken çıtanın son yıllarda düştüğü bir gerçek, ancak bu durum Senne Lammens’in Old Trafford’daki ilk sezonunda sergilediği performansı gölgelememelidir. Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminin sonlarına doğru seçeneklerini değerlendirirken Emiliano Martinez yerine tercih edilen Lammens, üst düzey deneyim eksikliğine rağmen Royal Antwerp’ten bu büyük adımı nispeten kolaylıkla atlatmayı başardı.

    23 yaşındaki oyuncu, United savunmasına güven aşılarken, İngiliz futbolunda modern kalecilerin başa çıkmak zorunda olduğu duran toplar konusunda da özellikle başarılı bir performans sergiledi. Şutları kurtarma açısından ise, önlediği gol sayısı (4,1) ile Donnarumma'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    2Granit Xhaka (Sunderland) - 17 milyon sterlin

    Geçen yaz, Granit Xhaka’nın Bayer Leverkusen’den ayrılıp yeni yükselmiş Sunderland’a katılma kararı kadar şaşırtıcı bir transfer pek azdı; hatta Leverkusen teknik direktörü Erik ten Hag bile İsviçreli milli oyuncunun Wearside’a geçişi karşısında şaşkına dönmüştü. Black Cats, büyük bir başarıya imza attıklarının farkındaydı ve Xhaka’ya hemen kaptanlık pazubandını taktı. O da onları hayal kırıklığına uğratmadı.

    Xhaka, Regis Le Bris'in takımında ön saflarda liderlik yaptı ve play-off'lar yoluyla ligde yükselmesinin ardından liderlik konusunda eksiklikleri olan kadroya üst düzey deneyim kattı. Pas yeteneği hala üst düzeyde ve altı asistlik performansı ile ligde sadece beş oyuncunun gerisinde kalıyor. Topun olmadığı anlarda ise hem bloklanmış şutlar hem de top uzaklaştırmalarında ilk %5'lik dilimde yer alıyor ve bu da sahada her iki uçta da oynadığı kilit rolü vurguluyor.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Rayan Cherki (Manchester City) - 30,5 milyon sterlin

    Rayan Cherki, tutumu ve böylesine gösterişli bir oyuncunun Guardiola’nın takımında uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri eşliğinde Manchester City’ye geldi. Etihad’da her zaman ilk 11’de yer almamış olsa da, Cherki İngiliz futbolundaki ilk sezonunda Premier Lig’in en heyecan verici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Cherki'nin yaptığı 12 asistten daha fazlasını sadece Bruno Fernandes yaptı ve 4 gol sayısını ileride artırması gerekse de, Guardiola bu yaz görevinden ayrıldığında Fransız milli oyuncunun Enzo Maresca için kilit bir figür olacağı açık. Henüz 22 yaşında olan Cherki'nin en iyi yılları henüz önündedir.