18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato

Çeviri:

Sezonun başlamasına bir hafta kala Milan: sahada ve transferde işleyenler ile işlemeyenler

AC Milan

AC Milan, yedi gün sonra eski oyuncusu Ignazio Abate’nin çalıştırdığı Torino’ya karşı sezon açılışını yapacak: yaz döneminin bilançosu ve kadroyu tamamlamak için gerekenler.

X saatine yedi gün kaldı.Ruben Amorim'in Milan'ı, Ferragosto dostluk maçında, Polonyalı teknik adamın eski takımı Manchester United'a karşı Wroclaw'da sahaya çıkarken, sezonun resmi açılışı öncesindeki son provasını yapıyor. Bu açılışın tarihi ise 23 Ağustos Pazar, Stadio Grande Torino'da eski tanıdık Ignazio Abate'nin Torino'suna karşı. Kolay geçmeyen bir yazın ardından ilk hayaletlerin ortaya çıkmaması için kaçırılmaması gereken bir başlangıç; çünkü son iki sezonda Fonseca döneminde yine Torino'ya karşı bir beraberlik, Allegri döneminde ise sahasında Cremonese'ye karşı bir yenilgi gelmişti.


O halde sezon başlangıcına bir hafta kala, saha ile transfer arasında nelerin işlediğine ve nelerin işlemediğine bakalım.

  • SAHADA NELER İŞLİYOR

    Amorim’in Milan’ı, Allegri’ninkinden tamamen farklı bir takım ve bu durum sezonun ilk maçlarından itibaren kendini gösterdi: şu ana kadar Celtic ve Inter karşısında iki beraberlik, Chelsea karşısında ise kötü bir yenilgi almış olsa da takım, oyunu oynamaya, cesur bir futbolla sahaya çıkmaya ve önde baskı yapmaya çalışıyor. Eski Sporting teknik adamının 3-4-2-1 dizilişine dayanan bu anlayış, çok net ve belirgin bir futbol fikrini ortaya koyuyor; amaç, geçen yıl olduğu gibi oyunu kabul etmek değil, maça hükmetmek. Elbette forvetler ve yaratıcılığı yüksek oyuncular bu durumdan fayda sağlayabilir; taraftarlar açısından da maçların seyir zevki artabilir. En çok güven veren unsur ise teknik direktörün iradesi ve ne istediğini açık biçimde ortaya koyması; başlangıçta sonuçlar olumsuz olsa bile bundan vazgeçmemesi gerekiyor.

    • Reklam

  • Saha içinde neler yolunda gitmiyor?

    Açıkçası bu yaklaşımın pek çok belirsizlik barındıran bir diğer yüzü de var: takım, üst üste üçüncü yılda da kendi futbol felsefesini değiştirmek zorunda; Fonseca'nın proaktif futbolundan Allegri'nin daha muhafazakâr anlayışına geçtikten sonra şimdi bir kez daha yeni bir oyun fikrine yöneliyor. Allegri tarzıyla daha fazla güven ve garanti bulmuş görünen bazı oyuncular, özellikle de geçen sezonun en iyilerinden biri olan Pavlovic örneğinde olduğu gibi, geriden oyun kurma ve her durumda oyun ortaya koyma yönündeki yeni başlangıç ilkeleri karşısında zorlanmış göründü.

    Diğerleri ise bu sisteme hiç uygun değil ve Portekizli teknik adamın turnede yaptığı aşırı değerlendirme transfer sürecini uzattı; ancak bunun, Gerry Cardinale'in kendisinden istediği çok yıllı bir projeyi şekillendirmek için gerekli olduğu da söylenebilir. Yenilen çok sayıdaki gol endişe veriyor: şu ana kadar üç maçta altı gol. Bu tablo, çoğu zaman önde kurulan ve geriye koşmak zorunda kalan bir savunmanın ürünü. Şüphe şu ki Amorim'in katı bağlılığı bir artıdan ziyade bir engele dönüşebilir, eğer sonuçlar başlangıçta olumlu olmazsa.

  • TRANSFER PİYASASI, NELER İŞLİYOR

    Cardinale ve Milan'ın transferden sorumlu isimleri, görüşmelerin başında fırsatları hızlıca değerlendirdi; Amorim'in ekibine iki kilit parçayı kazandırdı. Bunlar artık vazgeçilemez iki isimdi: hücum hattına Serie A'nın ve Milan tarihinin en pahalı transferi olan Goncalo Ramos 75 milyon euro karşılığında geldi. Golcü kimliğiyle güven veren Ramos, muhtemelen piyasada alınabilecek en iyi profildi; zira Avrupa Şampiyonu PSG'nin yedek santrforuydu.

    Savunma için de aynı durum geçerli: Mario Gila, Celtic maçında sakatlandıktan sonra bu günlerde yeniden takımla çalışmalara başladı ve önemli bir transfer olduğunu gösterdi. Milan; Napoli, Inter ve diğer rakiplerini geride bırakmayı başardı. İspanyol oyuncunun İtalya ligini çok iyi tanıması ve savunma hattı için kilit bir parça olması da bunun nedenleri arasında yer alıyor; İskoçlara karşı yaptığı iyi başlangıç da bunu kanıtlıyor. Hemen ve masraftan kaçınılmadan giderilen iki ihtiyaç.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Transferde neler yolunda gitmiyor

    Ancak sonra her şey bir anda durdu. Rakiplerini geride bırakmış ve yaza rakiplerine karşı net bir avantajla başlamış olan Milan, rakipleri tarafından yakalandı ve geçildi; şu anda 4-5 takım daha üstün görünüyor: Temmuz ayı, açıklanması güç bir hareketsizlikle geçti. Amorim'in değerlendirmeleri belirleyici oldu; bunların bazıları gereksizdi ya da zamanlama açısından fazla uzundu, ama her şeyden önce giden oyuncu tarafında kadroyu daraltma zorluğu etkili oldu. Açıkça yetersiz görülen 7-8 oyuncunun teklif almaması nedeniyle, bunlar şimdi ya istemeye istemeye kalma ya da Athekame örneğinde Lyon'a olduğu gibi ucuza satılma veya kiralanma riskiyle karşı karşıya.


    Tomori, Fofana, Odogu ve sürpriz biçimde Nkunku da projenin dışında. Gimenez ve Estupinan ise arada kalmış görünüyor ve görüşmelerin döner kapısından sahada bir yere geçme riski taşıyor; çünkü şu ana kadar tatmin edici teklifler gelmedi. 13 Ağustos'ta bir kısa satış listesinin sızdırılması fikri, bunları kolaylaştırmak adına faydalı bir hamle gibi görünmedi; özellikle de sözleşmesi kısa olan futbolcular söz konusu olduğunda. Buna, kadronun en çok kazanan oyuncusu Leao'nun durumu da eklenmeli; oyuncu kendini bizzat satışa çıkardı, beklenen düzeyde teklifler almadı ve şimdi de Milano'da kalabilecek gibi görünüyor; önümüzdeki günlerde satılması sağlanamazsa, hangi statü ve ruh haliyle kalacağı ise belirsiz. Ayrıca Maignan ve Rabiot'nun hoşnutsuzluğu da, Allegri'nin ayrılığı nedeniyle Milanello'da başlangıca bir hafta kala dönmeleriyle birlikte, boomerang etkisi yarattı; zira söz konusu iki isim kadronun temel taşları arasında yer alıyor.


    Gerçekleşmeyen satışlar, gelen oyuncu tarafındaki transferleri frenledi ve şu anda en az iki pozisyon, yani stoper ve sol kanat, Gabbia ve Bartesaghi ile birlikte yetersiz görünüyor. Amorim savunma hattı için transfer döneminin başında Goncalo Inacio'yu istemişti ve Ağustos ortasına gelinmesine rağmen hâlâ gelmedi. Bir de bazı mevkilerde sayısal açıdan soru işaretleri var: kısacası, Cardinale transferler konusunda güvence vermiş olsa da Milan, Ağustos ortasında, ligin başlamasına bir hafta ve transfer döneminin bitmesine iki hafta kala hâlâ devam eden bir inşaat halinde; üç ayda yapamadığını on beş günde yapmak da kolay değil.

Club Friendlies
M. United crest
M. United
MUN
AC Milan crest
AC Milan
MIL