Sezonun başlamasına bir hafta kala Milan: sahada ve transferde işleyenler ile işlemeyenler

Ancak sonra her şey bir anda durdu. Rakiplerini geride bırakmış ve yaza rakiplerine karşı net bir avantajla başlamış olan Milan, rakipleri tarafından yakalandı ve geçildi; şu anda 4-5 takım daha üstün görünüyor: Temmuz ayı, açıklanması güç bir hareketsizlikle geçti. Amorim'in değerlendirmeleri belirleyici oldu; bunların bazıları gereksizdi ya da zamanlama açısından fazla uzundu, ama her şeyden önce giden oyuncu tarafında kadroyu daraltma zorluğu etkili oldu. Açıkça yetersiz görülen 7-8 oyuncunun teklif almaması nedeniyle, bunlar şimdi ya istemeye istemeye kalma ya da Athekame örneğinde Lyon'a olduğu gibi ucuza satılma veya kiralanma riskiyle karşı karşıya.





Tomori, Fofana, Odogu ve sürpriz biçimde Nkunku da projenin dışında. Gimenez ve Estupinan ise arada kalmış görünüyor ve görüşmelerin döner kapısından sahada bir yere geçme riski taşıyor; çünkü şu ana kadar tatmin edici teklifler gelmedi. 13 Ağustos'ta bir kısa satış listesinin sızdırılması fikri, bunları kolaylaştırmak adına faydalı bir hamle gibi görünmedi; özellikle de sözleşmesi kısa olan futbolcular söz konusu olduğunda. Buna, kadronun en çok kazanan oyuncusu Leao'nun durumu da eklenmeli; oyuncu kendini bizzat satışa çıkardı, beklenen düzeyde teklifler almadı ve şimdi de Milano'da kalabilecek gibi görünüyor; önümüzdeki günlerde satılması sağlanamazsa, hangi statü ve ruh haliyle kalacağı ise belirsiz. Ayrıca Maignan ve Rabiot'nun hoşnutsuzluğu da, Allegri'nin ayrılığı nedeniyle Milanello'da başlangıca bir hafta kala dönmeleriyle birlikte, boomerang etkisi yarattı; zira söz konusu iki isim kadronun temel taşları arasında yer alıyor.





Gerçekleşmeyen satışlar, gelen oyuncu tarafındaki transferleri frenledi ve şu anda en az iki pozisyon, yani stoper ve sol kanat, Gabbia ve Bartesaghi ile birlikte yetersiz görünüyor. Amorim savunma hattı için transfer döneminin başında Goncalo Inacio'yu istemişti ve Ağustos ortasına gelinmesine rağmen hâlâ gelmedi. Bir de bazı mevkilerde sayısal açıdan soru işaretleri var: kısacası, Cardinale transferler konusunda güvence vermiş olsa da Milan, Ağustos ortasında, ligin başlamasına bir hafta ve transfer döneminin bitmesine iki hafta kala hâlâ devam eden bir inşaat halinde; üç ayda yapamadığını on beş günde yapmak da kolay değil.