Sezonun Avrupa'daki En İyi Transferleri: Luis Diaz, Marcus Rashford ve GOAL'un 2025-26 sezonunun en iyi 20 transferi - sıralaması

2025-26 Avrupa futbol sezonu neredeyse sona erdi. Arsenal ve Paris Saint-Germain, sırasıyla İngiltere ve Fransa’da lig şampiyonluğunu garantiledikten sonra Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. Almanya’da Bayern Münih ve İtalya’da Inter ise her iki ligde de şampiyon olarak çifte kupayı kaldırmanın sevincini yaşadı. “Büyük Beşli” ligleri tamamlayan Barcelona, Real Madrid’in kaotik koşullarda geriye düşmesi üzerine La Liga’daki şampiyonluğunu başarıyla korudu.

Her sezonda olduğu gibi, birçok yeni transfer önemli roller üstlendi; ancak işlenmemiş elmasları keşfetmek hiç de kolay bir iş değil. Öte yandan, kendini kanıtlamış oyunculara büyük meblağlar harcamak da kendi risklerini beraberinde getiriyor; söz konusu tutarlar, en ufak bir başarısızlığın bile kabul edilemez olacağı anlamına geliyor.

Avrupa'daki takımlar için şanslı bir şekilde, son dokuz ayda yapılan bir dizi yatırım karşılığını vermiştir. Kıtanın dört bir yanından FootballCo editör ekiplerinin katıldığı bir oylama sürecinin ardından GOAL, genel performans, transfer öncesi beklentiler ve paranın karşılığını alma kriterlerine göre Avrupa sezonunun en iyi 20 transferini sıraladı:

NOT: Transferleri 2025 yaz transfer dönemi öncesinde tamamlanan (ör. Eli Junior Kroupi) veya önceki kiralık sözleşmeleri kalıcı hale gelen (ör. Victor Osimhen) oyuncular değerlendirmeye alınmamıştır.

  • FBL-FRA-CUP-STRASBOURG-REIMSAFP

    20Joaquin Panichelli (Strasbourg) - 17 milyon avro

    Bir yıl önce Joaquin Panichelli, Mirandes formasıyla İspanya İkinci Ligi’ndeki sezonunu tamamlıyordu; oysa Mart ayında geçirdiği yürek parçalayıcı diz sakatlığı olmasaydı, Strasbourg’da geçirdiği çıkış yakaladığı sezonun ardından Arjantin’i Dünya Kupası’nda temsil etmeye hazırlanıyor olabilirdi.

    Mirandes'te kiralık olarak oynarken 20 gol atmasının ardından Alaves'ten transfer edilen Panichelli, Fransa'da hızlı bir başlangıç yaptı ve sakatlık nedeniyle sezonu erken bitirmeden önce 27 maçta 16 gol atarak Ligue 1'in en golcü oyuncusu oldu. Diğer turnuvalarda da 4 gol daha atan Panichelli'nin formu, 23 yaşındaki oyuncunun Chelsea ve Atletico Madrid'e transfer olacağına dair haberlerin çıkmasına neden oldu.

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    19Antoine Semenyo (Manchester City) - 62,5 milyon sterlin

    Antoine Semenyo, Premier Lig sezonunun ilk yarısında öne çıkan oyunculardan biriydi; bu nedenle, Ganalı milli oyuncunun Bournemouth’taki sözleşmesinde Ocak transfer dönemi başında devreye sokulabilecek bir serbest kalma maddesi olduğu ortaya çıktığında, İngiliz futbolunun önde gelen kulüpleri ilgilerini açıkça ortaya koydu.

    Manchester City sonunda yarıştan galip çıktı ve Semenyo, seviyenin yükselmesi ve performans baskısına rağmen hiç tereddüt etmedi. Pep Guardiola'nın şampiyonluk yarışındaki takımında ilk 12 maçında 7 gol attı ve sezon sonuna kadar bu gol ortalamasını sürdüremese de, City kadrosunda her zaman yer aldı. FA Cup finalini belirleyen muhteşem vuruşu da fena değildi.

  • SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    18Joao Pedro (Chelsea) - 60 milyon sterlin

    Joao Pedro, Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea formasıyla yaptığı çarpıcı başlangıcı sürdürmekte her zaman zorlanacaktı, ancak eski Brighton forveti, Stamford Bridge’deki ilk sezonunda Premier Lig savunmalarına baş belası olmaya devam etti.

    Tüm turnuvalarda 20 gol atmayı başaran Pedro, 15 golle İngiltere Altın Ayakkabı yarışında beşinci sırada yer aldı. Mükemmel top tutma becerisi ve direkt driplingleri sayesinde taraftarların gönlünü kazanan Pedro, Chelsea'nin Yılın Oyuncusu seçildi. Tüm bunlar, bu yaz Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna neden seçilmediğini daha da anlaşılmaz kılıyor.

  • Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    17Endrick (Lyon) - kiralık

    Endrick'in Real Madrid'deki kariyerinin şu ana kadar planlandığı gibi gitmediğini söylemek yanlış olmaz; Brezilyalı oyuncunun Bernabéu'daki dönemi, Xabi Alonso yönetiminde La Liga'da sadece 11 dakika sahada kalabildiği sezonun ilk yarısında en dip noktasına ulaştı. İspanya'nın başkentinden bir süre uzak kalmanın bu eski "mucize çocuğa" iyi geleceği anlaşıldı ve Endrick, kariyerine yeniden ivme kazandırmak için Ocak ayında Lyon'a kiralık olarak transfer olmayı tercih etti.

    Sadece üçüncü maçında Metz'e karşı attığı hat-trick dünya çapında manşetlere taşındı ve Endrick, sezonun sonuna kadar fark yaratan bir oyuncu olmaya devam etti. Tüm turnuvalarda 24 maçta forma giyen Endrick, toplamda 8 gol attı ve 8 asist yaptı. Endrick'in katkıları, Lyon'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı ve kendisine Dünya Kupası için Brezilya milli takımına geri çağrılmasını kazandırdı.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    16Esteban Lepaul (Rennes) - 13,5 milyon avro

    Bu sezon Ligue 1'i yakından takip etmediyseniz, Esteban Lepaul size yeni bir isim gelebilir; ancak bu forvet, Rennes formasıyla geçirdiği olağanüstü bir sezon boyunca Fransa'da büyük ilgi gördü. 26 yaşındaki oyuncu, son yıllarda liglerde yükselerek en üst seviyeye ulaştı ve 2025-26 sezonunu ligin en golcü oyuncusu olarak tamamladı. 21 gol atarak en yakın rakiplerine 5 gol fark attı.

    Ağustos sonunda Angers'ten transfer edilen Lepaul, ilk maçında eski kulübüne gol atarak kendini kanıtladı, ancak sezonun son haftalarındaki performansı ile adını bir anda duyurdu. Lepaul, sezonun son 14 maçında 12 gol atarak Rennes'i altıncı sıraya taşıdı ve takımın Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladı.

  • rashford(C)Getty Images

    15Marcus Rashford (Barcelona) - kiralık

    Geçen sezon Aston Villa’da geçirdiği kısa süreli kiralık dönemle kariyerine yeniden ivme kazandıran Marcus Rashford, Manchester United’daki düşüşünün ardından gözden düşmemek için 2025-26 sezonunda bir kez daha hız kazanması gerekiyordu. Zaten güçlü bir hücum kadrosuna sahip olan Barcelona takımına katılmak bu nedenle bir riskti, ancak bu risk İngiliz forvet için büyük bir kazanç sağladı.

    Her ne kadar düzenli olarak ilk 11'de yer almamış olsa da, Rashford, Katalonya'daki sezonunu tüm turnuvalarda 14 gol ve 11 asistle tamamlarken Hansi Flick'i nadiren hayal kırıklığına uğrattı. 28 yaşındaki oyuncu, her iki maçta bir ortalama bir gol katkısı sağladı ve bu nedenle Blaugrana'nın Rashford'un transferini kalıcı hale getirmeyi ciddi olarak düşünmesi şaşırtıcı değil.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-SUNDERLANDAFP

    14Martin Zubimendi (Arsenal) - 56 milyon sterlin

    2024 yazında Liverpool'a transfer olma fırsatını geri çeviren Martin Zubimendi, 12 ay sonra nihayet Premier Lig'e adım attı; Real Madrid'in orta saha oyuncusunu İspanya'da tutmak için son anda gösterdiği çabaya rağmen Arsenal'e katıldı. Zubimendi, Declan Rice ile birlikte en üst ligin en iyi orta saha ikililerinden birini oluşturarak, "Gunners"ın orta sahasına enerji ve zeka kattı.

    Eski Real Sociedad yıldızı ayrıca 5 gol atmayı başardı ve sezonun son haftalarında form düşüklüğü yaşayıp ilk 11'deki yerini kaybetmiş gibi görünse de, Arsenal'in şampiyonluk kazandığı her maçta forma giydi ve Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda sadece iki maçta forma giymedi.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    13Gianluigi Donnarumma (Manchester City) - 26 milyon sterlin

    Geçen yaz Paris Saint-Germain'in Gianluigi Donnarumma için teklifleri dinlemeye hazır olduğu haberi duyulduğunda, bu pek de inandırıcı gelmemişti. İtalya milli takımının kahramanı, Luis Enrique'nin takımının Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında büyük rol oynamıştı. Donnarumma, Pep Guardiola'nın tipik kaleci tarzına uymasa da, onu Etihad'a düşük bir ücret karşılığında transfer etmek, Manchester City için reddedilemeyecek kadar cazip bir teklifti.

    Donnarumma'nın topun ayağında olduğu anlarda zorlandığını ve duran toplarda baskı altında kaldığında zaman zaman sıkıntı yaşadığını kabul etmek gerekir, ancak şutları kurtarma açısından Premier Lig'e geldiğinden beri rakipsizdir. İngiliz birinci liginde hem kurtarış yüzdesi (%72,9) hem de önlediği gol sayısı (5,8) açısından birinci sırada yer alırken, Altın Eldiven ödülünü kazanan David Raya dışında kimse onun 15 maçta kalesini gole kapatma rekorunu geçemedi.

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    12Senne Lammens (Manchester United) - 18 milyon sterlin

    Manchester United kalecilerinin taraftarların desteğini kazanmak için aşması gereken çıtanın son yıllarda alçaldığı bir gerçek, ancak bu durum Senne Lammens’in Old Trafford’daki ilk sezonunda sergilediği performansı gölgelememelidir. Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminin sonlarında seçeneklerini değerlendirirken Emiliano Martinez yerine tercih edilen Lammens, üst düzey deneyim eksikliğine rağmen Royal Antwerp’ten bu büyük adımı nispeten kolaylıkla atlattı.

    23 yaşındaki oyuncu, United savunmasına güven aşılarken, İngiliz futbolunda modern kalecilerin başa çıkmak zorunda olduğu duran toplar konusunda da oldukça başarılıydı. Şut kurtarma açısından ise, Gigi Donnarumma'nın ardından en fazla gol önleyen ikinci kaleci (4,4) oldu.

  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    11Florian Thauvin (Lens) - 6 milyon avro

    2025 yazında Lens'e katılmadan önce Florian Thauvin, Meksika'da Tigres formasıyla geçirdiği kısa bir dönemin ardından Udinese'de oldukça başarılı iki sezon geçirmişti. Tecrübeli bir isim olan Thauvin'den liderlik yapması ve Pierre Sage için bir örnek teşkil etmesi bekleniyordu, ancak eski Marsilya oyuncusu beklentilerin çok ötesinde bir performans sergiledi.

    Thauvin, sezonun sonunda 14 gol ve 10 asistle tamamladı. Lens, Ligue 1 şampiyonluk yarışında Paris Saint-Germain'e zor anlar yaşatırken, 27 yıllık kupa hasretine son verip Coupe de France'ı kazanarak unutulmaz bir sezonu taçlandırdı. Sezonun başlarında Fransa milli takımına geri çağrılan Thauvin, finalde Nice'i yendikleri maçta hem gol attı hem de asist yaptı.

  • Hamburger SV v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    10Luka Vuskovic (Hamburg) - kiralık

    Tottenham taraftarları, Kuzey Londra’da geçirilen bu iç karartıcı sezon boyunca pek sevinecek bir şey bulamadı; ancak kiralık olarak Hamburg’da forma giyen savunma oyuncusu Luka Vuskovic’in performansları, en azından gelecek için bir umut ışığı oluyor. 19 yaşındaki oyuncu, yeni yükselmiş takımın küme düşme tehlikesinden uzak durmasında büyük rol oynadı ve Vuskovic, gösterdiği performansın karşılığında Bundesliga’nın Yılın Takımı’na seçildi.

    Vuskovic, stoper pozisyonunda dominant bir varlık olduğunu kanıtlamakla kalmadı, aynı zamanda altı gol atarak Almanya'nın en üst liginde bir defans oyuncusu olarak en fazla gol atan isim olarak ününe yakışır bir performans sergiledi. Spurs, Hırvatistan milli takım oyuncusunu birinci takım kadrosuna katmaya hazırlanırken, Barcelona ve diğer kulüplerin Vuskovic'e ilgi duyduğu yönündeki haberlerin somut bir sonuca varmamasını umuyor.

  • Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    9Luka Modric (AC Milan) - bedelsiz

    Luka Modrić Eylül ayında 40 yaşına girmiş olabilir, ancak geçtiğimiz sezon AC Milan’ın oyun kurucusu olarak sahada sergilediği performansı izleyenler bunu pek fark etmemiş olacaktı. Real Madrid’den bedelsiz olarak ayrılmasına izin verilen Modrić, efsanevi kariyerine San Siro’da devam etmeyi tercih etti ve sezonun büyük bir bölümünde Rossoneri’nin şampiyonluk yarışındaki itici güçlerinden biri oldu.

    Modric'in paslarının menzili ve isabeti en üst seviyede olmaya devam ediyor ve Milan'ın sezonun sonlarında yaşadığı çöküşten kesinlikle o sorumlu değildi. Bu çöküş, Milan'ın sadece Scudetto yarışından düşmesine değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını da kaybetmesine neden oldu.

  • FBL-POR-CUP-SPORTING-TORREENSEAFP

    8Luis Suarez (Sporting CP) - 23 milyon avro

    Sporting CP’de Viktor Gyokeres’in yerini doldurmak zor bir görev gibi görünüyordu, ancak kimse bunu Luis Suarez’e söylememiş gibiydi. 2024-25 sezonunda İspanya’nın ikinci liginde gol kralı olduktan sonra Granada’dan transfer edilen Suarez, Gyokeres’in yerini aldı ve Lizbon’da İsveçli oyuncunun sansasyonel gol ortalamasına ulaşmak için hemen kolları sıvadı.

    Kolombiya milli takımı oyuncusu Suarez, ligde sadece 32 maçta attığı 28 golün yanı sıra 8 asistle, tüm turnuvalarda toplam 38 golle sezonu tamamladı. Tıpkı Gyokeres'te olduğu gibi, Sporting birinci ligin dışında oynayan bir cevheri keşfetmiş görünüyor ve bunun meyvelerini topluyor.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    7Jonathan Tah (Bayern Münih) - bedelsiz

    Bayern Münih'in tipik bir transfer hamlesi olarak, geçen yaz sözleşmesi sona eren Bayer Leverkusen kaptanı Jonathan Tah'ı kadrosuna katmakta hiç vakit kaybetmeyen Bundesliga şampiyonu, Alman savunma oyuncusunun Allianz Arena'ya nispeten kolay bir şekilde uyum sağlamasını sağladı.

    Tah, Dayot Upamecano ile güçlü bir stoper ikilisi oluşturdu. Bayern'in sahanın diğer ucundaki oyuncuları manşetleri süslerken, Vincent Kompany'nin iki kupa kazanan takımı, Tah'ın ilham verdiği savunma sağlamlığı olmadan bu başarıyı elde edemezdi.

  • RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    6Joan Garcia (Barselona) - 25 milyon avro

    Joan Garcia, geçen yaz Espanyol'dan ezeli rakibi Barcelona'ya transfer olma kararıyla tartışmalara yol açmıştı; ancak maruz kaldığı eleştirilerin kalecinin performansını etkileyeceğine dair endişeler, Garcia'nın bir dizi olağanüstü performansla La Liga'nın en iyi kalecisi olarak kendini kanıtlamasıyla kısa sürede ortadan kalktı.

    25 yaşındaki kaleci, Hansi Flick'in takımının lig şampiyonluğunu başarıyla savunmasında 30 maçta sadece 21 gol yedi. Garcia ayrıca İspanya'nın en üst liginde en az gol yiyen (15), en yüksek kurtarış yüzdesine (%77,9) ve en fazla gol önleyen (10,2) kaleci olarak birinci sırada yer aldı. Bu da onu, Dünya Kupası'nda La Roja'nın ilk 11'inde kim kaleci olacağı konusundaki tartışmaların odağına taşıdı.

  • Everton v Sunderland - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland) - 17 milyon sterlin

    Geçen yaz, Granit Xhaka’nın Bayer Leverkusen’den ayrılıp yeni yükselmiş Sunderland’a katılma kararı kadar şaşırtıcı bir transfer pek azdı; hatta Leverkusen teknik direktörü Erik ten Hag bile İsviçreli milli oyuncunun Wearside’a geçişinden habersiz yakalandı. Black Cats, büyük bir başarıya imza attıklarının farkındaydı ve Xhaka’ya hemen kaptanlık pazubandını taktı. O da onları hayal kırıklığına uğratmadı.

    Xhaka, Regis Le Bris'in takımında ön saflarda liderlik yaptı ve play-off'lar yoluyla ligde yükselmesinin ardından liderlik konusunda eksiklikleri olan kadroya üst düzey deneyim kattı. Pas yeteneği hala üst düzeyde ve altı asistlik performansı ile ligdeki sadece sekiz oyuncunun gerisinde kaldı. Topun olmadığı anlarda ise, hem bloklanmış şutlar hem de top uzaklaştırmalarında orta saha oyuncuları arasında ilk yüzde 5'e girerek, Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanılmasında sahanın her iki ucunda da oynadığı kilit rolü vurguladı.

  • RB Leipzig v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    4Yan Diomande (RB Leipzig) - 20 milyon avro

    Yan Diomande, Leganes’te sadece 10 kez A takımda forma giymiş olmasına rağmen geçen yaz 20 milyon avroya RB Leipzig’e transfer olmuştu. Diomande’nin Bundesliga Yılın Çaylağı seçilmesiyle taçlandırılan muhteşem bir sezonun ardından, 12 ay sonra bu bedelin yaklaşık beş katına yakın bir ücret karşılığında Red Bull Arena’dan ayrılması bekleniyor.

    19 yaşındaki oyuncu, tüm turnuvalarda 13 gol ve 10 asistle sezonu tamamlarken, korkusuz driplingleri ve muhteşem gol vuruşlarıyla taraftarları heyecanlandırdı. Diomande'nin formu, Leipzig'in Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesini sağlamada büyük rol oynadı ve Liverpool ile PSG'nin Dünya Kupası öncesinde Fildişi Sahili milli oyuncuyu transfer etmek için neden rekabet ettiğini anlamak hiç de zor değil.

  • SSC Napoli v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    3Donyell Malen (Roma) - kiralık

    Ocak transferleri arasında Donyell Malen kadar etkili bir isim pek az bulunur. Gian Piero Gasperini, İtalya'nın başkentinde kısa sürede kurduğu sağlam savunmaya uygun bir hücum gücü bulmaya çalışırken, Hollanda'lı forvet Aston Villa'dan kiralık olarak Roma'ya katıldı; ancak Giallorossi'nin teknik direktörü bile Malen'in Stadio Olimpico'daki hayata bu kadar iyi uyum sağlayacağını tahmin edemezdi.

    27 yaşındaki oyuncu, Serie A'da sadece 18 maçta 14 gol atarak Roma'yı üçüncü sıraya taşıdı ve takımın 2018-19 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne dönmesini sağladı. Sezonun ortasında takıma katılmış olmasına rağmen Malen, Capocannoniere yarışında Lautaro Martinez'in ardından ikinci sırayı paylaştı.


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    2Rayan Cherki (Manchester City) - 30,5 milyon sterlin

    Rayan Cherki, tutumu ve böylesine gösterişli bir oyuncunun Pep Guardiola’nın takımında uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri eşliğinde Manchester City’ye geldi. Etihad’da her zaman ilk 11’de yer almamış olsa da, Cherki ilk sezonunda Premier Lig’in en heyecan verici oyuncularından biri olduğunu kanıtladı.

    Sadece rekor kıran Bruno Fernandes, Cherki'nin yaptığı 12 asistten daha fazlasını yaptı. Cherki ise diğer turnuvalarda 4 asist daha ekledi ve 10 gol attı. Dolayısıyla, Guardiola'nın istifasının ardından Fransız milli oyuncunun Enzo Maresca için kilit bir figür olacağı açıktır. Henüz 22 yaşında olan Cherki'nin en iyi yılları hâlâ önünde.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    1Luis Diaz (Bayern Münih) - 70 milyon avro

    Liverpool, geçen yaz Luis Diaz'ı bırakma kararından ne kadar pişman olmalı! Kolombiyalı kanat oyuncusunun Anfield'dan ayrılmak istediği bir gerçek, ancak onun Bayern Münih'te nasıl parladığını görmek, Merseyside'dakiler için acı verici olmalı; özellikle de Diaz'ın başarılı sezonu ile Arne Slot'un takımının Premier Lig şampiyonluğunu savunurken yaşadığı zorluklar arasındaki tezat göz önüne alındığında.

    Bavyera'da uçan üçlü forvetin bir parçası olan Diaz, tüm turnuvalarda 26 gol attı ve 19 asist yaptı, Bundesliga ve DFB-Pokal şampiyonluk madalyalarını kazandı. Bazen izlemesi gerçekten heyecan vericiydi; rakip takımların bekleri, onun hızlı ayakları ve yıkıcı driplingleri yüzünden kabuslar görüyordu.