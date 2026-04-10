Mundo Deportivo da dahil olmak üzere birçok İspanyol medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Avrupa futbol federasyonu, 41 yaşındaki Rumen hakemi bu sezon UEFA turnuvalarında görevlendirmeme kararı aldı.
"Sezon sonuna kadar haklı olarak uzaklaştırıldılar": FC Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki dramın ardından UEFA'ya yaptığı itirazla kısmi bir başarı elde etti
Kovacs, geçtiğimiz Salı akşamı Katalanların Rojiblancos'a karşı oynadığı çeyrek final ilk maçında görev almıştı, ancak bazı durumlarda son derece talihsiz bir performans sergiledi. Örneğin, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi'ye bariz bir acil fren hareketinin ardından ilk başta sadece sarı kart gösterdi ve ancak VAR'ın müdahalesinin ardından onu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
Barcas tarafında ise özellikle 54. dakikada yaşanan bir olay tartışmalara neden oldu. Atletico'nun kalecisi Juan Musso, takım arkadaşı Marc Pubill'e bir kale vuruşu yaptı. Pubill topu eliyle durdurdu ve kale vuruşunu tekrar yaptı. "Bana göre bu açık bir sarı-kırmızı kart ve penaltı" diyen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Alman video hakemi Christian Dingert'i hedef aldı. "O, 'Buna bir bak' demeliydi." Ancak demedi, yani: 'Almanya'ya teşekkürler'.
- AFP
UEFA, Barcelona maçındaki hatalar nedeniyle Kovacs'ı görevden mi aldı?
Katalanlar sonunda UEFA'ya itirazda bulundular ve diğer taleplerinin yanı sıra Dingert'in uzaklaştırılmasını, "hakemlerin iletişim kayıtlarına erişim izni ve gerekirse hataların resmi olarak kabul edilmesi ile buna uygun önlemlerin alınmasını" talep ettiler.
Ancak, Kovacs'ın kalan sezon boyunca UEFA müsabakalarından men edilmesinde bu itirazın ne kadar etkili olduğu tamamen belirsiz. Federasyonun, iç bir listeye dayanarak Rumen hakemi sezonun geri kalanında zaten görevlendirmemeyi planlamış olması da mümkün.
Eski Bundesliga hakemi Manuel Gräfe için ise Kovacs'ın görevden alınması sadece mantıklı bir adım. 52 yaşındaki hakem, X'te yaptığı bir paylaşımda öncelikle Rumen hakemin maçta yaptığı hataları sıraladı ve ardından şöyle yazdı: "Sezon sonuna kadar UEFA'dan uzaklaştırılması doğru bir karar."