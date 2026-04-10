Kovacs, geçtiğimiz Salı akşamı Katalanların Rojiblancos'a karşı oynadığı çeyrek final ilk maçında görev almıştı, ancak bazı durumlarda son derece talihsiz bir performans sergiledi. Örneğin, Barcelona'nın savunma oyuncusu Pau Cubarsi'ye bariz bir acil fren hareketinin ardından ilk başta sadece sarı kart gösterdi ve ancak VAR'ın müdahalesinin ardından onu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Barcas tarafında ise özellikle 54. dakikada yaşanan bir olay tartışmalara neden oldu. Atletico'nun kalecisi Juan Musso, takım arkadaşı Marc Pubill'e bir kale vuruşu yaptı. Pubill topu eliyle durdurdu ve kale vuruşunu tekrar yaptı. "Bana göre bu açık bir sarı-kırmızı kart ve penaltı" diyen Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Alman video hakemi Christian Dingert'i hedef aldı. "O, 'Buna bir bak' demeliydi." Ancak demedi, yani: 'Almanya'ya teşekkürler'.