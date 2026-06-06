"Şeytanları uyandırabilir" - Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappé, bir daha ASLA izlemeyeceği Dünya Kupası maçını açıkladı

2026 turnuvasından sadece bir hafta önce yapılan duygusal bir röportajda, golcü forvet bu unutulmaz karşılaşmayı yeniden hatırlamaktan neden çekindiğini açıkladı.

Maçı değerlendiren Mbappe, Sorare ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Tüm zamanların en iyi finali mi? Eğlence, çatışma ve maç senaryosu açısından, o kadar çok dönüm noktası olan bu maça hiçbir şeyin denk gelmediğini düşünüyorum. Maç, herkes için en acımasız yol olan penaltılarla sona erdi.

"Ya Lionel Messi'nin ilk Dünya Kupası zaferi ya da Fransa'nın üst üste ikinci şampiyonluğu olacaktı, yani her halükarda tarihi bir maçtı. (...) O günden beri maçı tekrar izledim mi? Asla! İzlersem, bazı kötü anıları canlandırabilir diye düşünüyorum."