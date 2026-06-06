Getty Images
Çeviri:
"Şeytanları uyandırabilir" - Fransa'nın süperstarı Kylian Mbappé, bir daha ASLA izlemeyeceği Dünya Kupası maçını açıkladı
Les Bleus'un simgesi Katar'ın peşini bırakmıyor
Fransız kaptan, Doha'da yaşanan dramatik final maçının uzun süreli duygusal etkisini anlattı; bu maçta takımı, kaotik geçen 3-3'lük beraberliğin ardından penaltılarda 4-2 mağlup olmuştu.
Henüz 23 yaşında olan forvet, iki ayrı finalde forma giyen en genç oyuncu oldu ve üç gol atmasına rağmen kaybeden tarafta yer alan tek oyuncu oldu. Olağanüstü performansı ona turnuvanın Altın Ayakkabı ödülünü kazandırdı, ancak takımın yaşadığı büyük hayal kırıklığı, bu bireysel rekorların gölgesinde kalmaya devam ediyor.
- Getty
Skipper tarihi dramı değerlendiriyor
2026 turnuvasından sadece bir hafta önce yapılan duygusal bir röportajda, golcü forvet bu unutulmaz karşılaşmayı yeniden hatırlamaktan neden çekindiğini açıkladı.
Maçı değerlendiren Mbappe, Sorare ile yaptığı röportajda şunları söyledi: "Tüm zamanların en iyi finali mi? Eğlence, çatışma ve maç senaryosu açısından, o kadar çok dönüm noktası olan bu maça hiçbir şeyin denk gelmediğini düşünüyorum. Maç, herkes için en acımasız yol olan penaltılarla sona erdi.
"Ya Lionel Messi'nin ilk Dünya Kupası zaferi ya da Fransa'nın üst üste ikinci şampiyonluğu olacaktı, yani her halükarda tarihi bir maçtı. (...) O günden beri maçı tekrar izledim mi? Asla! İzlersem, bazı kötü anıları canlandırabilir diye düşünüyorum."
Eşi benzeri görülmemiş bireysel başarılar, büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı
Forvetin Lusail'deki muhteşem performansı, Didier Deschamps'ın takımını tek başına iki gol geriden kurtaran nefes kesici 95 saniyelik iki gol de dahil olmak üzere birçok rekoru kırdı.
81. dakikada attığı eşitlik golü, saatte 123,34 km/s gibi şaşırtıcı bir hıza ulaştı ve 2022 turnuvasının en sert şutu olarak kayıtlara geçti.
Uzatmalarda ikinci penaltısını da gole çevirerek, Geoff Hurst'un 1966'daki efsanevi başarısına ulaştı ve kariyerinde attığı beş golle Dünya Kupası finalleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
- AFP
Afrika'daki test, acı hatıraları canlandırıyor
97 milli maçta 56 gol gibi inanılmaz bir uluslararası rekora sahip olan bu dinamik forvet, şu anda ülkesini Kuzey Amerika’da düzenlenecek Grup I mücadelesine taşımaya hazırlanıyor. Les Bleus, 16 Haziran Salı günü MetLife Stadyumu’nda Senegal ile karşılaşarak turnuva serüvenine başlayacak; ardından Irak ve Norveç ile grup maçlarına çıkacak.
Açılış maçı, 2002 turnuvasındaki karanlık tarihi paralellikleri akla getiriyor. O turnuvada, şampiyonluk unvanını koruyan Fransa, Batı Afrika ülkesinin elinde şok edici bir 1-0 yenilgiye uğramıştı.