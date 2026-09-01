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'Seviye farklı' - Anthony Gordon, Barcelona'nın çarpıcı başlangıcının ardından Premier League yıldızlarının La Liga'nın talepleri karşısında zorlanacağını öne sürdü
Gordon parladı, Barcelona kusursuz başlangıcını sürdürdü
Flick'in ekibi, Camp Nou'da Rayo Vallecano'yu 5-2 gibi net bir skorla mağlup ederek sezona kusursuz başlangıcını sürdürdü. Pazartesi akşamı maçın başında geriye düşmesine rağmen Barcelona, kısa sürede hücum ritmini bulup üç puanı aldı. Raphinha ve Lamine Yamal ikişer golle yıldızlaşırken, Gordon'ın bireysel etkisi de en az onlar kadar etkileyiciydi.
Eski Newcastle forveti, Raphinha'ya golü hazırlayan enfes bir topuk pasına imza attı ve böylece sadece üç maçta asist sayısını üçe çıkardı. Bitmek bilmeyen baskısı ayrıca, yine eski bir Newcastle yıldızı olan Rayo savunmacısı Florian Lejeune'ün kendi kalesine gol atmasına da yol açtı. Bu da, Katalonya'daki yaşama ne kadar hızlı uyum sağladığını gösteren yıldız bir bireysel performansı taçlandırdı.
- AFP
Yoğunluktan çok zekâ
Maçın ardından konuşan Gordon, İngiliz futbolunun kaotik yapısının İspanya'nın teknik disipliniyle nasıl keskin bir tezat oluşturduğunu anlattı. SPORT'un aktardığına göre, "Premier League'in inanılmaz derecede yoğun olduğunu inkâr edecek değilim" dedi. "Tempo hiç düşmüyor, her yerde fiziksel mücadele var, uzun toplar, kornerler ve çok fazla temas söz konusu. Bu yüzden birçok İngiliz oyuncu onun dünyanın en iyi ligi olduğuna inanıyor. Onlar bu tür bir kaosa alışkın."
İngiltere'nin en üst düzey ligine duyduğu sevgiyi kabul ederken, La Liga'nın daha keskin bir odaklanma gerektirdiğini vurguladı. Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "Premier League'de oynamayı seviyordum ve bu, gelişimimde çok büyük bir rol oynadı. Ama İspanyol futbolu, taktiksel ve teknik zekâ açısından farklı bir seviye talep ediyor. İngiltere'de bazen yoğunluk hataları örtebilir. Topu kötü kontrol edebilirsiniz ve yine de bir sonraki fiziksel mücadeleyi kazanarak toparlayabilirsiniz.
"Burada ise kötü bir ilk dokunuş ya da pozisyon alışınızda konsantrasyon eksikliği sizi hemen cezalandırabilir. Alanlar daha dar, kararların daha hızlı verilmesi gerekiyor ve her şeyin daha temiz olması şart."
İnatçı savunmaların kilidini açmak
Gordon, Barcelona'nın inatçı bir Rayo düzenini doğrudan fiziksel güçten ziyade sabırlı ve pozisyon odaklı oyunla nasıl dağıttığını anlattı. "İspanya'da futbol farklı. Rayo geri çekildi ve maçı zorlaştırmaya çalıştı, bunu Premier League'deki birçok orta sıra takımında da görüyorsunuz" diye ekledi. "Fark şu ki biz sadece uzun toplara ya da topu ileri şişirmeye başvurmuyoruz. Topu dolaştırdık, Pedri hatlar arasında boşluklar buldu, Lamine ve diğerleri sayısal üstünlük yarattı ve onları kendi futbolumuzla sabırla çözdük."
Kanat oyuncusu, bu taktik ortamın kendi profiline kusursuz şekilde uyduğunu düşünüyor ve şunu ekliyor: "Hızım burada daha da etkili oluyor çünkü etrafımdaki hareketlilik, herkesin sadece dümdüz ileri koşmasından ziyade fırsatlar ve alanlar yaratıyor."
Sözlerini, İngiliz takımlarının İspanya'da bu açıdan nasıl zorlanabileceğine dair çarpıcı bir değerlendirmeyle tamamladı. "Bazı Premier League takımları bu tarzı istikrarlı şekilde oynamakta zorlanır çünkü bunun gerektirdiği sabra ya da orta sahadaki kaliteye sahip olmayabilirler" dedi. "Bu onlara saygısızlık değil, sadece ilk maçlarımda fark ettiğim şey bu. Burada futbol zekâsı farklı."
- AFP
Flick'in şampiyonluk yarışı ivme kazanıyor
Üç maçta üç galibiyet alan Barcelona, erken şampiyonluk adayları arasında kendini sağlam biçimde konumlandırdı. Flick'in hücumdaki akıcılığı şimdiden karşılığını veriyor; Yamal ve Raphinha'nın kanatlardaki öldürücü oyunu, Gordon'ın doğrudan tehdit oluşturan yapısı ve yaratıcılığıyla birleşiyor.
Katalan devi, La Liga'da şu anda puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor. İspanya'da yenilmesi gereken takım olarak konumunu daha da güçlendirmek ve bu ivmeyi sürdürmek isteyecek olan ekip, Gordon'ın kendilerini farklı kıldığını düşündüğü taktik zekâya güvenecek.
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