Maçın ardından konuşan Gordon, İngiliz futbolunun kaotik yapısının İspanya'nın teknik disipliniyle nasıl keskin bir tezat oluşturduğunu anlattı. SPORT'un aktardığına göre, "Premier League'in inanılmaz derecede yoğun olduğunu inkâr edecek değilim" dedi. "Tempo hiç düşmüyor, her yerde fiziksel mücadele var, uzun toplar, kornerler ve çok fazla temas söz konusu. Bu yüzden birçok İngiliz oyuncu onun dünyanın en iyi ligi olduğuna inanıyor. Onlar bu tür bir kaosa alışkın."

İngiltere'nin en üst düzey ligine duyduğu sevgiyi kabul ederken, La Liga'nın daha keskin bir odaklanma gerektirdiğini vurguladı. Gordon sözlerini şöyle sürdürdü: "Premier League'de oynamayı seviyordum ve bu, gelişimimde çok büyük bir rol oynadı. Ama İspanyol futbolu, taktiksel ve teknik zekâ açısından farklı bir seviye talep ediyor. İngiltere'de bazen yoğunluk hataları örtebilir. Topu kötü kontrol edebilirsiniz ve yine de bir sonraki fiziksel mücadeleyi kazanarak toparlayabilirsiniz.

"Burada ise kötü bir ilk dokunuş ya da pozisyon alışınızda konsantrasyon eksikliği sizi hemen cezalandırabilir. Alanlar daha dar, kararların daha hızlı verilmesi gerekiyor ve her şeyin daha temiz olması şart."