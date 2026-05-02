Sevinçten havalara uçan Sheffield Wednesday'in -15 puanlık cezası tamamen silindi; küme düşen Owls, Amerikalı bir iş adamı tarafından kurtarıldı
EFL, devralma sonrasında puan kesintisini kaldırdı
Sheffield Wednesday, iflas yönetiminin sona ermesi üzerine kulüplere genellikle uygulanan standart 15 puanlık puan kesintisinden muaf tutuldu. EFL, kulübün son dönemde yaşadığı sahiplik karmaşası etrafındaki “tüm taraflar için son derece zorlu ve karmaşık durum”u gerekçe göstererek bu kararı Cumartesi günü doğruladı.
Bu karar, Dejphon Chansiri'nin kulüp sahibi olarak görev süresinin sona ermesi ve Amerikalı havacılık yöneticisi David Storch'un Arise Capital Partners aracılığıyla gerçekleştirdiği devralma işleminin tamamlanmasının ardından geldi. Yetkililerin, önceki kulüp yönetimi altında satış sürecinin nasıl yürüdüğüne eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştığı ve birkaç uygun teklifin göz ardı edildiği veya reddedildiği düşünülüyor. Sonuç olarak, yeni konsorsiyum, önemli bir sportif ceza yükü olmadan yeniden yapılanma sürecine başlayacak.
Düzenleyici kurum, kulübün istikrarını memnuniyetle karşılıyor
Storch, oğlu Michael ve Tom Costin ile birlikte yeni sahiplik grubuna liderlik ediyor; Blue Crow Sports Group’taki çalışmaları ve CD Leganés ile Le Havre AC gibi kulüplerdeki deneyimiyle gruba katkıda bulunuyor. Anlaşma, İngiliz futbolunda yeni sahiplerin onaylanmasından sorumlu olan Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu’nun (IFR) görevi devralmasından hemen önce tamamlandı.
BBC'nin aktardığına göre, IFR Başkanı David Kogan şunları söyledi: "Bu anlaşma, Sheffield Wednesday FC, topluluk ve bu kadar uzun bir belirsizlik dönemini yaşayan taraftarlar için iyi bir haber. Sheffield Wednesday'in yaşadıkları, IFR'nin neden kurulduğunu hatırlatmak için tam zamanında geldi."
"Önümüzdeki haftadan itibaren, İngiliz futbolunun en üst beş ligindeki yeni sahipler, yöneticiler ve üst düzey yöneticiler IFR tarafından değerlendirilecek ve böylece sadece uygun ve yeterli kişilerin futbol kulüplerine sahip olmalarına ve bunları işletmelerine izin verilmesi sağlanacak."
Felaketle sonuçlanan sezon nihayet sona erdi
Bu sahiplik değişikliği, Wednesday’in İngiliz futbol tarihinin en erken kesinleşen küme düşüşünü yaşadığı çalkantılı 2025-26 sezonuna son verdi. Mali sorunlar, Ekim ayında 12 puanlık bir puan kesintisine yol açtı; ardından kulübün personel, oyuncular ve HMRC'ye ödemelerini yapmaması üzerine 6 puanlık bir ceza daha uygulandı. Şubat ayı sonlarında, rakip Sheffield United'a karşı alınan yenilgi, 13 maçın hala kalmasına rağmen küme düşmeyi matematiksel olarak kesinleştirdi. Eski sahibi Chansiri'ye daha sonra EFL yapısı içinde yönetici pozisyonlarında görev almaması için üç yıllık bir yasak verildi.
Yeniden inşa başlıyor
Sezonun son maçında Sheffield Wednesday, Nathaniel Chalobah ve Liam Palmer’ın golleriyle West Bromwich Albion’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, takımın geleceğini etkilemese de, en azından İngiliz futbol tarihinde sezonu eksi puanla bitiren ilk takım olmaktan kurtuldular.
Storch liderliğindeki konsorsiyum, kulüp tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini atlattıktan sonra şimdi istikrarı ve rekabet gücünü yeniden tesis etme göreviyle karşı karşıya. Sheffield Wednesday, devam eden EFL uyum koşulları gereği önümüzdeki iki sezon boyunca belirli mali kısıtlamalar altında faaliyet gösterecek. Ancak kulüp, EFL League One'da mücadeleye hazırlanırken oyuncu transferi yapabilecek.