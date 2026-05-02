Sevinçten havalara uçan Sheffield Wednesday'in -15 puanlık cezası tamamen silindi; küme düşen Owls, Amerikalı bir iş adamı tarafından kurtarıldı

Storch, oğlu Michael ve Tom Costin ile birlikte yeni sahiplik grubuna liderlik ediyor; Blue Crow Sports Group’taki çalışmaları ve CD Leganés ile Le Havre AC gibi kulüplerdeki deneyimiyle gruba katkıda bulunuyor. Anlaşma, İngiliz futbolunda yeni sahiplerin onaylanmasından sorumlu olan Bağımsız Futbol Düzenleme Kurumu’nun (IFR) görevi devralmasından hemen önce tamamlandı.

BBC'nin aktardığına göre, IFR Başkanı David Kogan şunları söyledi: "Bu anlaşma, Sheffield Wednesday FC, topluluk ve bu kadar uzun bir belirsizlik dönemini yaşayan taraftarlar için iyi bir haber. Sheffield Wednesday'in yaşadıkları, IFR'nin neden kurulduğunu hatırlatmak için tam zamanında geldi."

"Önümüzdeki haftadan itibaren, İngiliz futbolunun en üst beş ligindeki yeni sahipler, yöneticiler ve üst düzey yöneticiler IFR tarafından değerlendirilecek ve böylece sadece uygun ve yeterli kişilerin futbol kulüplerine sahip olmalarına ve bunları işletmelerine izin verilmesi sağlanacak."