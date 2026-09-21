Getty
Çeviri:
‘Sevgi nerede?’ - Serbest oyuncu Jadon Sancho, Manchester United tarafından gönderilmesinin ve yeni kulüp bulma konusunda yaşadığı şaşırtıcı başarısızlığın ardından önemli soruları yanıtlamak zorunda
Sancho, sözleşmesi sona erince Manchester United tarafından bırakıldı
Kariyerinin bu aşamasında Sancho zirvede olmalıydı ya da o seviyeye ulaşmak üzere olmalıydı. İngiliz ve Alman futbolundaki dönemlerinden gelen yeterli tecrübeyi arkasına almış biri olarak, şu ana kadar oyununun en üst seviyesinde olmayı beklerdi.
En yüksek zirvelere çıkmak yerine, Manchester City altyapısından yetişen oyuncu kendini yeni dipleri görürken buluyor. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Old Trafford'dan ayrılmasına izin verildi.
- Getty
Chelsea ve Aston Villa'daki kiralık dönemler transfer getirmedi
Premier League devi, serbest kalmasına onay verirken 73 milyon sterlinlik (98 milyon dolar) bir varlığı gözden çıkardı. Manchester United, 2021 yazında Borussia Dortmund'dan umut vadeden bir hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için bu kadar ödeme yapmıştı; o dönemde dünya adeta ayaklarının altındaydı.
BVB'de 50'den fazla gol ve 60'ın üzerinde asist kaydederek dünyanın en heyecan verici kanat oyuncularından biri olarak bir ün kazanmıştı. Sancho, “Rüyalar Tiyatrosu” olarak adlandırılan statta geçen unutulmaya yüz tutmuş beş yılda bu performansın yanına bile yaklaşamadı.
Bu sezonların sadece ikisinde ilk takımın düzenli oyuncusu oldu, 12 kez fileleri havalandırdı ve Dortmund, Chelsea ile Aston Villa'ya kiralık olarak gönderildi.
Bu hamleler onun Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermesini, Konferans Ligi ile Avrupa Ligi'ni kazanmasını sağladı, ancak kaybolan kıvılcım hiçbir zaman gerçekten yeniden alevlenmedi ve kalıcı transfer seçenekleri değerlendirilmedi. Şimdi ise gelmesi zor görünen cazip teklifleri bekliyor.
Sancho kariyerini yeniden nasıl rayına oturtur?
Sancho’nun gözden dramatik düşüşü değerlendirmesi istenen eski Villa orta saha oyuncusu Houghton, IrishBetting.ie iş birliğiyle konuşurken GOAL’a şunları söyledi: “Herkesin, ‘işine odaklanmazsan olacak olan budur’ demesi kolay olurdu.
“Bu çocuğun başına ne geldiğini bilmiyorum, geçmişinin ne olduğunu bilmiyorum, destek çevresinin nasıl olduğunu bilmiyorum, neler yaşandığını bilmiyorum. Bildiğim şey, onun oradan oraya gönderildiği ve bunun kolay olmadığı.
“Size söyleyeyim, gidip Harry Kane gibi oyunculara sorun; gençken tecrübe kazanmak için Leyton Orient’e gidiyor, Millwall’a gitti. Başkaları da oldu ama onun bulunduğu seviyede değil. Orada genç oyunculardan bahsediyorsunuz. Burada ise gerçekten üst düzey kulüplerde bulunmuş ve şimdi kiralık olarak gönderilmiş bir delikanlıdan söz ediyorsunuz.
“Bu onun için asla iyi bir işaret değil ve zihinsel durumu açısından onun adına üzülüyorum. Gerçekten umarım arkasında onunla ilgilenen iyi insanlar vardır, çünkü bu onun için kolay olmamalı.
“İstediğiniz kadar paranız olabilir, eminim çok para kazanmıştır, ama yine de bu oyunu oynamak istersiniz. Sevgi nerede, arzu nerede, oyuna olan o tutku nerede? Umarım bunlar hâlâ onun içindedir. Eminim öyledir, sadece sanki kendini yeniden bulması gerekiyor.
“Geçen gün Troy Parrott hakkında konuşuyordum, Troy’nin Tottenham’dayken başına gelenlere bakın; kiralık gönderildi, ardından Hollanda’da kendini yeniden yaratmak zorunda kaldı ve şimdi İspanya’da iyi gidiyor. Onun şu anda yapması gereken de bu; çocukken yaptığı şeyi yeniden yapmaya dönmek, oyununa o keyfi geri getirmek. Her kim olacaksa, birinin ona kol kanat germesi ve ondan en iyi verimi almaya çalışması gerekiyor.
“Taraftarlar olarak hiçbirimiz insanların başarısız olduğunu görmek istemeyiz, değil mi? Ben kimsenin başarısız olmasını istemem, nerede oynadığın umurumda değil. İnsanların çıkıp ellerinden gelenin en iyisini oynamasını isterim, çünkü iyi oynadığınızda ve taraftarların size tapmasa da size saygı duyduğu, mümkün olan en iyi kariyere sahip olmanızı istediği bir kulüpte oynadığınızda bundan daha iyi bir his yoktur ve Sancho için istediğim de bu, yapabileceği en iyi kariyere sahip olmasını istiyorum.”
- Getty
İngiltere milli oyuncusu Sancho bir sonraki maçına nerede çıkacak?
Sancho, Villa formasıyla 39 maça çıkıp bir gol attı; Chelsea adına ise 41 karşılaşmada beş gol kaydetti. Son olarak 20 Mayıs 2026'daki Avrupa Ligi finalinde oyuna sonradan dahil oldu.
Bir sonraki maçında ne zaman ve nerede süre alacağı ise belirsizliğini koruyor; şu ana kadar kimse onun için hesaplı bir risk almaya yanaşmadı. Premier League ekiplerinin ilgi gösterdiği söyleniyor, ancak henüz bir anlaşma sağlanmadı. Son haberler, İngiltere dışında yeni bir başlangıç arayışıyla kanatlarını bir kez daha açabileceğini öne sürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun