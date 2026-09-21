Sancho’nun gözden dramatik düşüşü değerlendirmesi istenen eski Villa orta saha oyuncusu Houghton, IrishBetting.ie iş birliğiyle konuşurken GOAL’a şunları söyledi: “Herkesin, ‘işine odaklanmazsan olacak olan budur’ demesi kolay olurdu.

“Bu çocuğun başına ne geldiğini bilmiyorum, geçmişinin ne olduğunu bilmiyorum, destek çevresinin nasıl olduğunu bilmiyorum, neler yaşandığını bilmiyorum. Bildiğim şey, onun oradan oraya gönderildiği ve bunun kolay olmadığı.

“Size söyleyeyim, gidip Harry Kane gibi oyunculara sorun; gençken tecrübe kazanmak için Leyton Orient’e gidiyor, Millwall’a gitti. Başkaları da oldu ama onun bulunduğu seviyede değil. Orada genç oyunculardan bahsediyorsunuz. Burada ise gerçekten üst düzey kulüplerde bulunmuş ve şimdi kiralık olarak gönderilmiş bir delikanlıdan söz ediyorsunuz.

“Bu onun için asla iyi bir işaret değil ve zihinsel durumu açısından onun adına üzülüyorum. Gerçekten umarım arkasında onunla ilgilenen iyi insanlar vardır, çünkü bu onun için kolay olmamalı.

“İstediğiniz kadar paranız olabilir, eminim çok para kazanmıştır, ama yine de bu oyunu oynamak istersiniz. Sevgi nerede, arzu nerede, oyuna olan o tutku nerede? Umarım bunlar hâlâ onun içindedir. Eminim öyledir, sadece sanki kendini yeniden bulması gerekiyor.

“Geçen gün Troy Parrott hakkında konuşuyordum, Troy’nin Tottenham’dayken başına gelenlere bakın; kiralık gönderildi, ardından Hollanda’da kendini yeniden yaratmak zorunda kaldı ve şimdi İspanya’da iyi gidiyor. Onun şu anda yapması gereken de bu; çocukken yaptığı şeyi yeniden yapmaya dönmek, oyununa o keyfi geri getirmek. Her kim olacaksa, birinin ona kol kanat germesi ve ondan en iyi verimi almaya çalışması gerekiyor.

“Taraftarlar olarak hiçbirimiz insanların başarısız olduğunu görmek istemeyiz, değil mi? Ben kimsenin başarısız olmasını istemem, nerede oynadığın umurumda değil. İnsanların çıkıp ellerinden gelenin en iyisini oynamasını isterim, çünkü iyi oynadığınızda ve taraftarların size tapmasa da size saygı duyduğu, mümkün olan en iyi kariyere sahip olmanızı istediği bir kulüpte oynadığınızda bundan daha iyi bir his yoktur ve Sancho için istediğim de bu, yapabileceği en iyi kariyere sahip olmasını istiyorum.”