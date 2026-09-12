AFP
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'Set Piece FC' artık yok mu?! Mikel Arteta, Arsenal'ın bu sezonki gizli hedefini açıkladı; Arsenal menajerinden Premier League'e acımasız uyarı
Arteta, şampiyonlarından daha fazla yaratıcılık istiyor
Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya harika bir başlangıç yaptı ve üç maçlık galibiyet serisi getiren akıcı futboluyla dikkat çekti. Geçen sezon duran toplardaki becerisi nedeniyle şampiyonluk yolculuğu sırasında sık sık "Duran Top FC" diye etiketlenen Arsenal'ın bu sezon attığı tüm goller akan oyundan geldi.
Stadium of Light'taki maç öncesinde konuşan Arteta, takımın gelişimine dair vizyonunu şöyle anlattı: "Şu ana kadar takımdan gördüklerimi çok beğendim. Elbette bu gösteriş için ama aynı zamanda sahada olanların bizim istediğimiz şeyler olduğundan emin olmak için. Ve bu üstünlüğü, kontrolü ve tehditkârlığı zihnimizde taşımak için.
"Devam etmemiz ve bazı alanlarda gelişmemiz gereken yol bu. Bu da çok fazla önem verdiğimiz bir alan ve şimdi birçok oyuncumuz geri döndü."
Teknik direktör, kadrosundan acımasız kalmasını isterken şunları söyledi: "Takımla yarattığımız fırsatlar ve sinerjiler çok daha güçlü ve böyle olmaya devam edeceğiz. Niyetimiz her zaman bu.
"Bazen bu rakiplerin seviyesidir, bazen uygulama seviyesidir ve maçlar boyunca çok daha verimli ve baskın olmak için bunun da artması gerekiyor, biz de bunu yapmayı sürdüreceğiz."
- AFP
'Öngörülemez' Havertz hücum hattına liderlik ediyor
Arsenal'ın oyun estetiğindeki büyük değişimin başlıca etkenlerinden biri, çok yönlülüğü rakip savunmacıları şaşırtmaya devam eden Kai Havertz'in formu oldu. Alman milli oyuncu, hücum hattının farklı bölgelerinde görev yaparken goller ve pozisyonlar üreterek göz kamaştırıcı bir performans sergiledi. Arteta, forvetin futbol zekâsının onu İngiltere'nin en üst düzey ligindeki akranlarından ayırdığına inanıyor; bu da onu her hafta sonu teknik direktörlerin maç planı hazırlarken karşı önlem almasının kâbusa dönüştüğü bir oyuncu haline getiriyor.
Havertz'in taktiksel rolüyle ilgili konuşan Arteta, şunları söyledi: "En iyi pozisyon, maçın ne talep ettiğine ve takımın o gün neye ihtiyaç duyduğuna bağlıdır. Mümkün olduğunca verimli, mümkün olduğunca öngörülemez olmak.
"Kai son derece zeki, en büyük özelliği bu. Oyunu anlıyor, oyunun beş, on saniye önünde, neye sahip olduğunu biliyor, bunun hakkında düşünmesine gerek kalmıyor, sadece hareket ediyor. Etrafındaki oyuncuları da daha iyi hale getiriyor ki bu da bir diğer çok büyük özelliği.
"Bunun yanı sıra gol atıyor, pozisyon üretiyor, çalışma temposu da, hepimizin bildiği gibi, gerçekten olağanüstü. Ve şu anda duygusal olarak çok iyi bir durumda."
Odegaard yeniden en üst düzey fiziksel durumuna kavuştu
Martin Odegaard'ın tam formuna kavuşması da önemli bir katkı sağladı. Norveçli kaptan, son iki sezonda sakatlık sorunlarıyla boğuştu ancak son dönemde yeniden en iyi seviyesine dönmüş göründü ve Chelsea ile Napoli'ye karşı kritik galibiyet gollerini attı.
- AFP
Konsa anında etki yarattı
Savunmada ise Aston Villa'dan gelen Ezri Konsa'nın katılması, savunma hattına yeni bir liderlik boyutu ekledi. Yaz transfer döneminde £55 milyon karşılığında kadroya katılan oyuncu, ilk 11'e sorunsuz şekilde uyum sağladı ve teknik direktöründen sahadaki sesi ile karakteri nedeniyle büyük övgü aldı.
Arteta, savunmacının takıma bu kadar hızlı uyum sağlamasından büyük etkilendiğini belirterek şunları ekledi: "Bu kesinlikle takdir edilmesi gereken bir şey çünkü hiç kolay değil ve bunu hafife almamalısınız. Ama onunla çalışmış çok sayıda kişiyle, ister ekip üyeleri ister oyuncular olsun, konuştuktan sonra herkesin onun hakkında konuşma biçiminden zaten bir fikir edinmiştim.
"İnsanları bir araya getirmekte çok iyi olan biri olduğu belliydi. Gerçek bir karakteri var, çok fazla liderlik özelliğine sahip.
"Ve bunu ilk günden gördünüz; antrenman yapma şekli, konuşma şekli, kendini ortaya koyuş biçimi. Gerçekten çok etkileyiciydi ve şu ana kadar da gerçekten çok iyi bir iş çıkardı."
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