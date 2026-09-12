Arsenal, şampiyonluk unvanını savunmaya harika bir başlangıç yaptı ve üç maçlık galibiyet serisi getiren akıcı futboluyla dikkat çekti. Geçen sezon duran toplardaki becerisi nedeniyle şampiyonluk yolculuğu sırasında sık sık "Duran Top FC" diye etiketlenen Arsenal'ın bu sezon attığı tüm goller akan oyundan geldi.

Stadium of Light'taki maç öncesinde konuşan Arteta, takımın gelişimine dair vizyonunu şöyle anlattı: "Şu ana kadar takımdan gördüklerimi çok beğendim. Elbette bu gösteriş için ama aynı zamanda sahada olanların bizim istediğimiz şeyler olduğundan emin olmak için. Ve bu üstünlüğü, kontrolü ve tehditkârlığı zihnimizde taşımak için.

"Devam etmemiz ve bazı alanlarda gelişmemiz gereken yol bu. Bu da çok fazla önem verdiğimiz bir alan ve şimdi birçok oyuncumuz geri döndü."

Teknik direktör, kadrosundan acımasız kalmasını isterken şunları söyledi: "Takımla yarattığımız fırsatlar ve sinerjiler çok daha güçlü ve böyle olmaya devam edeceğiz. Niyetimiz her zaman bu.

"Bazen bu rakiplerin seviyesidir, bazen uygulama seviyesidir ve maçlar boyunca çok daha verimli ve baskın olmak için bunun da artması gerekiyor, biz de bunu yapmayı sürdüreceğiz."