Paris Saint-Germain'in transfer piyasasının sakin bir şekilde ilerlediği görülüyor; ancak gerçeğe aykırı gibi görünen bu izlenim, aslında Luis Enrique ve Luis Campos'un yaptığı iyi işin en güzel kanıtı.

Enrique'nin gelişinden bu yana Paris, ne pahasına olursa olsun yıldızlarla anlaşmayı bıraktı ve bunun yerine takımı geliştirecek oyuncuları makul bedellerle kadrosuna katmaya başladı.

Bu çerçevede Paris Saint-Germain bu yaz çalışmalarını sürdürüyor. Fransız kulübü, Enrique'nin planları içinde yer almayan oyunculara yeni adresler buldu ve onları iyi bedellerle satmayı da başardı.

Gonçalo Ramos Milan'a giderken, Randal Kolo Muani Juventus'a, Kang In Lee Atletico Madrid'e, Noham Kamara ise Lyon'a transfer oldu. Gelenler cephesinde ise Paris Saint-Germain, yalnızca Monaco'dan Magnes Akliouche, Aston Villa'dan Lucas Digne ve bir de bonservissiz olarak Alessandro Longoni ile anlaştığını duyurdu.

Fransa, kulübe katılmaya onayını vermiş olan Barcelona forveti Ferran Torres'in gelişini bekliyor.

"Sport" gazetesi bir haberinde, Torres'in olası gelişinin, Luis Campos'un üzerinde çalıştığı bir başka büyük transferi, yani Ajax'ın yıldızı Belçikalı Mika Godts'u gizlediğini aktardı.