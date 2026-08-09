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St. Louis Cardinals v New York YankeesGetty Images Sport

Çeviri:

Sessiz sedasız pişiyor: Torres, Paris için dev bir transferi gizliyor

Transfers
M. Godts
F. Torres
Barcelona
Paris Saint-Germain
1. Lig
Ajax
İspanya
Fransa

Paris Saint-Germain'in transfer piyasasının sakin bir şekilde ilerlediği görülüyor; ancak gerçeğe aykırı gibi görünen bu izlenim, aslında Luis Enrique ve Luis Campos'un yaptığı iyi işin en güzel kanıtı. 

Enrique'nin gelişinden bu yana Paris, ne pahasına olursa olsun yıldızlarla anlaşmayı bıraktı ve bunun yerine takımı geliştirecek oyuncuları makul bedellerle kadrosuna katmaya başladı.

Bu çerçevede Paris Saint-Germain bu yaz çalışmalarını sürdürüyor. Fransız kulübü, Enrique'nin planları içinde yer almayan oyunculara yeni adresler buldu ve onları iyi bedellerle satmayı da başardı.

Gonçalo Ramos Milan'a giderken, Randal Kolo Muani Juventus'a, Kang In Lee Atletico Madrid'e, Noham Kamara ise Lyon'a transfer oldu. Gelenler cephesinde ise Paris Saint-Germain, yalnızca Monaco'dan Magnes Akliouche, Aston Villa'dan Lucas Digne ve bir de bonservissiz olarak Alessandro Longoni ile anlaştığını duyurdu.

Fransa, kulübe katılmaya onayını vermiş olan Barcelona forveti Ferran Torres'in gelişini bekliyor. 

"Sport" gazetesi bir haberinde, Torres'in olası gelişinin, Luis Campos'un üzerinde çalıştığı bir başka büyük transferi, yani Ajax'ın yıldızı Belçikalı Mika Godts'u gizlediğini aktardı.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-AJAX-NIJMEGENAFP

    Judes'in medyatik etkisi Torres'inki kadar değil

    Belçikalı kanat oyuncusu, İspanya'ya Dünya Kupası'nı kazandıran golü kaydettikten sonra büyük bir yıldıza dönüşen Ferran Torres'in sahip olduğu medya etkisine hiçbir şekilde sahip değil.

    Torres, Amerika topraklarında gerçek bir yıldıza dönüşürken, Ajax oyuncusu, Belçika milli takımının hücum hattına katılmak için Rudi Garcia'dan bir telefon almamış olmayı kabullenmeye çalışıyordu; ancak Paris Saint-Germain'in kendisine yaptığı çağrı çoktan gelmişti.

    Sport gazetesinin doğrulayabildiğine göre, Godts, yaklaşık 60 milyon euro karşılığında Paris'e transfer olmaya oldukça yaklaştı.

    21 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu, gelecekte gelişmek için muazzam bir potansiyele sahip; sol tarafta ters ayağıyla oynuyor, topu sürme ve birebir mücadelelerde rakiplerini geçme yeteneğiyle öne çıkıyor, aynı zamanda saha görüşü de iyi. Bunun yanında taktiksel esnekliğe de sahip; üçlü hücum hattının herhangi bir pozisyonunda oynayabiliyor ki bu, İspanyol teknik direktörün hücumuna katılmak için neredeyse temel bir şart.

    Belçikalı oyuncu, Hollanda'da güçlü rakamlar sunduğu bir sezonun ardından geliyor; tüm kulvarlardaki 44 maçta 17 gol atıp 15 asist yaptı.

    Godts artık daha büyük bir rekabetçi adım atmaya ve Kvaratshelia, Doué ve Ousmane Dembélé ile çalışarak hücum hattı oyuncularıyla iyi çalıştığını çoktan kanıtlamış bir teknik direktörün emrinde forma giymeye hazır hale geldi.

    Beklenmedik bir gelişme yaşanmazsa Godts, Paris Saint-Germain'e Ferran Torres'ten bile önce gelebilir.

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