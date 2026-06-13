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Sessiz krizler yıldızların parlaklığını söndürüyor... Fas, Brezilya'nın kargaşasından yararlanabilecek mi?

Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
C. Ancelotti
Brezilya
Fas
ABD
İtalya

Her parlayan altın değildir... 2026 Dünya Kupası'na katılmadan önce Selecao ne saklıyor?

Dünya Kupası'nı kazanma adayları söz konusu olduğunda gözler genellikle Brezilya milli takımına çevrilse de, "Seleção"un 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fas ile karşılaşması bu kez farklı bir dinamik taşıyor, özellikle de Fas milli takımının son yıllarda kaydettiği büyük gelişme ve dünya çapındaki büyük takımlarla başa çıkma kabiliyeti göz önüne alındığında.

Atlas Kaplanları, geçtiğimiz yıllarda elde ettikleri tarihi sonuçlardan kazandıkları büyük bir özgüvenle maça giriyor. Bunların başında, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olma gibi eşi benzeri görülmemiş bir başarı geliyor. ayrıca Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen ve büyük maçlarda geniş deneyime sahip bir oyuncu kadrosuna sahip olmaları da buna katkıda bulunuyor.

Ayrıca Fas milli takımı, Brezilya ile karşılaşmadan önce moral açısından da eksiklik hissetmiyor. Takım, 2023 yılında iki tarafı bir araya getiren son karşılaşmada Latin devini geride bırakmış ve Tangier'de 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde etmişti. Bu maçta, futbol tarihinin en büyük takımlarından birine ayak uydurabileceğini ve onu geride bırakabileceğini kanıtlamıştı.

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Buna karşılık, Brezilya milli takımı 2026 Dünya Kupası'na, dünya şampiyonluğu sayısında rekor sahibi ve 2002'den beri kupa dolabından eksik olan kupayı geri kazanmak için en önde gelen adaylardan biri olarak giriyor. Ancak "Seleção" kampındaki tablo, deneyimli İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin liderliğindeki yıldızlar kadrosunun verdiği izlenimden daha az ideal görünüyor.

Brezilya milli takımı, turnuvaya başlamaya hazırlanırken, son aylarda Brezilyalı taraftarları ve medyayı endişelendiren bir dizi teknik sorun ve sakatlıkların gölgesinde, 5 kez dünya şampiyonu olan bu takımın itibarını hızla geri kazanıp kazanamayacağına dair sorular giderek artıyor. Bu da şu meşru soruyu akıllara getiriyor: Fas, bu koşulları iyi değerlendirip Seleção karşısında yeni bir olumlu sonuç elde edebilecek mi?

  • Yıldızların bolluğuna rağmen sonuçlar iç açıcı değil

    Kağıt üzerinde Brezilya, oyuncu kalitesi ve uluslararası deneyim açısından en eksiksiz takımlardan biri gibi görünüyor, ancak son dönemde sahadaki performansı beklenen seviyede değildi.

    Brezilya milli takımı, geçtiğimiz Mart ayında Fransa'ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından yerel basında geniş çapta eleştirilere maruz kaldı. Ardından Mısır milli takımıyla oynadığı dostluk maçında ikna edici olmayan bir galibiyet elde etti. Bu maçta takım, alışılageldiği gibi hücumda agresif bir görüntü sergilemedi; Brezilya'nın golleri, açık bir hücum üstünlüğünden ziyade savunma hatalarından kaynaklandı.

    Ayrıca, Dünya Kupası elemeleri de Seleção için sorunsuz geçmedi. Takım, başlangıçta dalgalı sonuçlar yaşadıktan sonra kademeli olarak dengesini yeniden kazandı ve son aşamalarda elemeyi garantiledi.

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  • Ancelotti'ye arka arkaya darbeler

    Brezilya'nın sıkıntıları sadece teknik açıdan sınırlı kalmadı, turnuva başlamadan önce Ancelotti'yi en önemli oyuncularından mahrum bırakan sakatlık sorunlarına da uzandı.

    Geçen sezon Rodrigo, Estevão ve Éder Militão, hazırlıklarını etkileyen çeşitli sakatlıklar yaşarken, teknik ekip, Mısır ile oynanan hazırlık maçında sağ bek Wesley'in sakatlığıyla yeni bir darbe aldı. Bu sakatlık, Wesley'in Dünya Kupası'nda yer alma umutlarını sona erdirdi.

    Bu gelişmeler, Ancelotti'yi Wesley'in yerine Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson'u nihai kadroya çağırmaya itti.

    Ayrıca, Ravinia'nın sakatlığı da geçtiğimiz haftalarda Brezilya kampında endişe yarattı, ancak oyuncu iyileşti ve turnuvaya katılmaya hazır hale geldi.

    En endişe verici konu ise, Brezilya milli takımının tarihi golcüsü Neymar da Silva ile ilgili. Neymar, henüz tam olarak hazır değil. Ancelotti son açıklamalarında Neymar'ın Fas maçına yetişemeyeceğini doğrularken, Brezilya basını, milli takımın eleme turlarını geçmesi halinde Neymar'ın ilk maçına çıkmasının bu aşamaya kadar ertelenebileceğini belirtti.

  • Beklenmedik bir kadro dışı bırakma, hücum seçeneklerini kısıtlıyor

    Brezilya, kadro eksiklikleri ve sakatlıklarla boğuşurken, Ancelotti'nin birkaç önemli hücum oyuncusunu kadro dışı bırakma kararı bazı teknik kararlar tartışmalara yol açtı.

    Kadroya alınmayan en önemli isimler arasında, Chelsea'de harika bir sezon geçiren ve birçok kişi tarafından kadroya alınmaması en büyük sürprizlerden biri olarak görülen João Pedro'nun yanı sıra, Real Betis'te formunun büyük bir kısmını geri kazanan Antony ve birçok analist ve taraftarın milli takıma geri dönmesini istediği Richarlison yer aldı.

    Bu kararlar, özellikle Neymar'ın tam olarak hazır olmaması ve diğer bazı isimlerin geçmiş yıllara kıyasla form düşüşü yaşaması nedeniyle, İtalyan teknik direktörün hücum seçeneklerini daralttı.

  • Yeni bir sakatlık, Al-Zahir'in sıkıntılarını artırıyor

    Sakatlıklar Ancelotti için bir kriz teşkil ediyorsa, sağ bek pozisyonu da turnuva başlamadan önce İtalyan teknik direktörün karşı karşıya olduğu en büyük zorluk gibi görünüyor.

    Onlarca yıldır Brezilya futbolu, Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo ve Dani Alves gibi bu pozisyondaki efsanevi isimlerle anılıyordu, ancak şu anki durum tamamen farklı.

    Ancelotti, geçtiğimiz Mart ayında bu krizi kendisi de kabul ederek şöyle demişti: "Herkes bunu biliyor, hiç eksikliğini hissetmediğimiz bir şey eksik: bekler. Brezilya eskiden harika beklerine sahipti, ama şu anda bir tür kıtlık var."

    Göreve geldiğinden beri İtalyan teknik direktör, aradığı dengeyi bulmak için iki bek pozisyonunda 24 farklı oyuncuyu denedi, ancak ilk maçtan birkaç gün önce Wesley'in sakatlığı planlarına yeni bir darbe vurdu.

    Roma oyuncusu, hızı ve hücum yetenekleri sayesinde bu pozisyonda geleneksel Brezilya modelini en iyi yansıtan isim olarak görülüyordu, bu da onun yokluğunu özellikle hissedilir kıldı.

    Wesley'in yokluğunda Ancelotti, sol kanatta Douglas Santos'a, ayrıca deneyimli ikili Danilo ve Alex Sandro'ya güvenecek, sağ kanatta ise Bremer veya Ibanez'i savunma çözümü olarak kullanabilir.

    Ancak bu seçenekler, takıma savunma açısından daha fazla sağlamlık kazandırırken, tarih boyunca Brezilya'nın kanat oyuncularını her zaman ayıran hücum gücünün bir kısmını kaybetmesine neden oluyor.

    Birçok uzman, bu krizin Brezilyalı yeteneklerin erken yaşta Avrupa'ya gitmesinden kaynaklandığını ve bunun, uzun yıllar boyunca Brezilya'nın kanat oyuncularının kimliğini oluşturan yerel futbol ortamında gelişmelerini engellediğini düşünüyor.

  • Fas, bu devi rahatsız edecek kadar güce sahip

    Diğer yandan, Fas milli takımı maça sadece tepki vermekle yetinen bir konuk takım olarak değil, son yıllarda taktik, fiziksel ve teknik açıdan dünyanın en büyük takımlarıyla rekabet edebileceğini kanıtlamış bir takım olarak çıkıyor.

    Atlas Kaplanları, sağlam savunmaları ve takım organizasyonlarıyla rakiplerin aşması en zor takımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca, hızlı geçişlerde ve kontra ataklarda fark yaratabilecek oyunculara sahipler. Bu özellikler, savunmada bazı dengesizlikler yaşayan ve bek pozisyonlarında istikrarsızlık çeken Brezilya milli takımı için gerçek bir tehdit oluşturabilir.

    Ayrıca, Fas milli takımını ayıran teknik istikrar ve uyum, Ancelotti yönetiminde eleme turlarına girmeden önce hala en iyi formülü arayan Brezilya milli takımı karşısında ek bir avantaj sağlayabilir.

  • Faslı bir fırsat mı, yoksa Brezilya'ya dönüş mü?

    Tüm bu verilere rağmen, Brezilya milli takımı hakkında konuşurken yine de temkinli olmak gerekiyor. Takım, her an fark yaratabilecek bir yıldızlar topluluğuna sahip olmaya devam ediyor; ayrıca Ancelotti’nin büyük turnuvaları yönetmedeki tecrübesi, ona göz ardı edilemeyecek bir avantaj sağlıyor.

    Ancak kesin olan bir şey var ki, o da Fas'ın farklı bir Brezilya ile karşılaşacağıdır; Dünya Kupası'na geçmişin ihtişamını geri kazanma hırsıyla giren, ancak her zamankinden daha fazla şüpheyle de yüklü bir Brezilya.

    Belki de karşılaşmayı daha da heyecanlı kılan şey, iki takım arasındaki son mücadelenin tarihi bir Fas zaferiyle sonuçlanmış olmasıdır. Bu durum, Atlas Kaplanları'na ek bir güven veriyor ve şampiyonluğun en büyük adaylarından birinin karşısında aynı senaryoyu tekrarlayabileceklerine inanmalarını sağlıyor.

    Altıncı yıldız hayali ile önceki zaferinin bir istisna olmadığını kanıtlamak isteyen Fas arasında, bu beklenen karşılaşma 2026 Dünya Kupası'nın ilk turundaki en heyecan verici ve merakla beklenen maçlardan biri olarak görünüyor. Bu karşılaşma, 3. Grup'taki rekabetin gidişatını erken bir aşamada belirleyebilir.

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