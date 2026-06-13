Sessiz krizler yıldızların parlaklığını söndürüyor... Fas, Brezilya'nın kargaşasından yararlanabilecek mi?

Dünya Kupası'nı kazanma adayları söz konusu olduğunda gözler genellikle Brezilya milli takımına çevrilse de, "Seleção"un 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Fas ile karşılaşması bu kez farklı bir dinamik taşıyor, özellikle de Fas milli takımının son yıllarda kaydettiği büyük gelişme ve dünya çapındaki büyük takımlarla başa çıkma kabiliyeti göz önüne alındığında.

Atlas Kaplanları, geçtiğimiz yıllarda elde ettikleri tarihi sonuçlardan kazandıkları büyük bir özgüvenle maça giriyor. Bunların başında, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olma gibi eşi benzeri görülmemiş bir başarı geliyor. ayrıca Avrupa'nın en büyük kulüplerinde forma giyen ve büyük maçlarda geniş deneyime sahip bir oyuncu kadrosuna sahip olmaları da buna katkıda bulunuyor.

Ayrıca Fas milli takımı, Brezilya ile karşılaşmadan önce moral açısından da eksiklik hissetmiyor. Takım, 2023 yılında iki tarafı bir araya getiren son karşılaşmada Latin devini geride bırakmış ve Tangier'de 2-1'lik tarihi bir galibiyet elde etmişti. Bu maçta, futbol tarihinin en büyük takımlarından birine ayak uydurabileceğini ve onu geride bırakabileceğini kanıtlamıştı.

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Buna karşılık, Brezilya milli takımı 2026 Dünya Kupası'na, dünya şampiyonluğu sayısında rekor sahibi ve 2002'den beri kupa dolabından eksik olan kupayı geri kazanmak için en önde gelen adaylardan biri olarak giriyor. Ancak "Seleção" kampındaki tablo, deneyimli İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin liderliğindeki yıldızlar kadrosunun verdiği izlenimden daha az ideal görünüyor.

Brezilya milli takımı, turnuvaya başlamaya hazırlanırken, son aylarda Brezilyalı taraftarları ve medyayı endişelendiren bir dizi teknik sorun ve sakatlıkların gölgesinde, 5 kez dünya şampiyonu olan bu takımın itibarını hızla geri kazanıp kazanamayacağına dair sorular giderek artıyor. Bu da şu meşru soruyu akıllara getiriyor: Fas, bu koşulları iyi değerlendirip Seleção karşısında yeni bir olumlu sonuç elde edebilecek mi?