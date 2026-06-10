Sert yaptırımlar onu bekliyor... İran Dünya Kupası'ndan çekilirse ne olur?

FIFA’nın 2026 Dünya Kupası Yönetmeliği’nin 6. maddesi, “Katılımcı tüm üye federasyonlar, turnuvadan resmi olarak elenene kadar 2026 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarını oynamakla yükümlüdür” hükmünü içermektedir.

Aynı maddeye göre, finallerin ilk maçından 30 gün veya daha önce turnuvadan çekilen herhangi bir üye federasyona, FIFA Disiplin Komitesi tarafından en az 250 bin İsviçre frangı para cezası verilir.

Katılımcı üye federasyonlardan herhangi biri, finallerdeki ilk maçın tarihinden 30 günden daha kısa bir süre önce turnuvadan çekilirse, FIFA Disiplin Komitesi tarafından en az 500 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırılır.

Herhangi bir üye federasyonun turnuvaya kabul edilmemesi, turnuvadan çıkarılması veya turnuva başladıktan sonra çekilmesi durumunda, FIFA Disiplin Komitesi ek disiplin cezaları uygulayabilir.

Komite, özellikle çekilme veya diskalifiye edilme zamanını, kabul edilmeme veya diskalifiye edilmeye yol açan ihlalin ciddiyetini, olası hafifletici koşulları ve diğer ilgili koşulları dikkate alır.

Disiplin cezaları, ilgili üye federasyonun sonraki FIFA turnuvalarından men edilmesini ve/veya başka bir üye federasyonla değiştirilmesini içerebilir. Ayrıca, FIFA Konseyi veya ilgili komite, ilgili federasyonun başka bir federasyonla değiştirilmesine karar verebilir.