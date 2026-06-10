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Çeviri:

Sert yaptırımlar onu bekliyor... İran Dünya Kupası'ndan çekilirse ne olur?

FEATURES
İran - Yeni Zelanda
İran
Yeni Zelanda
Dünya Kupası
Belçika - İran
Belçika
Mısır - İran
Mısır
İran
Yeni Zelanda
ABD
Belçika
Mısır

İranlı bakanın tehditlerinin ardından... FIFA kuralları Dünya Kupası konusunda ne diyor?

İran Spor Bakanı Ahmed Dinyamali'nin, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası maçlarından çekileceği yönündeki tehditleri büyük bir tartışma yarattı; peki, bu Asya takımı tehditlerini yerine getirirse Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ne tür yaptırımlar uygulayacak?

Denyamali, İranlı "Varzesh3" sitesine yaptığı açıklamada, "İranlı yetkililer FIFA'ya, maçlar sırasında siyasi sloganlar duyulursa milli takım heyetinin stadyumu terk edeceğini bildirdi" dedi.

İran milli takımı, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana ABD ile süren askeri savaşın gölgesinde, saha dışı gerginlikler içinde Dünya Kupası'na giriyor. Bu durum, İran heyetinin konaklama düzenlemeleri ve hareketleri üzerinde bir gölge oluşturuyor.

İran milli takımı, Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı 7. grupta mücadele edecek.

Asya ekibi, grup maçlarına önümüzdeki Salı sabahı Yeni Zelanda ile başlayacak, ardından 21 Haziran akşamı Belçika ile karşılaşacak ve aynı ayın 27'sinde sabah saatlerinde Mısır milli takımıyla oynayacağı maçla grup maçlarını tamamlayacak.

  • FIFA kuralları çekilme konusunda ne diyor?

    FIFA’nın 2026 Dünya Kupası Yönetmeliği’nin 6. maddesi, “Katılımcı tüm üye federasyonlar, turnuvadan resmi olarak elenene kadar 2026 Dünya Kupası’ndaki tüm maçlarını oynamakla yükümlüdür” hükmünü içermektedir.

    Aynı maddeye göre, finallerin ilk maçından 30 gün veya daha önce turnuvadan çekilen herhangi bir üye federasyona, FIFA Disiplin Komitesi tarafından en az 250 bin İsviçre frangı para cezası verilir.

    Katılımcı üye federasyonlardan herhangi biri, finallerdeki ilk maçın tarihinden 30 günden daha kısa bir süre önce turnuvadan çekilirse, FIFA Disiplin Komitesi tarafından en az 500 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırılır.

    Herhangi bir üye federasyonun turnuvaya kabul edilmemesi, turnuvadan çıkarılması veya turnuva başladıktan sonra çekilmesi durumunda, FIFA Disiplin Komitesi ek disiplin cezaları uygulayabilir.

    Komite, özellikle çekilme veya diskalifiye edilme zamanını, kabul edilmeme veya diskalifiye edilmeye yol açan ihlalin ciddiyetini, olası hafifletici koşulları ve diğer ilgili koşulları dikkate alır.

    Disiplin cezaları, ilgili üye federasyonun sonraki FIFA turnuvalarından men edilmesini ve/veya başka bir üye federasyonla değiştirilmesini içerebilir. Ayrıca, FIFA Konseyi veya ilgili komite, ilgili federasyonun başka bir federasyonla değiştirilmesine karar verebilir.

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  • Tazminat ödemesi ve ikramiye kesintisi

    Ayrıca 6. maddeye göre, FIFA tarafından kabul edilen mücbir sebepler hariç olmak üzere, oynanmayan veya iptal edilen herhangi bir maç, Disiplin Komitesi tarafından ilgili üye federasyona veya federasyonlara disiplin cezaları uygulanmasına yol açabilir.

    Ayrıca FIFA Konseyi, 2026 Dünya Kupası'ndan çekilen herhangi bir üye federasyonu, ya da davranışları nedeniyle bir maçın oynanmaması veya iptal edilmesine neden olan herhangi bir üye federasyona, bu davranıştan kaynaklanan tüm masrafları veya zararları, FIFA'nın yedek federasyona ödeyeceği ek tutarlar da dahil olmak üzere, FIFA'ya, FIFA'nın yerel bağlı kuruluşuna veya diğer üye federasyonlara tazmin etmesini zorunlu kılabilir.

    Ayrıca, söz konusu federasyon, FIFA veya yerel bağlı şirketinden herhangi bir ödül veya mali getiri alma hakkını da kaybeder.

  • FIFA'nın yetkileri

    Uluslararası Federasyon, milli takımların turnuvadan çıkarılmasıyla ilgili durumlarda mutlak yetkiye sahiptir.

    Yönetmelik, "Katılımcı bir üye federasyonun 2026 Dünya Kupası'ndan çekilmesi ve/veya diskalifiye edilmesi durumunda, FIFA'nın durumu kendi mutlak takdirine göre nasıl ele alacağına karar vereceğini ve gerekli gördüğü önlemleri alacağını" belirtmektedir. Ayrıca, söz konusu federasyonu başka bir federasyonla değiştirebilir.

    Katılımcı bir üye federasyon grup aşaması sona ermeden çekilirse ve/veya turnuvadan çıkarılırsa, o federasyonun tüm maç sonuçları geçersiz sayılır.

    Ayrıca FIFA, mücbir sebepler veya sağlık, emniyet ya da güvenlikle ilgili endişeler dahil olmak üzere, mutlak takdir yetkisi dahilinde uygun gördüğü herhangi bir nedenle bir veya daha fazla maçı – hatta turnuvanın tamamını – iptal etme, yeniden planlama veya başka bir yere taşıma hakkını saklı tutar.