Sert yaptırımlar onu bekliyor... İran Dünya Kupası'ndan çekilirse ne olur?

İran Spor Bakanı Ahmed Dinyamali'nin, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası maçlarından çekileceği yönündeki tehditleri büyük bir tartışma yarattı; peki, bu Asya takımı tehditlerini yerine getirirse Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ne tür yaptırımlar uygulayacak?
Denyamali, İranlı "Varzesh3" sitesine yaptığı açıklamada, "İranlı yetkililer FIFA'ya, maçlar sırasında siyasi sloganlar duyulursa milli takım heyetinin stadyumu terk edeceğini bildirdi" dedi.
İran milli takımı, geçtiğimiz Şubat ayından bu yana ABD ile süren askeri savaşın gölgesinde, saha dışı gerginlikler içinde Dünya Kupası'na giriyor. Bu durum, İran heyetinin konaklama düzenlemeleri ve hareketleri üzerinde bir gölge oluşturuyor.
İran milli takımı, Mısır, Belçika ve Yeni Zelanda'nın da yer aldığı 7. grupta mücadele edecek.
Asya ekibi, grup maçlarına önümüzdeki Salı sabahı Yeni Zelanda ile başlayacak, ardından 21 Haziran akşamı Belçika ile karşılaşacak ve aynı ayın 27'sinde sabah saatlerinde Mısır milli takımıyla oynayacağı maçla grup maçlarını tamamlayacak.