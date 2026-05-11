Sert tavır yerine "yumuşak yaklaşım": Max Eberl'in FC Bayern'de iddialı suçlamalarla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor

Eberl, göreve geldiğinden beri Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano ve Jamal Musiala gibi kilit oyuncuları kulübe uzun vadeli olarak bağlamayı başarmıştı. Ancak bu, oyuncular için oldukça yüksek maaş artışlarıyla birlikte geldi. Özellikle Davies’in giderek kalınlaşan sağlık dosyası göz önüne alındığında, bu durum siyasi bir meseleye dönüşüyor.

Kanadalı oyuncu, sözleşmesini uzatmasından kısa bir süre sonra çapraz bağ yırtılması yaşadı ve o zamandan beri tam olarak formuna kavuşamadı. Şu anda, Şubat ayındaki geri dönüşünden bu yana üçüncü kez bir kas sakatlığıyla boğuşuyor. "Bu elbette çok üzücü, özellikle onun için ve tabii ki bizim için de," dedi spor direktörü Christoph Freund son olarak: "Hiçbir zaman tam olarak ritmini bulamadı. Bu elbette üzücü ve şu anda onun için zihinsel olarak da zor bir dönem."

Eberl, kilit oyuncularla yapılan pahalı sözleşme uzatmalarından önce de Almanya'nın rekor şampiyonunda her zaman kolay bir durumda değildi. Örneğin, geçen yılın sonbaharında Onursal Başkan Uli Hoeneß, Eberl ile kulüp içinde kesinlikle sürtüşmeler olduğunu, ancak Eberl'in tartışmalarda "oldukça hassas" olduğunu açıkça itiraf etmişti.

Kulüp patronu ve güçlü yönetim kurulu üyesinin geçen yaz transfer döneminin sonunda verdiği kiralama emri de kamuoyunda çokça tartışıldı. Eberl, kulüp yönetiminin sözde sürpriz olarak nitelendirdiği Kingsley Coman'ın satışı sayesinde bir kez daha büyük bir transfer yapabileceğini umarken, Hoeneß kamuoyu önünde sadece kiralık oyuncuların alınmasını savundu. Eberl bu duruma uyum sağladı ve sonunda Chelsea'den Nicolas Jackson'ı 16,5 milyon avroluk rekor kiralama bedeli karşılığında kadroya kattı.