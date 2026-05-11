Sport1'inhaberine göre, Eberl'e kurum içinde sözleşme görüşmelerinde "danışmanların etkisine çok erken kapıldığı" yönünde eleştiriler yöneltiliyor. Spor direktörü, "belli bir sertlik sergilemek" yerine "fazla yumuşak davranıyor". Raporda, kurum içinde bunun "gereksiz yere pahalı sözleşmelerin imzalanmasına" yol açtığı ve hatta "kulübün itibarını zedelediği" yönünde görüşler olduğu belirtiliyor.
Sert tavır yerine "yumuşak yaklaşım": Max Eberl'in FC Bayern'de iddialı suçlamalarla karşı karşıya olduğu iddia ediliyor
Eberl, göreve geldiğinden beri Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano ve Jamal Musiala gibi kilit oyuncuları kulübe uzun vadeli olarak bağlamayı başarmıştı. Ancak bu, oyuncular için oldukça yüksek maaş artışlarıyla birlikte geldi. Özellikle Davies’in giderek kalınlaşan sağlık dosyası göz önüne alındığında, bu durum siyasi bir meseleye dönüşüyor.
Kanadalı oyuncu, sözleşmesini uzatmasından kısa bir süre sonra çapraz bağ yırtılması yaşadı ve o zamandan beri tam olarak formuna kavuşamadı. Şu anda, Şubat ayındaki geri dönüşünden bu yana üçüncü kez bir kas sakatlığıyla boğuşuyor. "Bu elbette çok üzücü, özellikle onun için ve tabii ki bizim için de," dedi spor direktörü Christoph Freund son olarak: "Hiçbir zaman tam olarak ritmini bulamadı. Bu elbette üzücü ve şu anda onun için zihinsel olarak da zor bir dönem."
Eberl, kilit oyuncularla yapılan pahalı sözleşme uzatmalarından önce de Almanya'nın rekor şampiyonunda her zaman kolay bir durumda değildi. Örneğin, geçen yılın sonbaharında Onursal Başkan Uli Hoeneß, Eberl ile kulüp içinde kesinlikle sürtüşmeler olduğunu, ancak Eberl'in tartışmalarda "oldukça hassas" olduğunu açıkça itiraf etmişti.
Kulüp patronu ve güçlü yönetim kurulu üyesinin geçen yaz transfer döneminin sonunda verdiği kiralama emri de kamuoyunda çokça tartışıldı. Eberl, kulüp yönetiminin sözde sürpriz olarak nitelendirdiği Kingsley Coman'ın satışı sayesinde bir kez daha büyük bir transfer yapabileceğini umarken, Hoeneß kamuoyu önünde sadece kiralık oyuncuların alınmasını savundu. Eberl bu duruma uyum sağladı ve sonunda Chelsea'den Nicolas Jackson'ı 16,5 milyon avroluk rekor kiralama bedeli karşılığında kadroya kattı.
Uli Hoeneß, Kompany ve Michael Olise konusunda Max Eberl'in rolünü vurguluyor
Bazı iç anlaşmazlıklara rağmen Hoeneß, kısa süre önce FC Bayern’in bu kadar başarılı sezonunda Eberl’in de ne kadar büyük bir payı olduğunu vurguladı. Örneğin, teknik direktör arayışında sayısız reddedilmenin ardından, kulüp içinde Vincent Kompany’nin transferi için en çok çaba gösteren ve nihayetinde bu transferin sorumluluğunu üstlenen kişi Eberl’di.
Hoeneß'e göre aynı durum Michael Olise'nin transferi için de geçerli. Kanat oyuncusu, Temmuz 2024'te 53 milyon euroya Crystal Palace'tan transfer edildi ve kısa sürede Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri haline geldi. Münih ekibi için oynadığı 105 maçta şimdiden 42 gol attı ve 53 golün hazırlayıcısı oldu.
"Michael Olise'nin transferi, açıkça söylemek gerekirse, Max'e dayanıyor. Bu kararı temelde kendi sorumluluğunda aldı, çünkü daha önce bu oyuncuyu tanımıyorduk. Biz de bu konuda aslında bir şey söyleyemeyiz dedik. Ama eğer bu kadar eminsen – ve Christoph Freund da bu sürece dahil olmuştu, o dönemki teknik direktör de öyle, gerçi Vincent o zamanlar benim bildiğim kadarıyla henüz orada değildi – o zaman bunu kabul etmek gerekir," dedi Hoeneß kısa süre önce DAZN'de.
Eberl, FC Bayern'de rahat görünüyor: "O zaman ben de daha uzun süre kalmaya hazırım"
Pazartesi günü, kulüp başkanı Herbert Hainer’in başkanlığında, Hoeneß ve eski spor direktörü Karl-Heinz Rummenigge’nin de yer aldığı denetim kurulu Allianz Arena’da toplanacak. Kurulun görevleri arasında yönetim kurulunun çalışmalarını değerlendirmek de bulunuyor. Bu toplantıda sadece Eberl değil, CEO Jan-Christian Dreesen de gündemde.
Her ikisinin de sözleşmeleri, spor direktörü Christoph Freund'un sözleşmesi gibi 2027'de sona eriyor. Eberl'den farklı olarak, Sport1'e göre en azından Dreesen'in sözleşmesinin uzatılması "formalite" olarak görülüyor. Eberl ise "önümüzdeki transfer döneminde kendini kanıtlama" şansı bulacak. Kicker'ın bilgilerine göre, denetim kurulu Mayıs ayında yapılacak bir toplantıda 52 yaşındaki Eberl'in geleceğini görüşmek istiyor. AZ ise Freund'un geleceğinin de "hala belirsiz" olduğunu bildiriyor. Kicker kısa süre önce Freund ve Eberl'in ilişkilerinin ideal olmadığını iddia etmişti. Uzman dergi, bunu bir tür "zorunlu evlilik" olarak nitelendirmişti.
Eberl ise 2027'de sona erecek sözleşmesi konusunda son zamanlarda rahat bir tavır sergiledi. "Bence çok, çok iyi şeyler başardık. Kendimi çok, çok rahat hissediyorum," dedi Eberl, DAZN'de yayınlanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'e karşı oynanan maçın kenarında. "Her zaman dedim ki, burada işimi yapmak istiyorum. İşimi değerlendirmeliler. Eğer işimi beğenirlerse, o zaman ben de Bayern'de daha uzun süre kalmaya hazırım," diye ekledi Eberl.
Geldiğinden beri kulübe büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu, ancak FC Bayern gibi bir kulüpte bunun bazen kolay olmadığını belirtti: "O kadar da kolay olmadı, çünkü elbette birkaç karakterli kişi birbiriyle karşı karşıya geldi. Ama Bayern Münih gibi büyük bir kulüpte, sürtüşmelerin ve tartışmaların olması yardımcı oluyor diye düşünüyorum."