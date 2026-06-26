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"Sert oynamalıyız!" - Deniz Undav, Almanya'ya mücadele etmesini söylüyor ancak Julian Nagelsmann, Ekvador yenilgisine ilişkin bu açıklamaya katılmıyor
Undav, Almanya’dan daha agresif bir oyun sergilemesini istiyor
Almanya, eleme turunu çoktan garantilemiş olmasına rağmen, aldığı yenilginin niteliği, takımın fiziksel açıdan güçlü rakiplerle başa çıkma kabiliyeti konusunda endişelere yol açtı. Maça 60. dakikada oyuna giren Undav, Güney Amerikalıların sahada daha fazla istekli olduklarını belirtti.
Performansı analiz eden 29 yaşındaki oyuncu, iki takım arasındaki yoğunluk farkına dikkat çekti. "Ekvador bizden daha agresif ve keskin oynadı. Bundan ders çıkarmalı ve doğru sonuçlara varmalıyız. Oyunumuzda yeterince doğrudan olamadık ve çok fazla gol şansı yaratamadık," dedi forvet. Ayrıca zihniyet açısından taktiksel bir değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı: "Kendimizi daha fazla savunmalıyız. İşler çirkinleşirse, biz de çirkinleşmeliyiz."
- AFP
Nagelsmann, bağlılık konusundaki sorulara sert yanıt verdi
Undav, takımın gerekli hırsı gösteremediğini düşünürken, Nagelsmann oyuncularının tempoyu düşürdüğü yönündeki iddialara karşı hemen savunmaya geçti. Maç sonrası röportajda, Magenta TV sunucusu Johannes Kerner’in takımının mücadele ruhundan yoksun olup olmadığı sorusu üzerine teknik direktör sert bir tepki gösterdi. "Lütfen bu saçmalığı bırakın, cidden. Çocuklar neden tam gaz oynamak istemesin ki?" dedi. "Hayır, daha fazla istemediler. Sadece birçok durumda biraz daha risk aldılar."
Teknik direktör, Almanya'nın gruptan çıkmayı garantilemiş olmasının oyuncu değişiklikleri konusundaki kararlarını etkilediğini kabul etti, ancak çaba eksikliğini suçlamayı reddetti. "Elbette, acilen bir gole ihtiyacımız olsaydı yapabileceğimizden farklı oyuncu değişiklikleri yaptık. Ama şimdi hiçbir oyuncuya elinden gelenin en iyisini yapmadığını söyleyemem. Bu benim için çok klişe bir ifade," diye ekledi.
Savunma konusundaki endişeler ve Manuel Neuer’in formu
Bu yenilgi, tecrübeli kaleci Manuel Neuer’i de yeniden gündeme taşıdı. Bayern Münih efsanesi, Ekvador’un galibiyet golünde oynadığı rol nedeniyle eleştirildi; zira Gonzalo Plata, maçı kesinleştiren son dakikalardaki köşe vuruşunu gole çevirmeden önce Neuer tereddütlü bir tavır sergilemişti.
Kaleci pozisyonu konusunda tartışmalar alevlense de Nagelsmann, bir numaralı kalecisine olan desteğinden vazgeçmedi. Teknik direktör, turnuva boyunca Neuer’in “maçı kazandıran müdahaleler” yapamamasından yakındı ve tecrübeli kalecinin karşılaştığı şutları “başa çıkması zor” olarak nitelendirdi. Teknik direktör, turnuva eleme aşamasına girerken kaleci değişikliği konusundaki tüm tartışmaları sonlandırmaya kararlı.
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Boston, 32'li tur için bekliyor
Almanya yine de E Grubu’nu birinci olarak tamamlamayı başardı ve şimdi Pazartesi günü oynanacak son 32 turu maçı için Boston yakınlarındaki Foxborough’a gidecek. Rakibinin kim olacağı henüz kesinleşmemiş olsa da, takım New Jersey’de sergilediği teknik hataların tekrarlanmasına yer olmadığını biliyor. Plata’nın maçın son dakikalarında attığı gol, açılış maçlarında ezici bir üstünlük sergileyen takım için bir uyarı niteliğinde oldu.
Undav için odak noktası, bir sonraki rakibin fiziksel performansına ayak uydurmak olmaya devam ediyor. Turnuvada ilk kez bir gol katkısı yapamayan forvet, Ekvador’a karşı alınan yenilginin sadece geçici bir aksilik olduğunu kanıtlamak için can atıyor. Eleme turu tablosu şekillenmeye başladıkça, Nagelsmann’ın oyuncuları, teknik direktörlerinin çaba konusundaki inancıyla Undav’ın sahada “daha sert” bir yaklaşım sergileme talebini uzlaştırmanın bir yolunu bulmak zorundalar.