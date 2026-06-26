"Sert oynamalıyız!" - Deniz Undav, Almanya'ya mücadele etmesini söylüyor ancak Julian Nagelsmann, Ekvador yenilgisine ilişkin bu açıklamaya katılmıyor

Undav, takımın gerekli hırsı gösteremediğini düşünürken, Nagelsmann oyuncularının tempoyu düşürdüğü yönündeki iddialara karşı hemen savunmaya geçti. Maç sonrası röportajda, Magenta TV sunucusu Johannes Kerner’in takımının mücadele ruhundan yoksun olup olmadığı sorusu üzerine teknik direktör sert bir tepki gösterdi. "Lütfen bu saçmalığı bırakın, cidden. Çocuklar neden tam gaz oynamak istemesin ki?" dedi. "Hayır, daha fazla istemediler. Sadece birçok durumda biraz daha risk aldılar."

Teknik direktör, Almanya'nın gruptan çıkmayı garantilemiş olmasının oyuncu değişiklikleri konusundaki kararlarını etkilediğini kabul etti, ancak çaba eksikliğini suçlamayı reddetti. "Elbette, acilen bir gole ihtiyacımız olsaydı yapabileceğimizden farklı oyuncu değişiklikleri yaptık. Ama şimdi hiçbir oyuncuya elinden gelenin en iyisini yapmadığını söyleyemem. Bu benim için çok klişe bir ifade," diye ekledi.