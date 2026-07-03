Serie C, teknik direktörler hakkında bir değerlendirme: Bari ve Spezia’dan Livorno, Pescara ve Foggia’ya kadar, 60 takımın tüm seçimleri

AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni (yeni)
Alcione Milano: Giovanni Cusatis %90, diğerleri %10
Arzignano Valchiampo: Daniele Di Donato (yeniden atandı)
Atalanta U23: Salvatore Bocchetti %50, diğerleri %50
Audace Cerignola: Raimondo Catalano (yeni)
Campobasso: Devis Mangia (yeni)
Carpi: Stefano Cassani %50, diğerleri %50
Casarano: Vito di Bari (yeniden atandı)
Casertana: Vinicio Espinal (yeni)
Catania: Emilio Longo %99, diğer %1
Cavese: Cristiano Masitto %30, Fabio Prosperi %20, Marco Pomante %20, diğer %30
Cittadella: Manuel Iori %70, diğerleri %30
Cosenza: Antonio Gatto %30, diğerleri %70
Crotone: Leandro Greco %70, Simone Banchieri %20, diğer %10
Dolomiti Bellunesi: Andrea Bonatti (teyit edildi)
Foggia: Gaetano Auteri %90, diğer %10
Forlì: Nicola Campedelli %99, diğerleri %1
Giana Erminio: Daniele Angellotti %50, diğerleri %50
Giugliano: Raffaele Di Napoli (görevde devam ediyor)
Gubbio: Domenico Di Carlo %80, diğer %20
Guidonia Montecelio: Giovanni Lopez (yeni)
Inter U23: Stefano Vecchi (yeniden atandı)
Juventus Next Gen: Massimo Brambilla (görevine devam ediyor)
Latina: Gennaro Volpe (teyit edildi)
Lecco: Federico Valente %90, diğer %10
Livorno: Niccolò Pascali %50, Marco Amelia %30, Cristiano Lucarelli %20
Lumezzane: Paolo Sammarco (yeni)
Monopoli: Alberto Colombo (teyit edildi)
Novara: Alessandro Birindelli (yeni)
Ospitaletto: Andrea Quaresmini (yeniden atandı)
Pergolettese: Antonio Giosa (yeni)
Perugia: Giovanni Tedesco (yeniden atandı)
Pianese: Andrea Zanchetta (yeni)
Picerno: Claudio De Luca (yeniden atandı)
Pineto: Enrico Barilari (yeni)
Potenza: Ivan Tisci %80, diğer %20
Pro Vercelli: Daniele Bonera (yeni)
Ravenna: Andrea Mandorlini (yeniden atandı)
Renate: Giacomo Gattuso (yeni)
Salernitana: Serse Cosmi (yeniden atandı)
Sambenedettese: Roberto Boscaglia (görevine devam ediyor)
Sorrento: Vincenzo Maiuri (yeni)
Team Altamura: Ledian Memushaj (yeni)
Torres: Alfonso Greco (görevine devam ediyor)
Trento: Luca Tabbiani (görevine devam ediyor)
Union Brescia: Eugenio Corini (yeniden atandı)
Vis Pesaro: Andrea Gennari (yeni)