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Bari fansGetty Images

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Serie C, teknik direktörler hakkında bir değerlendirme: Bari ve Spezia’dan Livorno, Pescara ve Foggia’ya kadar, 60 takımın tüm seçimleri

Serie C

2026/2027 sezonu, teknik direktörler açısından şu şekilde şekilleniyor: İşte A, B ve C Gruplarındaki takımları kimler yönetecek-

2026/2027 Sezonu Serie C’nin hatları belirginleşmeye başladı. Gelecek sezon için kayıt başvuruları yapıldı ve Ağustos sonunda başlayacak olan şampiyonanın kadrosu neredeyse kesinleşti. Ancak, iflasın ardından Ternana'nın yerini alacak takımın yanı sıra, üçüncü ligin gelecek sezonuna katılacak mevcut 59 takım için yetkili makamların kararları bekleniyor; bu konuda en güçlü aday Foggia olarak görülüyor.


Aşağıda, A Grubu, B Grubu ve C Grubu’ndaki teknik direktör seçimleri yer almaktadır:

  • SERİ B’DEN KÜME DÜŞTÜ

    Reggiana: Attilio Tesser (yeni)

    Spezia: Marco Turati %60, Giorgio Gorgone %10, Fabio Caserta %10, diğerleri %20

    Pescara: Antonio Buscè (yeni)

    Bari: Michele Mignani %40, Salvatore Aronica %20, Raffaele Biancolino %20, Domenico Toscano %20,


    • Reklam

  • SERİ C’DE KALDIĞI TEYİT EDİLDİ

    AlbinoLeffe: Marco Zaffaroni (yeni)

    Alcione Milano: Giovanni Cusatis %90, diğerleri %10

    Arzignano Valchiampo: Daniele Di Donato (yeniden atandı)

    Atalanta U23: Salvatore Bocchetti %50, diğerleri %50

    Audace Cerignola: Raimondo Catalano (yeni)

    Campobasso: Devis Mangia (yeni)

    Carpi: Stefano Cassani %50, diğerleri %50

    Casarano: Vito di Bari (yeniden atandı)

    Casertana: Vinicio Espinal (yeni)

    Catania: Emilio Longo %99, diğer %1

    Cavese: Cristiano Masitto %30, Fabio Prosperi %20, Marco Pomante %20, diğer %30

    Cittadella: Manuel Iori %70, diğerleri %30

    Cosenza: Antonio Gatto %30, diğerleri %70

    Crotone: Leandro Greco %70, Simone Banchieri %20, diğer %10

    Dolomiti Bellunesi: Andrea Bonatti (teyit edildi)

    Foggia: Gaetano Auteri %90, diğer %10

    Forlì: Nicola Campedelli %99, diğerleri %1

    Giana Erminio: Daniele Angellotti %50, diğerleri %50

    Giugliano: Raffaele Di Napoli (görevde devam ediyor)

    Gubbio: Domenico Di Carlo %80, diğer %20

    Guidonia Montecelio: Giovanni Lopez (yeni)

    Inter U23: Stefano Vecchi (yeniden atandı)

    Juventus Next Gen: Massimo Brambilla (görevine devam ediyor)

    Latina: Gennaro Volpe (teyit edildi)

    Lecco: Federico Valente %90, diğer %10

    Livorno: Niccolò Pascali %50, Marco Amelia %30, Cristiano Lucarelli %20

    Lumezzane: Paolo Sammarco (yeni)

    Monopoli: Alberto Colombo (teyit edildi)

    Novara: Alessandro Birindelli (yeni)

    Ospitaletto: Andrea Quaresmini (yeniden atandı)

    Pergolettese: Antonio Giosa (yeni)

    Perugia: Giovanni Tedesco (yeniden atandı)

    Pianese: Andrea Zanchetta (yeni)

    Picerno: Claudio De Luca (yeniden atandı)

    Pineto: Enrico Barilari (yeni)

    Potenza: Ivan Tisci %80, diğer %20

    Pro Vercelli: Daniele Bonera (yeni)

    Ravenna: Andrea Mandorlini (yeniden atandı)

    Renate: Giacomo Gattuso (yeni)

    Salernitana: Serse Cosmi (yeniden atandı)

    Sambenedettese: Roberto Boscaglia (görevine devam ediyor)

    Sorrento: Vincenzo Maiuri (yeni)

    Team Altamura: Ledian Memushaj (yeni)

    Torres: Alfonso Greco (görevine devam ediyor)

    Trento: Luca Tabbiani (görevine devam ediyor)

    Union Brescia: Eugenio Corini (yeniden atandı)

    Vis Pesaro: Andrea Gennari (yeni)


  • SERIE D'DEN YÜKSELENLER

    Barletta: Massimo Paci (teyit edildi)

    Desenzano: Marco Gaburro %50, diğer %50

    Folgore Caratese: Nicola Belmonte (teyit edildi)

    Grosseto: Paolo Indiani (görevine devam edecek)

    Ostiamare: David D'Antoni (yeniden atandı)

    Savoia: Alessandro Formisano (yeni)

    Scafatese: Giovanni Ferraro (yeniden atandı)

    Treviso: Edoardo Gorini (yeniden atandı)

    Vado: Matteo Pastorino (yeni)

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