Goal.com
Canlı
Udinese Calcio v US Salernitana - Serie A TIMGetty Images Sport

Çeviri:

Serie C, resmi: Liverani, Ternana'dan kovuldu; takımın başına Fazio geçti. Catania, Toscano'yu kovmaya hazırlanıyor

Üçüncü ligde iki önemli takım küme düşüyor.

Fabio Liverani artık Ternana'nın teknik direktörü değil. Umbria ekibi, Vis Pesaro deplasmanında 1-0 yenildikten sonra teknik direktörü görevden aldı. Maçta Di Paola 4. dakikada gol attı ve 29. dakikada Dubickas'ın kırmızı kart görmesi sonucu takım 10 kişi kaldı. Takımın geçici olarak görevi, U17 takımının teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi.

Ternana, Gubbio ve Vis Pesaro ile birlikte 30 maçta topladığı 42 puanla playoff bölgesinde 10. sırada yer alıyor.

Cuma akşamı oynanacak B Grubu'nun bir sonraki maçında Ternana, evinde Sambenedettese ile karşılaşacak.

  • RESMİ AÇIKLAMA

    Ternana Calcio, Fabio Liverani'yi A Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığını duyurur.

    Kulüp, sezon boyunca gösterdiği özveri ve profesyonellikle çalışmış olan teknik direktör ve Claudio Bellucci, Maurizio Cantarelli ve Federico Fabellini'den oluşan teknik ekibine teşekkür eder ve kendilerine profesyonel hayatlarında başarılar diler.

    Birinci Takım'ın teknik direktörlüğü geçici olarak, Ternana U17 takımının mevcut teknik direktörü Pasquale Fazio'ya devredildi. Fazio, bugünkü antrenman seansından itibaren takımı yönetecek.

  • KATANYA, TOSCANO CADDESİ

    C Grubu'nda Catania, teknik direktör Domenico Toscano'yu görevden almaya karar verdi.

Serie C
Ternana crest
Ternana
TER
Sambenedettese crest
Sambenedettese
SAM
0