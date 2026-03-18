Serie C, Playoff ve Playout'un resmi tarihleri: 7 Haziran'da yükselme kutlaması

Lega Pro, bugün yayınladığı resmi bir açıklamayla, Serie B'ye yükselme play-off'larının tüm turlarının ve Serie D'ye düşmeme play-out'larının oynanacağı tarihleri duyurdu.





Serie B'ye yükselme yarışı için 28 takım mücadele edecek ve sadece bir tanesi son yükselme biletini kapacak. Play-off'lara, kendi gruplarında 2. ile 10. sıralar arasında yer alan tüm takımlar katılacak; bazıları yarışa daha sonra katılarak "bölgesel" olarak tanımlanan bazı turları atlayacak.





Son kura çekiminde, yarışta kalan son 4 takım, gidiş-dönüş çift maçlı yarı finaller ve finallerden oluşan bir mini turnuva tablosunda eşleştirilecek. Bu turdan itibaren, beraberlik durumunda penaltı atışlarından önce uzatmalar oynanacak.



