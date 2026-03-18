Emanuele Tramacere

Serie C, Playoff ve Playout'un resmi tarihleri: 7 Haziran'da yükselme kutlaması

Lega Pro, bugün yayınladığı resmi bir açıklamayla, Serie B'ye yükselme play-off'larının tüm turlarının ve Serie D'ye düşmeme play-out'larının oynanacağı tarihleri duyurdu.


Serie B'ye yükselme yarışı için 28 takım mücadele edecek ve sadece bir tanesi son yükselme biletini kapacak. Play-off'lara, kendi gruplarında 2. ile 10. sıralar arasında yer alan tüm takımlar katılacak; bazıları yarışa daha sonra katılarak "bölgesel" olarak tanımlanan bazı turları atlayacak.


Son kura çekiminde, yarışta kalan son 4 takım, gidiş-dönüş çift maçlı yarı finaller ve finallerden oluşan bir mini turnuva tablosunda eşleştirilecek. Bu turdan itibaren, beraberlik durumunda penaltı atışlarından önce uzatmalar oynanacak.


  • PLAYOFF TARİHLERİ

    BÖLGE AŞAMASI

    1. Tur | Tek maçlı eleme 3 MAYIS 2026 PAZAR

    2. Tur | Tek maçlı ÇARŞAMBA, 6 MAYIS 2026


    ULUSAL AŞAMA

    1. Tur | Gidiş maçı 10 MAYIS 2026 PAZAR

    1. Tur | rövanş maçı 13 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

    2. Tur | Gidiş maçı 17 MAYIS 2026 PAZAR

    2. Tur | rövanş maçı 20 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA


    FİNAL FOUR

    Yarı finaller | ilk maç 24 MAYIS 2026 PAZAR

    Yarı finaller | rövanş maçı 27 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA

    Final | İlk maç 2 HAZİRAN 2026 PAZAR

    Final | rövanş maçı 7 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA

  PLAYOUT TARİHLERİ

    Gidiş maçları | 9 MAYIS 2026 CUMARTESİ

    İkinci tur maçları | 16 MAYIS 2026 CUMARTESİ

