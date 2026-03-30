Serie C, B Grubu’nda şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi: Ascoli, 101. dakikada penaltı golüyle Arezzo’da galip geldi; bu sonuç, yükselme yarışında her şeyi değiştirdi

35. dakikada Rizzo Pinna ve 38. dakikada Renzi'nin attığı gollerle her iki takımın da birer gol kaydettiği heyecan verici bir ilk yarının ardından, Arezzo-Ascoli maçı son dakikalarda sonuçlandı. İkinci yarı, çok az sayıdagol fırsatının yaşandığı bir maç oldu; Bucchi'nin takımı, ligin zirvesindeki durumu sabitleyecek bir beraberliği elde etmek amacıyla maçı kontrol altında tutuyor gibi görünüyordu. Ancak maçın sonlarında bir dönüm noktası yaşandı.

Toskana ceza sahasında yaşanan bir karambol, konuk takımın VAR incelemesi talebinde bulunmasına neden oldu. Hakem, Ascoli tarafından FVS ile çağrıldı ve 4 uzun dakika süren incelemenin ardından teknik kadrolardan iki kişininoyundan atılmasıyla, Marche ekibinin bir forvetine uzun süreli faul yapıldığıgerekçesiyle penaltı kararı verdi. 101. dakikada penaltı noktasına 35 yaşındaki deneyimli Simone Corazza geldi ve soğukkanlılıkla rakip kaleciyi neredeyse kusursuz bir vuruşla mağlup etti. Eski Novara, Reggina ve Cesena oyuncusu, maçın son hareketi olan bu pozisyonda tüm sahayı kat ederek kendi taraftarlarının bulunduğu tribün bölümüne koşarak sevinç gösterisinde bulundu.





Joker'in golü, Ascoli ile Arezzo arasındaki yükselme yarışını yeniden alevlendirdi; Ascoli, sezonun bitimine 4 maç kala Arezzo'nun 2 puan gerisinde. Dahası da var: Bir sonraki maçta Toskanalılar, play-out bölgesinde sıkışıp kalan ve ezeli rakibi Bianconeri'ye bir iyilik yapabilecek Sambenedettese'nin konuğu olacak. Tüm bunlar, Fvs'den sonra verilen bir penaltı ve kusursuz bir vuruş sayesinde oldu.