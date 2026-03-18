Serie B sonuçları ve golcüleri: Insigne şov yaptı, Pescara uçuyor. Frosinone ve Avellino kazandı, Sampdoria ağır bir yenilgi aldı

Dün oynanan maçların ardından, Serie B'nin 31. haftası bugün dört maçla daha sona erdi (sadece Calabria'daki hava durumu uyarısı nedeniyle ertelenen Catanzaro-Modena maçı kaldı). Bu haftanın manşeti, bir gol ve iki asistle Pescara-Entella maçının en iyi oyuncusu olan ve sezonun ikinci yarısında Gorgone'nin takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Lorenzo Insigne'ye ait. Hatta, en önemli oyuncu. Kesinlikle. 1991 doğumlu oyuncu, Biancoceleste'ye döndüğünden bu yana, ilk on birde ve oyuna sonradan girerek oynadığı altı maçta üç gol attı ve takım arkadaşlarına iki asist yaptı.



