Dün oynanan maçların ardından, Serie B'nin 31. haftası bugün dört maçla daha sona erdi (sadece Calabria'daki hava durumu uyarısı nedeniyle ertelenen Catanzaro-Modena maçı kaldı). Bu haftanın manşeti, bir gol ve iki asistle Pescara-Entella maçının en iyi oyuncusu olan ve sezonun ikinci yarısında Gorgone'nin takımının en önemli oyuncularından biri olduğunu kanıtlayan Lorenzo Insigne'ye ait. Hatta, en önemli oyuncu. Kesinlikle. 1991 doğumlu oyuncu, Biancoceleste'ye döndüğünden bu yana, ilk on birde ve oyuna sonradan girerek oynadığı altı maçta üç gol attı ve takım arkadaşlarına iki asist yaptı.
Serie B sonuçları ve golcüleri: Insigne şov yaptı, Pescara uçuyor. Frosinone ve Avellino kazandı, Sampdoria ağır bir yenilgi aldı
SERİ B'DEKİ DURUM
Pescara hâlâ son sırada yer alıyor, ancak Insigne'nin performansının da katkısıyla küme düşme mücadelesi veren rakipleriyle arasındaki farkı azalttı ve şu anda küme düşme hattının 2 puan gerisinde. Frosinone için de önemli bir galibiyet oldu; Bari ile neredeyse başa baş giden bir mücadelede 3 puanı toplayarak Monza'nın 2 puan gerisine yükseldi. Avellino, Südtirol ile playofflar için oynadığı doğrudan karşılaşmayı kazandı, rakibini geçti ve sekizinci sıradaki Cesena'ya 1 puan farkla yaklaştı (playofflara katılmak için son sıradaki takım). Sampdoria, Carrarese'nin sahasında yenilerek kötü bir mağlubiyet aldı ve tehlike bölgesine yakın kaldı.
SONUÇLAR VE GOLCÜLER
Frosinone-Bari 2-1
2' Rao (B), 8' Fini (F), 53' Corrado (F).
Carrarese-Sampdoria 2-0
63' Hasa, 95' pen. Finotto
Pescara-Entella 3-0
20' Cagnano, 43' Caligara, 56' Insigne
Avellino-Südtirol 3-2
24' Patierno (A), 52' pen. Casiraghi (S), 72' Besaggio (A), 75' Pecorino (S), 80' Izzo (A)