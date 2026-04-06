Serie B, sonuçlar, golcüler ve puan durumu: Insigne, Pescara'yı yine sırtladı

Dünkü maçların ardından, Serie B'nin 33. haftası bugün bu turu tamamlayan diğer sekiz maçla sona erdi: Yükselme yarışı açısından Venezia için, sıralamanın alt sıralarında ise Pescara ve Sampdoria için önemli galibiyetler elde edildi. Stroppa'nın takımı, Juve Stabia'yı evinde 3-1 yenerek üç puanı kazandı, dün Padova'yı yenen Frosinone'den uzaklaştı ve 71 puanla tek başına liderliğe yükseldi, Giallazzurri'ye karşı +3 fark attı. Üçüncü sırada, bugün playofflar için doğrudan rekabet ettiği Catanzaro ile berabere kalan Monza yer alıyor. Kurtulma potasında Sampdoria, Empoli'ye karşı hayati bir galibiyet aldı ve Pescara, Reggiana ve Spezia'yı tek hamlede geçerek play-out potasından 2 puan uzaklıkta, üçüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.



