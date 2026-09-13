Programın son iki maçıyla Serie B'de 4. hafta tamamlandı. Irpinia'da, Milan'ın iki eski efsanesi Alessandro Nesta ile Filippo Inzaghi'yi karşı karşıya getiren, sırasıyla Avellino ve Palermo kulübelerinde oturdukları mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Russo'nun asistinde Cheddira ile öne geçti, Palermo ise üç dakika sonra Pohjanpalo'nun asistinde Johnsen ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla Palermo, 10 puanla liderliğini korudu; bu puanlar üç galibiyet ve sezonun ilk beraberliğinden, yani bugünkü beraberlikten geldi. Avellino ise Padova, Modena ve Ascoli ile birlikte 7 puanla dördüncü sırada yer alıyor.