Programın son iki maçıyla Serie B'de 4. hafta tamamlandı. Irpinia'da, Milan'ın iki eski efsanesi Alessandro Nesta ile Filippo Inzaghi'yi karşı karşıya getiren, sırasıyla Avellino ve Palermo kulübelerinde oturdukları mücadele 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekip, 60. dakikada Russo'nun asistinde Cheddira ile öne geçti, Palermo ise üç dakika sonra Pohjanpalo'nun asistinde Johnsen ile eşitliği sağladı. Bu sonuçla Palermo, 10 puanla liderliğini korudu; bu puanlar üç galibiyet ve sezonun ilk beraberliğinden, yani bugünkü beraberlikten geldi. Avellino ise Padova, Modena ve Ascoli ile birlikte 7 puanla dördüncü sırada yer alıyor.
Getty Images Sport
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Serie B'de Nesta ile Inzaghi arasında 1-1, Palermo Mantova ile lider. Sampdoria dibe vurdu
Mantova zirvede, Sampdoria dibe vurdu
Palermo ile birlikte 10 puanla zirvede, Francesco Modesto’nun Mantova’sı da yer alıyor; bugün sahasında Sampdoria’yı 2-0 mağlup etti. Goller, Castellini’nin asistinde Ruocco ve Ilie’nin asistinde Longonda’dan geldi. Bu yenilgiyle, ilk haftadaki beraberliğin ardından üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Bernardo Corradi’nin Sampdoria’sı, puan tablosunda son sırada yer alıyor ve 1 puanla Carrarese ile birlikte bulunuyor.
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