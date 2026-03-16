Serie B, Catanzaro-Modena maçı neden oynanmıyor: Sebebi ve ne zaman telafi edilecek

Kötü hava koşulları Serie B'yi durdurdu. Aquilani'nin takımı ile Sottil'in takımı arasındaki üst sıralar mücadelesine sahne olacak maç ertelendi. Bu karar, Catanzaro belediye başkanının Salı günü belediye sınırları içindeki tüm kamu spor tesislerinin kapatılmasını öngören emri üzerine alındı. Bu önlem, bölgesel Sivil Savunma'nın uyarı bültenine istinaden alındı. Bülten, şiddetli yağışlar ve önümüzdeki saatlerde de olası fırtınalarla birlikte kötü hava koşullarının devam edeceğini bildiriyor. Belediye emrinin ardından, Serie B Ligi maçın ertelendiğini resmen açıkladı: maçın oynanacağı tarih henüz belirlenmedi.

Söz konusu maç, büyük bir heyecanla beklenen ve sıralamanın üst sıraları için çok önemli olabilecek bir karşılaşmaydı. Ayrıca, iki takım arasındaki bu karşılaşma, playoff'lara katılmayı hedefleyen iki takımın sıralamadaki yerlerini belirleyecek olan şampiyonanın en önemli anlarından birinde gerçekleşecekti. Catanzaro şu anda beşinci sırada yer alırken, Gialloblù ise beş puan geride bulunuyor.