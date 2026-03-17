Ashley Cole'un Cesena'nın teknik direktörlüğündeki macerası zorlu bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Michele Mignani'nin yerine gelen (Frosinone ile evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından görevden alınan) İngiliz teknik adam, Mantova deplasmanında ilk maçına çıktı; Mantova, 6. dakikada Zaro'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

İkinci yarıda Cesena'dan 3 oyuncu (Guidi, Ciofi ve Piacentini) sarı kart gördü ve Mantova 58. dakikada Meroni'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Cole, 5 oyuncu değişikliği yaparak maçı yeniden canlandırmaya çalıştı: 60. dakikada Vrioni'nin yerine Cerri, 63. dakikada Ciervo ve Corazza'nın yerine Bastoni ve Olivieri, 75. dakikada Piacentini ve Francesconi'nin yerine Amoran ve Bisoli oyuna girdi.

Cesena'nın kadrosu (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Yedekler: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Teknik direktör: Cole.