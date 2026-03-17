Serie B, Ashley Cole'un Cesena'daki ilk maçı nasıl geçti: Mantova'da mağlup oldular

İngiliz teknik direktör, İtalya İkinci Lig'deki ilk maçına, 31. haftaya ait hafta içi karşılaşmasında çıkacak.

Serie B, 31. haftaya ait hafta içi maçları için sahaya çıkıyor; ancak Calabria’daki kötü hava uyarısı nedeniyle Catanzaro-Modena maçı ileri bir tarihe ertelendi.

Palermo, evinde Juve Stabia ile 2-2 berabere kaldı: Leone ve Pohjanpalo'nun penaltılarının ardından, Bani ve Mosti arasında bir başka gol yağmuru yaşandı

Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı rosanero takımı, 58 puanla sıralamada dördüncü sırada kalıyor. 

  • COLE'UN CESENA KARŞISINDAKİ İLK MAÇI

    Ashley Cole'un Cesena'nın teknik direktörlüğündeki macerası zorlu bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Michele Mignani'nin yerine gelen (Frosinone ile evinde 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından görevden alınan) İngiliz teknik adam, Mantova deplasmanında ilk maçına çıktı; Mantova, 6. dakikada Zaro'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti.

    İkinci yarıda Cesena'dan 3 oyuncu (Guidi, Ciofi ve Piacentini) sarı kart gördü ve Mantova 58. dakikada Meroni'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi

    Cole, 5 oyuncu değişikliği yaparak maçı yeniden canlandırmaya çalıştı: 60. dakikada Vrioni'nin yerine Cerri, 63. dakikada Ciervo ve Corazza'nın yerine Bastoni ve Olivieri, 75. dakikada Piacentini ve Francesconi'nin yerine Amoran ve Bisoli oyuna girdi.

    Cesena'nın kadrosu (4-2-3-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini (75' Amoran), Guidi; Francesconi (75' Bisoli), Corazza (63' Olivieri); Ciervo (63' Bastoni), Berti, Shpendi; Vrioni (60' Cerri). (Yedekler: Siano, Ferretti, Abbondanza, Arrigoni, Domeniconi, Kebbeh). Teknik direktör: Cole.

    • Reklam

  • SONUÇLAR

    Palermo-Juve Stabia 2-2

    Mantova-Cesena 2-0 (ara skor)

    Reggiana-Monza 0-0 (ara skor)

    Spezia-Empoli 1-0 (ara skor)

    Venezia-Padova 3-1 (ara skor) 

  • ÇARŞAMBA

    Saat 19:00

    Frosinone-Bari

    20:00

    Avellino-Sudtirol

    Carrarese-Sampdoria

    Pescara-Entella

