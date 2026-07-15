Serie A’nın LA Lakers’ı mı? Como başkanı, İtalyan kulübünün hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu ve UEFA’nın mali düzenlemelerine karşı “bize ceza verin” şeklinde meydan okuyan bir tavır sergiledi

“Business of Sport” podcast’ine konuk olan Suwarso, Como için sahip olduğu büyük vizyonu açıkça paylaştı. Kulüp başkanı, kulübün saha sınırlarının çok ötesine uzanan eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Suwarso, bu muhteşem konumu değerlendirerek küresel bir marka oluşturmak istiyor.

"Biz sadece bir futbol takımı olmamalıyız: bir spor turizmi destinasyonu olmalıyız," diye açıkladı Suwarso. "Buranın ne kadar güzel olduğundan, insanların ne kadar güzel olduğundan bahsediyoruz... Mesele futbol değil, her zaman bir spor turizmi destinasyonu olmak. Hedefimiz, İtalyan futbolunun Los Angeles Lakers'ı olmak."