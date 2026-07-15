Getty Images Sport
Çeviri:
Serie A’nın LA Lakers’ı mı? Como başkanı, İtalyan kulübünün hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu ve UEFA’nın mali düzenlemelerine karşı “bize ceza verin” şeklinde meydan okuyan bir tavır sergiledi
Bir spor turizmi imparatorluğu kurmak
“Business of Sport” podcast’ine konuk olan Suwarso, Como için sahip olduğu büyük vizyonu açıkça paylaştı. Kulüp başkanı, kulübün saha sınırlarının çok ötesine uzanan eşsiz bir potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Suwarso, bu muhteşem konumu değerlendirerek küresel bir marka oluşturmak istiyor.
"Biz sadece bir futbol takımı olmamalıyız: bir spor turizmi destinasyonu olmalıyız," diye açıkladı Suwarso. "Buranın ne kadar güzel olduğundan, insanların ne kadar güzel olduğundan bahsediyoruz... Mesele futbol değil, her zaman bir spor turizmi destinasyonu olmak. Hedefimiz, İtalyan futbolunun Los Angeles Lakers'ı olmak."
- Getty Images Sport
Mali düzenlemelere karşı gelmek
Como, Serie A’da dördüncü sırada bitirmesinin ardından ilk Şampiyonlar Ligi macerasına hazırlanırken, UEFA’nın mali düzenlemeleri gündemi meşgul eden bir konu haline geldi. Ancak Suwarso, olası yaptırımlardan hiç etkilenmiyor. Cesur bir açıklamayla, kulübün yönetim organlarını memnun etmek için harcama stratejilerinden ödün vermeyeceğini açıkça belirtti.
Suwarso, “Bir yıl ara verebiliriz, bu yüzden burası bizim yerimiz değilmiş gibi davranmalı ve sonuna kadar mücadele etmeliyiz. O aşamaya uyum sağlamak için harcamalarımızı ayarlamayacağız,” dedi. “UEFA’nın bana finansal adil oyun kurallarını anlatmasına gerek yok. Kulüp sahiplerim bunu bana her gün söylüyor. Bize ceza vermek istiyorsanız, verin. Bu, aşmamız gereken engellerin bir parçası. Yaptığımız işin normal bir sonucu.”
Oyuncu değerlemelerinde kararlılık göstermek
Bu hedefi sürdürmek için Como, kilit oyuncularına çok yüksek fiyat etiketleri koydu. Suwarso, Assane Diao’yu 12 milyon avroya transfer ettiklerini ancak onun için gelen 60 milyon avroluk teklifi hemen reddettiklerini açıkladı; oyuncuları daha uzun süre kadroda tutmanın amortisman kârını artırdığını belirtti.
Benzer şekilde, Martin Baturina da 18 milyon avroya transfer edildi ve 55 milyon avroluk teklifler alınmasına rağmen Como, oyuncunun değerini 75 milyon avro olarak belirledi. Suwarso, teknik direktör Cesc Fabregas’a Avrupa’nın elit takımlarıyla başa çıkabilecek bir kadro oluşturmaya kararlı ve şakacı bir şekilde, Real Madrid’i evinde, Barcelona’yı ise deplasmanda karşılamak istediğini belirtti. Suwarso ayrıca, Chelsea’nin savunma oyuncusu Trevoh Chalobah’a yönelik ortak transfer ilgisini dostane bir şekilde çözmek için kısa süre önce Inter başkanı Beppe Marotta’yı doğrudan aradığını da açıkladı.
- Getty Images
Como için bundan sonra ne olacak?
Geleceğe bakıldığında, Como hem saha içinde hem de saha dışında heyecan verici bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Kulüp, zorlu Şampiyonlar Ligi fikstürünü idare ederken, altyapı çalışmalarına da odaklanacak. Suwarso, 2027 yılına kadar 15.000 kişi kapasiteli yeni bir butik stadyumun inşasına başlamayı planlıyor. Como, agresif transfer stratejilerini ve cesur yaklaşımını sürdürürse, önümüzdeki sezon şüphesiz Avrupa’nın izlemesi en ilgi çekici takımlarından biri olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun