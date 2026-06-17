Serie A’nın dev kulüpleri, Manchester United’ın yararına olacak yaz transferi konusunda Marsilya’dan ‘beklemesi’ni isterken, Roma’nın Mason Greenwood için ne kadar teklif edeceği merak ediliyor

Roma teknik direktörü Gasperini, Greenwood’u kadrosuna katma çabalarında hiçbir şeyi şansa bırakmıyor ve haberlere göre oyuncuyla doğrudan konuşmak için telefonunu eline almış. Corriere dello Sport’a göre, teknik adam 24 yaşındaki oyuncudan, Serie A ekibinin Marsilya’ya yapacağı resmi teklifin sonuçlanmasını “beklemesi”ni istedi.

Gasperini, 2025-26 sezonunda hücum seçenekleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları açıkça dile getirmişti ve eski Manchester United oyuncusunu sorunlarına ideal çözüm olarak görüyor. Teknik direktörün bizzat devreye girmesi, Roma'nın gelecek sezon ligde ciddi bir mücadele sergileme hedefinde Greenwood'un ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.



