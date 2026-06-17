AFP
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Serie A’nın dev kulüpleri, Manchester United’ın yararına olacak yaz transferi konusunda Marsilya’dan ‘beklemesi’ni isterken, Roma’nın Mason Greenwood için ne kadar teklif edeceği merak ediliyor
Gasperini hamlesini yaptı
Roma teknik direktörü Gasperini, Greenwood’u kadrosuna katma çabalarında hiçbir şeyi şansa bırakmıyor ve haberlere göre oyuncuyla doğrudan konuşmak için telefonunu eline almış. Corriere dello Sport’a göre, teknik adam 24 yaşındaki oyuncudan, Serie A ekibinin Marsilya’ya yapacağı resmi teklifin sonuçlanmasını “beklemesi”ni istedi.
Gasperini, 2025-26 sezonunda hücum seçenekleriyle ilgili yaşadığı sıkıntıları açıkça dile getirmişti ve eski Manchester United oyuncusunu sorunlarına ideal çözüm olarak görüyor. Teknik direktörün bizzat devreye girmesi, Roma'nın gelecek sezon ligde ciddi bir mücadele sergileme hedefinde Greenwood'un ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.
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Roma liderliği sürerken şartlar üzerinde anlaşmaya varıldı
Giallorossi, Stadio Olimpico’ya transfer olmaya istekli olduğu söylenen forvetle kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya vararak önemli bir engeli şimdiden aşmış görünüyor. Önerilen sözleşmenin, sezon başına 4 milyon avro net maaşla başlayan kademeli bir maaş yapısı içerdiği bildiriliyor.
Daha önce Fenerbahçe’nin de bu transferle ilgilendiği söyleniyordu ancak son kulüp seçimlerinin ardından Türk devinin ilgisi önemli ölçüde azaldı. Bu durum, Roma yönetimi için kapıyı ardına kadar açmış durumda; Ryan Friedkin’in de oyuncunun temsilcileriyle doğrudan temas halinde olduğu ve oyuncunun İtalya’nın başkentinde üstleneceği rolü ayrıntılı olarak anlattığı belirtiliyor.
Roma'nın ilk teklifi açıklandı
Oyuncunun transferi kabul etmeye istekli olmasına rağmen, iki kulüp arasında transfer ücreti konusunda hâlâ bir fark var. Marsilya, Finansal Adil Oyun kurallarına uymak için yüksek profilli bir oyuncuyu satma baskısı altında olsa da, Greenwood’un Ligue 1’deki verimli performansının ardından 55 milyon avro civarında bir bedel talep ediyor.
Haberde ayrıca Roma'nın, bonuslar dahil 40 milyon avroluk bir açılış teklifi ile Marsilya'nın kararlılığını sınayacağı belirtiliyor. İtalyan kulübü, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama anlaşmasına da açık olsa da, finansal denetim kurumlarını tatmin etmek için acil likidite ihtiyacında olan Fransız tarafının böyle bir yapıyı kabul edip etmeyeceği henüz belli değil.
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Manchester United'a büyük bir gelir artışı bekleniyor
Old Trafford’da bu transfer yakından takip ediliyor; zira United, forveti Marsilya’ya satarken önemli bir yeniden satış payı maddesi eklemişti. Bu yaz gerçekleşecek herhangi bir kalıcı transferde, Premier Lig ekibi transfer ücretinin belirli bir yüzdesini cebe indirecek ve bu da kendi yaz transfer bütçesine önemli bir katkı sağlayacak.
Haberde ayrıca Roma'nın, değerleme farkını kapatmak için yüzde 10'un üzerinde olabilecek kendi bir yeniden satış payı maddesini de anlaşmaya dahil etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Kulüpler nihai rakamlar üzerinde pazarlığa devam ederken, Greenwood'un Alpler'in ötesine taşınmayı öngörerek Fransa'daki evinden ayrılmak için gerekli adımları attığı bildiriliyor.