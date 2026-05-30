Serie A'nın dev kulüpleri, Alisson'un alternatifi olarak eski Manchester United kalecisini gözüne kestirirken, David de Gea sürpriz bir transferin eşiğinde

İtalya'dan gelen haberlere göre, Juventus yeni sezon öncesinde kaleci kadrosunu güçlendirmek amacıyla De Gea'yı yakından takip ediyor. İspanyol kaleci, son dönemde Fiorentina formasıyla Serie A'da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı ve gösterdiği performanslar Torino'daki kulüp yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Transfer dönemi yaklaşırken, De Gea, Allianz Stadyumu'nda kaleyi devralacak ciddi bir aday olarak öne çıktı.

Bu ilgi, De Gea'nın Toskana'daki geleceği hakkında spekülasyonların alevlendiği bir dönemde ortaya çıktı. Viola için kilit bir rol oynayan kaleci, sosyal medyada zorlu bir sezonu değerlendirdi. Juventus, uluslararası deneyime sahip, kendini kanıtlamış bir galip ararken, 35 yaşındaki oyuncu, Bianconeri'nin transfer piyasasında peşinde olduğu deneyimli bir yıldızın profiline uyuyor.