Serie A'nın dev kulüpleri, Alisson'un alternatifi olarak eski Manchester United kalecisini gözüne kestirirken, David de Gea sürpriz bir transferin eşiğinde
İtalya'dan gelen haberlere göre, Juventus yeni sezon öncesinde kaleci kadrosunu güçlendirmek amacıyla De Gea'yı yakından takip ediyor. İspanyol kaleci, son dönemde Fiorentina formasıyla Serie A'da kariyerine yeni bir soluk kazandırdı ve gösterdiği performanslar Torino'daki kulüp yönetiminin dikkatinden kaçmadı. Transfer dönemi yaklaşırken, De Gea, Allianz Stadyumu'nda kaleyi devralacak ciddi bir aday olarak öne çıktı.
Bu ilgi, De Gea'nın Toskana'daki geleceği hakkında spekülasyonların alevlendiği bir dönemde ortaya çıktı. Viola için kilit bir rol oynayan kaleci, sosyal medyada zorlu bir sezonu değerlendirdi. Juventus, uluslararası deneyime sahip, kendini kanıtlamış bir galip ararken, 35 yaşındaki oyuncu, Bianconeri'nin transfer piyasasında peşinde olduğu deneyimli bir yıldızın profiline uyuyor.
De Gea’nın Fiorentina’ya yönelik duygusal mesajı
Fiorentina taraftarlarına seslenen De Gea, pek çok kişinin olası bir veda mesajı olarak yorumladığı duygusal bir mesaj paylaştı. De Gea şöyle konuştu: "Hepimiz için zorlu bir sezondu, ancak bu kulübün neyi temsil ettiğini gösterdiğimiz bir sezondu: yürek, mücadele ve bizi tanımlayan değerler. Bu muhteşem kulübün kaptanı olarak sorumluluğumu hissediyorum. Kulüpteki herkesten takım arkadaşlarıma, kulübe ve personele kadar bu yılın her anı için minnettarım. Şimdi dinlenme ve toparlanma zamanı."
Mesaj şükran dolu olsa da, gelecek sezon kulüpte kalacağını doğrulamaktan kaçındı. Bu belirsizlik, Juventus'un harekete geçmesi için kapıyı ardına kadar açık bıraktı.
Alisson hâlâ ulaşılamaz durumda
Juventus'un Liverpool'un birinci kalecisi Alisson Becker'i transfer etme çabalarında engellerle karşılaşması, De Gea transferine ivme kazandırdı. İtalya'dan gelen yoğun ilgiye rağmen Liverpool, Alisson'u Anfield'da tutmaya kararlı ve haberlere göre Brezilyalı kaleciye onu en az bir yıl daha kadroda tutma planlarını bildirmiş durumda. Bu tutum, Juve yönetimini kaliteli takviyeler için başka seçeneklere yönelmeye zorladı.
Premier League ekibinin kararlı tutumu, oyuncunun kendisi ayrılmak istemediği sürece Alisson için bir anlaşma yapılmasının olası olmadığını gösteriyor. Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki Dünya Kupası'na odaklanmaya hazır olması nedeniyle Juventus, dikkatini İtalya'nın en üst liginde deneyimi olan ve ulaşılması daha kolay hedefler üzerine çevirdi ve bu da onları birincil alternatif olarak doğrudan De Gea'nın kapısına yönlendirdi.
Önümüzdeki yaz transfer dönemi
De Gea’nın transferi için yaşanacak rekabetin, İtalya’da yaz transfer döneminin en ilgi çekici gelişmelerinden biri olması bekleniyor. Juventus, bu kalibrede bir oyuncuyu kadrosuna katmanın savunma istikrarına anında katkı sağlayacağının bilincinde olarak, transferin lojistik ve mali boyutlarını değerlendiriyor.
Fiorentina ise, ligdeki konumunu korumak için büyük mücadele verdiği bir sezonun ardından derin bir değerlendirme dönemine giriyor. De Gea'nın Artemio Franchi'deki sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ettiğinden, bu istikrarı kullanarak yıldız kalecisini "Yaşlı Kadın"ın ilgisine rağmen kalmaya ikna edip edemeyeceği merak konusu.