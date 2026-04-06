Çeviri:
Serie A'nın dev kulübü, Manchester City'den ayrılacak olan yıldızla görüşmelere başlarken, Juventus, Bernardo Silva'yı kadrosuna katma yarışında Barcelona ve Benfica'nın önüne geçti
Juventus resmi görüşmelere başladı
İtalyan basın organı La Gazzetta dello Sport’a göre Juventus, Silva için ilk somut adımı atarak menajeri Jorge Mendes ile temasa geçti. Serie A'nın dev kulübü, oyun kurucuya yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında değişen ve dördüncü sezon için opsiyon içeren üç yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı bildiriliyor. City ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Silva'ya, Bianconeri'nin onun aradığı üst düzey rekabeti sağlayabileceğine inanıyor. Kulüp, görüşmeleri erken başlatarak, bu çok aranan oyuncuyu kadrosuna katmak için rakiplerine bir adım önde başladı.
İmza için kıyasıya rekabet
Torino ekibi erken bir avantaj elde etmiş olsa da, bu serbest oyuncuyu kapma yarışı henüz sona ermiş değil. Barcelona, onu birkaç sezondur takip ediyor ve oyuncu, İspanya’daki seçeneklerini açık tutmak için Ağustos 2023’te sözleşmesini uzatması dikkat çekici bir hareket oldu. Ayrıca Benfica, kendi altyapısından yetişen bu oyuncuyu geri getirmeyi her zaman hayal etmişken, Paris Saint-Germain de arka planda bekleyişini sürdürüyor. Suudi Arabistan kulüplerinden ve Major League Soccer takımlarından gelen oldukça cazip teklifler - Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte oynama ihtimali de dahil - de olası seçenekler arasında. Ancak Juventus, Avrupa'daki itibarına güveniyor.
Yeri doldurulamaz bir ustanın yerini almak
Dokuz yıl boyunca 450 maça çıkmış ve altı ulusal lig şampiyonluğu kazanmış bir oyuncunun yerini dolduracak birini bulmak imkansız bir görev. Liverpool'u 4-0 mağlup ettikleri FA Cup maçının ardından, yardımcı teknik direktör Pep Lijnders kaptanın ayrılmasının an meselesi olduğunu doğrulayarak şunları söyledi: "Her güzel hikâye bir gün sona erer. Umarım son altı haftanın tadını çıkarır ve hak ettiği güzel bir sonla veda eder. Ayrıca tüm ilgiyi hak ediyor."
Bundan sonra ne olacak?
Yeni bir maceraya atılmadan önce, oyun kurucu İngiltere'deki serüvenini zirvede tamamlamaya tamamen odaklanmış durumda. Şu anda dokuz puan geride olsalar da, mevcut takımının Arsenal karşısında zorlu bir geri dönüşe imza atarak yedinci Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmaya kararlı. Ayrıca, çeyrek finalde Liverpool'u yenerek yarı finalde Southampton ile karşılaşmaya hak kazandıkları için, duygusal vedasından önce bir FA Cup kupası daha kaldırmak önceliği olmaya devam ediyor.