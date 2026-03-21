Milanzor anlar yaşadı ama ligde yeniden gülümsemeye başladı; bunu, ilk maçta olduğu gibi Torino'yu 3-2 yenerek başardı. Maçı belirleyen gol, ikinci yarının ortalarında maçı bitirmiş gibi görünen Fofana'dan geldi. Ancak San Siro'daki karşılaşma, maçın son dakikalarında VAR'ın müdahalesiyle Fourneau'nun Torino lehine bir penaltı kararı vermesi ve Vlasic'in bu penaltıyı gole çevirmesiyle yeniden alevlendi. Maçın son dakikalarında Allegri, hakem ekibine ve oyuncularına öfkeyle tepki gösterdi ancak 96. dakikada gerginlik yerini gülümsemelere bıraktı ve Milan, Roma'da Lazio'ya karşı aldığı mağlubiyetin ardından 3 puana geri döndü. Şeytanlar, Napoli'yi tekrar geçerek Inter'e olan farkı geçici olarak 5 puana indirdi.

Serie A 30. Hafta





Milan-Torino 3-2

Golcüler: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M), Vlasic 84' (T)





