Serie A'nın 30. haftası
Milan-Torino 3-1
Golcüler: Pavlovic 37' (M), Simeone 45' (T), Rabiot 54' (M), Fofana 56' (M)
83' - Torino'ya penaltı!
80' - Ricci araya girip şutunu çekiyor, Paleari hazır bekliyor ve skoru 4-1'den kurtarıyor.
78' - Simeone dar bir alanda dönüp şutunu çekiyor, top yön değiştirip Maignan'ın solundan dışarı çıkıyor.
77' - Gimenez 144 gün sonra sahaya geri dönüyor.
67' - Simeone ceza sahasında tek başına kalır ve kesin bir şut çeker ama Maignan adeta mucizevi bir kurtarışla bacağını açarak topu uzaklaştırır.
56' - 3-1 MILAN! Fofana ceza sahasında tek başına Athekame'den pas alır, dönüp düz vuruşla Paleari'yi geçiyor, kaleci sadece topa dokunabiliyor.
54' - Rabiot, Milan'ı tekrar öne geçiriyor! Modric'in harika pasıyla Pulisic, Rabiot'ya ortalıyor ve Rabiot boş kaleye golü kaçırmıyor!
50' - Bartesaghi vole vuruşunu deniyor, topun yön değiştirmesi çok önemli oluyor. Top az farkla dışarı çıkıyor.
45' - Sarı kart gören Tomori'nin yerine Athekame oyuna giriyor.
İKİNCİ YARI
45' - TORINO BERABEREYİ YAKALADI! Vlasic'in ceza sahası dışından şutu, Maignan'ın kurtardığı top direğe çarptı ve Simeone en hızlı olanı oldu ve topu ağlara göndererek skoru yeniden eşitledi!
40' - Pedersen ceza sahası sınırından kesin bir şut çeker, Pavlovic yine kafayla engeller. Ardından bayrak kalkar, pozisyonun başında ofsayt vardır.
39' - Zapata ceza sahasında dönüyor, Maignan her şeyi kurtarıyor!
37' - PAVLOVIC'TEN MUHTEŞEM GOL! Paleari'yi geçen orta yükseklikteki şut, üst direğe çarparak ağlara gider!
36' - Rabiot uzak mesafeden şutunu çeker, Paleari hemen tepki gösterir ve topu uzaklaştırır.
30' - Gineitis uzak mesafeden şutunu çekiyor, şut yön değiştiriyor ama Maignan hazırlıklı.
15' - Maignan, Ismaijli'nin tehlikeli kafa vuruşunu köşeye çelerek Milan'ı kurtarıyor
13' - Pedersen'in ortasında Maignan boşta kalıyor ve Vlasic birkaç adım mesafeden topu ağlara göndermek üzere.
9' - İlk sarı kartı, Torino'nun kontra atağını Gineitis'i düşürerek engelleyen Tomori gördü.
6' - Köşe vuruşunda Pavlovic herkesten daha yükseğe zıplıyor: top dışarı.
3' - Torino maça iyi başladı, Milan'a yüksek pres uyguladı ve Gineitis'in şutu kaleci tarafından kurtarıldı.
1' - Maç başladı!
İLK YARI
MAÇ SONUÇLARI
Sarı kartlar: Tomori 9' (M), Pavlovic 83' (M)
Kırmızı kart:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (Athekame 45'), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (Ricci 69'), Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug (Nkunku 69'), Pulisic (Gimenez 77'). Teknik direktör: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati (Ilkhan 63'), Gineitis (Casadei 74'), Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata (Adams 63'). Teknik direktör: D'Aversa.