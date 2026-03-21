83' - Torino'ya penaltı!

80' - Ricci araya girip şutunu çekiyor, Paleari hazır bekliyor ve skoru 4-1'den kurtarıyor.

78' - Simeone dar bir alanda dönüp şutunu çekiyor, top yön değiştirip Maignan'ın solundan dışarı çıkıyor.

77' - Gimenez 144 gün sonra sahaya geri dönüyor.

67' - Simeone ceza sahasında tek başına kalır ve kesin bir şut çeker ama Maignan adeta mucizevi bir kurtarışla bacağını açarak topu uzaklaştırır.

56' - 3-1 MILAN! Fofana ceza sahasında tek başına Athekame'den pas alır, dönüp düz vuruşla Paleari'yi geçiyor, kaleci sadece topa dokunabiliyor.

54' - Rabiot, Milan'ı tekrar öne geçiriyor! Modric'in harika pasıyla Pulisic, Rabiot'ya ortalıyor ve Rabiot boş kaleye golü kaçırmıyor!

50' - Bartesaghi vole vuruşunu deniyor, topun yön değiştirmesi çok önemli oluyor. Top az farkla dışarı çıkıyor.

45' - Sarı kart gören Tomori'nin yerine Athekame oyuna giriyor.

İKİNCİ YARI

45' - TORINO BERABEREYİ YAKALADI! Vlasic'in ceza sahası dışından şutu, Maignan'ın kurtardığı top direğe çarptı ve Simeone en hızlı olanı oldu ve topu ağlara göndererek skoru yeniden eşitledi!

40' - Pedersen ceza sahası sınırından kesin bir şut çeker, Pavlovic yine kafayla engeller. Ardından bayrak kalkar, pozisyonun başında ofsayt vardır.

39' - Zapata ceza sahasında dönüyor, Maignan her şeyi kurtarıyor!

37' - PAVLOVIC'TEN MUHTEŞEM GOL! Paleari'yi geçen orta yükseklikteki şut, üst direğe çarparak ağlara gider!

36' - Rabiot uzak mesafeden şutunu çeker, Paleari hemen tepki gösterir ve topu uzaklaştırır.

30' - Gineitis uzak mesafeden şutunu çekiyor, şut yön değiştiriyor ama Maignan hazırlıklı.

15' - Maignan, Ismaijli'nin tehlikeli kafa vuruşunu köşeye çelerek Milan'ı kurtarıyor

13' - Pedersen'in ortasında Maignan boşta kalıyor ve Vlasic birkaç adım mesafeden topu ağlara göndermek üzere.

9' - İlk sarı kartı, Torino'nun kontra atağını Gineitis'i düşürerek engelleyen Tomori gördü.

6' - Köşe vuruşunda Pavlovic herkesten daha yükseğe zıplıyor: top dışarı.

3' - Torino maça iyi başladı, Milan'a yüksek pres uyguladı ve Gineitis'in şutu kaleci tarafından kurtarıldı.

1' - Maç başladı!

İLK YARI