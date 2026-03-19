Serie A, ligin 30. haftasındaki tüm muhtemel kadrolar: McTominay ve Kean ilk 11'de mi? Rabiot ve Bastoni geri dönüyor, Yıldız'ın pozisyonu belirsiz

Serie A şampiyonasının bitmesine dokuz hafta kaldı: 38 haftalık ligin 30. haftası başlıyor; bu, İtalyan Milli Takımı’nın Dünya Kupası elemeleri nedeniyle verilecek ara öncesindeki son hafta. Program, 20 Mart Cuma günü Cagliari-Napoli ve ardından Genoa-Udinese maçlarıyla başlayıp, 22 Mart Pazar günü Fiorentina-Inter maçıyla sona erecek.

Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Milan, Torino'yu ağırlarken, Şampiyonlar Ligi yarışında Como, Juventus ve Roma sırasıyla Pisa, Sassuolo ve Lecce karşısında galibiyet almaları gerekiyor.

MAÇ PROGRAMI

20 Mart Cuma

18.30 - Cagliari-Napoli - DAZN

20.45 - Genoa-Udinese - DAZN/Sky

21 Mart Cumartesi

15.00 - Parma-Cremonese - DAZN

18.00 - Milan-Torino - DAZN

20.45 - Juventus-Sassuolo - DAZN/Sky

22 Mart Pazar

12.30 - Como-Pisa - DAZN

15.00 - Atalanta-Verona - DAZN

15.00 - Bologna-Lazio - DAZN

18.00 - Roma-Lecce - DAZN/Sky

20.45 - Fiorentina-Inter - DAZN

