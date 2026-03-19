Serie A, ligin 30. haftasındaki tüm muhtemel kadrolar: McTominay ve Kean ilk 11'de mi? Rabiot ve Bastoni geri dönüyor, Yıldız'ın pozisyonu belirsiz

Serie A şampiyonasının bitmesine dokuz hafta kaldı: 38 haftalık ligin 30. haftası başlıyor; bu, İtalyan Milli Takımı’nın Dünya Kupası elemeleri nedeniyle verilecek ara öncesindeki son hafta. Program, 20 Mart Cuma günü Cagliari-Napoli ve ardından Genoa-Udinese maçlarıyla başlayıp, 22 Mart Pazar günü Fiorentina-Inter maçıyla sona erecek.

Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Milan, Torino'yu ağırlarken, Şampiyonlar Ligi yarışında Como, Juventus ve Roma sırasıyla Pisa, Sassuolo ve Lecce karşısında galibiyet almaları gerekiyor.

MAÇ PROGRAMI

20 Mart Cuma

18.30 - Cagliari-Napoli - DAZN

20.45 - Genoa-Udinese - DAZN/Sky

21 Mart Cumartesi

15.00 - Parma-Cremonese - DAZN

18.00 - Milan-Torino - DAZN

20.45 - Juventus-Sassuolo - DAZN/Sky

22 Mart Pazar

12.30 - Como-Pisa - DAZN

15.00 - Atalanta-Verona - DAZN

15.00 - Bologna-Lazio - DAZN

18.00 - Roma-Lecce - DAZN/Sky

20.45 - Fiorentina-Inter - DAZN

  • CAGLIARI-NAPOLI

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Zappa; Folorunsho, Esposito. Teknik direktör: Pisacane.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, McTominay, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Teknik direktör: Conte.


  • GENOA-UDINESE

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigaard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha. Teknik direktör: De Rossi.

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Teknik direktör: Runjaic.


  • PARMA-CREMONESE

    PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Teknik Direktör: Cuesta.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Djuric. Teknik direktör: Giampaolo.


  • MİLAN-TORİNO

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Teknik Direktör: Allegri.

    TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams. Teknik direktör: D'Aversa.


  • JUVENTUS-SASSUOLO

    JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Boga; Yıldız. Teknik direktör: Spalletti.

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Teknik direktör: Grosso.


  • COMO-PISA

    COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik Direktör: Fabregas.

    PISA (3-4-3): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic, Tramoni. Teknik direktör: Hiljemark.


  • ATALANTA-VERONA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Teknik Direktör: Palladino.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. Teknik direktör: Sammarco.


  • BOLOGNA-LAZIO

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Teknik direktör: Italiano.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Teknik direktör: Sarri.


  • ROMA-LECCE

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. Teknik Direktör: Gasperini.

    LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic. Teknik direktör: Di Francesco.


  • FIORENTINA-INTER

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodô, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson. Teknik Direktör: Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Teknik direktör: Chivu.