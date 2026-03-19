Serie A, ligin 30. haftasındaki tüm muhtemel kadrolar: McTominay ve Kean ilk 11'de mi? Rabiot ve Bastoni geri dönüyor, Yıldız'ın pozisyonu belirsiz

Serie A şampiyonasının bitmesine dokuz hafta kaldı: 38 haftalık ligin 30. haftası başlıyor; bu, İtalyan Milli Takımı’nın Dünya Kupası elemeleri nedeniyle verilecek ara öncesindeki son hafta. Program, 20 Mart Cuma günü Cagliari-Napoli ve ardından Genoa-Udinese maçlarıyla başlayıp, 22 Mart Pazar günü Fiorentina-Inter maçıyla sona erecek.
Puan tablosunda ikinci sırada yer alan Milan, Torino'yu ağırlarken, Şampiyonlar Ligi yarışında Como, Juventus ve Roma sırasıyla Pisa, Sassuolo ve Lecce karşısında galibiyet almaları gerekiyor.
MAÇ PROGRAMI
20 Mart Cuma
18.30 - Cagliari-Napoli - DAZN
20.45 - Genoa-Udinese - DAZN/Sky
21 Mart Cumartesi
15.00 - Parma-Cremonese - DAZN
18.00 - Milan-Torino - DAZN
20.45 - Juventus-Sassuolo - DAZN/Sky
22 Mart Pazar
12.30 - Como-Pisa - DAZN
15.00 - Atalanta-Verona - DAZN
15.00 - Bologna-Lazio - DAZN
18.00 - Roma-Lecce - DAZN/Sky
20.45 - Fiorentina-Inter - DAZN
