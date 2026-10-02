İtalyan milli oyuncu, yaklaşık 10 milyon sterlin değerinde ve uygun fiyatlı bir anlaşma olarak tanımlanan transferle Ağustos 2024'te Liverpool'a katıldı. Juventus'ta geçirdiği başarılı dört yılın ardından Chiesa'nın, Liverpool'un hücum hattına üst düzey derinlik katması bekleniyordu. Ancak, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez giyen yıldız, Premier League'de hiçbir zaman gerçekten kendini kabul ettiremedi; sık sık tercih sıralamasında geride kaldı ve form ile fiziksel yeterlilik konusunda zorlandı. Bu etkisizliğin sonucu olarak da mevcut sezon için kulübün Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. Bu da artık uzun vadeli planlarda yer almadığının açık bir işareti oldu.

Avrupa kupalarında yer almaması, yakın bir ayrılığa dair söylentileri daha da güçlendirdi. Kulüp efsanesi Mohamed Salah'ın yaz döneminde Türk ekibi Trabzonspor'a gitmesiyle dikkat çeken kadro revizyonundan çıkmayı başarsa da Chiesa'nın kulüpteki konumu iyileşmedi. Kış transfer döneminin 1 Ocak Cuma günü açılması planlanırken, kiralık ya da bonservisiyle İtalya'ya dönüş ihtimali giderek daha güçlü hale geliyor.