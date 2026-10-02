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Serie A kurtarma operasyonu! Inter, Atalanta ve Lazio, Federico Chiesa'nın Liverpool kâbusunu bitirmek için teklif yaptı
İtalya’dan üç kulüp, gözden çıkarılan Chiesa’nın peşinde
Chiesa'nın Liverpool'daki beklentilerin altında kalan dönemi kırılma noktasına ulaşmış gibi görünüyor; Serie A'dan üç kulüp, kanat oyuncusuna Premier League'deki sıkıntılı sürecinden çıkış yolu sunmaya hazırlanıyor. Inter, Atalanta ve Lazio'nun, 2026-27 sezonuna yaptığı zorlu başlangıcın ardından Anfield'daki mevcut düzen altında geri planda kalan 28 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiği bildiriliyor.
Calciomercato'nun haberine göre, İtalyan taliplerle Chiesa'nın temsilcileri arasında gayriresmî görüşmeler çoktan başladı. Kanat oyuncusu son dönemde Merseyside'da çok zor günler geçirirken, bu sezon şu ana kadar Liverpool formasıyla resmi maçlarda tek bir dakika bile süre alamamış olması da bunu öne çıkarıyor.
- Getty Images Sport
Anfield'daki sıkıntılar ve Şampiyonlar Ligi'ne alınmama
İtalyan milli oyuncu, yaklaşık 10 milyon sterlin değerinde ve uygun fiyatlı bir anlaşma olarak tanımlanan transferle Ağustos 2024'te Liverpool'a katıldı. Juventus'ta geçirdiği başarılı dört yılın ardından Chiesa'nın, Liverpool'un hücum hattına üst düzey derinlik katması bekleniyordu. Ancak, İtalya Milli Takımı formasını 51 kez giyen yıldız, Premier League'de hiçbir zaman gerçekten kendini kabul ettiremedi; sık sık tercih sıralamasında geride kaldı ve form ile fiziksel yeterlilik konusunda zorlandı. Bu etkisizliğin sonucu olarak da mevcut sezon için kulübün Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı. Bu da artık uzun vadeli planlarda yer almadığının açık bir işareti oldu.
Avrupa kupalarında yer almaması, yakın bir ayrılığa dair söylentileri daha da güçlendirdi. Kulüp efsanesi Mohamed Salah'ın yaz döneminde Türk ekibi Trabzonspor'a gitmesiyle dikkat çeken kadro revizyonundan çıkmayı başarsa da Chiesa'nın kulüpteki konumu iyileşmedi. Kış transfer döneminin 1 Ocak Cuma günü açılması planlanırken, kiralık ya da bonservisiyle İtalya'ya dönüş ihtimali giderek daha güçlü hale geliyor.
Uluslararası hedefler ve Mancini'nin yeni dönemi
Kulüp kariyerinin ötesinde, Serie A'ya dönüş Chiesa'nın milli takım geleceği açısından da kritik görülüyor. Forvet oyuncusu, İtalya'nın yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin açıkladığı hiçbir kadroda henüz yer almadı; Mancini ise İtalya yeniden yapılanmaya çalışırken büyük ölçüde daha genç yeteneklere yöneldi. İtalya, yaz aylarında üst üste üçüncü Dünya Kupası'nı kaçırmanın hayal kırıklığının ardından şu anda bir geçiş sürecinden geçiyor ve Mancini, milli takım için yeni bir kimlik oluşturmak istiyor.
Transfer ihtiyacı geçen yıl İtalya'nın eski teknik direktörü Luciano Spalletti tarafından da dile getirilmişti. Spalletti, kanat oyuncusuna kariyerindeki duraklamayı yeniden canlandırmak için Anfield'dan uzak bir geleceği düşünmesini açıkça tavsiye etmişti. Spalletti, Premier League'den ayrılmanın Chiesa'nın oyunun en üst seviyesindeki yerini yeniden kazanması için en doğru adım olacağını öne sürmüştü.
- Getty Images Sport
Chiesa'nın rekoru ve kazandığı kupalar
Chiesa, Liverpool'a katıldığından bu yana tüm kulvarlarda 50 maça çıktı, beş gol atıp beş asist yaptı ve 2024-25 sezonunda Liverpool ile Premier League şampiyonluğu yaşadı. Kanat oyuncusu, Anfield'a transferinden önce İtalya'da kupalarla dolu bir dönem geçirdi; Juventus ile iki Coppa Italia ve bir Supercoppa Italiana kazanmasının yanı sıra İtalya milli takımıyla da unutulmaz Euro 2020 zaferini elde etti.
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