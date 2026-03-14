nico paz comoGetty Images

Serie A, kadro değerleri: Como en fazla değer kazanan takım, Juventus ise değer kaybeden tek büyük kulüp

İtalya'nın en üst ligindeki takımların kadro değerlerinin seyri üzerine bir analiz

Hartono kardeşlerin yaklaşık 390 milyon avroluk toplam yatırımla desteklediği Como projesi, saha içinde ve dışında gündemden düşmüyor. Hedef iddialı: ilde spor, turizm, moda, medya ve yaşam tarzını bir araya getirebilen gelişmiş bir futbol modeli oluşturmak. Futbolun ötesine bakan, ancak kaçınılmaz olarak oyun sahasından yola çıkan bir ekosistem.

Spor sonuçları, izlenen yolun doğruluğunu teyit ediyor gibi görünüyor. Serie A'da şu anki dördüncü sıra, şimdiden ilk işaret niteliğinde. Kadro değerleme verileri de bu yorumu destekliyor: Gazzetta dello Sport'un Football Benchmark verilerini derinlemesine analizine göre, Como, sezon başından bu yana kadro değerinde en fazla artış kaydeden ligin ilk yedi takımı arasında yer alıyor.

Eylül ile Şubat arasında oyuncuların tahmini değeri 268 milyon avrodan 328 milyon avroya çıkarak 60 milyon avro artış gösterdi.Hemen arkasında Inter yer alıyor (+50 milyon, 693'ten 743'e), Milan ise 26 milyon artarak 534 milyon avroya ulaştı. Atalanta (+18 milyon, 405'e), Roma (+17 milyon, 407'ye) ve Napoli (+12 milyon, 436'ya) da değer kazandı. Değer kaybeden tek büyük kulüp ise 15 milyon değer kaybederek 658'den 643'e düşen Juventus oldu.

  • DEĞERLER NASIL HESAPLANIR

    Tahminler, binlerce uluslararası transferin analiz edilmesiyle geliştirilen bir doğrusal regresyon modeline dayanan Football Benchmark’ın Oyuncu Değerlendirme Aracı’ndan alınmıştır. Sistem, yaş, pozisyon, sözleşme süresi, milliyet, bireysel ve milli takım performansları, saha içi disiplin ve medya-ticari potansiyel gibi değişkenleri dikkate almaktadır.

    Değerler sezon boyunca dört veya beş kez güncellenir ve son on iki ayda en az 450 dakika oynamış futbolcuları kapsar. Analizde, Şubat ayındaki son güncellemede yeterli süre oynamamış oyuncular ve Ocak transfer döneminde yer alan oyuncular hariç tutulmuştur. Haziran ayında sözleşmesi sona eren oyuncular için, sportif performansın etkisini sadece sözleşme süresinden ayırmak amacıyla sezon başındaki değer korunmuştur.

  • COMO: GENÇLER VE YETENEK AVCILIĞI

    Como'nun büyümesi, özellikle genç yeteneklerin değer kazanmasıyla destekleniyor. En bariz örnek, birkaç ay içinde piyasa değeri 48 milyondan 74 milyona çıkan Nico Paz'dır. Kulüp, onu 2024 yılında Real Madrid'den 6 milyon karşılığında satın almıştı; sözleşmede, İspanyol kulübün onu bu yıl 10 milyon veya 2027'de 11 milyon karşılığında geri alabilmesini sağlayan bir madde yer alıyordu.

    Ramon için de benzer bir işlem gerçekleştirilmişti; 2,5 milyon euroya transfer edilen oyuncunun değeri bugün 17 milyon euro civarında tahmin ediliyor. Endonezyalı sahipler yatırım yapmaya devam ediyor, ancak hedefli bir yaklaşımla: yapılandırılmış bir scouting ağı aracılığıyla, genç ve yüksek büyüme potansiyeline sahip profiller tespit ediliyor. 23 yaşındaki Baturina da buna bir örnek; Dinamo Zagreb'den 18 milyon artı bonus karşılığında transfer edildi ve değeri şimdiden 36 milyona çıktı.

  • BÜYÜK

    743 milyon euro değerindeki kadrosuyla Inter, ligin en zengin takımı olmaya devam ediyor. Başkan Beppe Marotta, orta-uzun vadede toplam değerin sembolik bir milyar euro eşiğine ulaşmayı hedefliyor. En değerli oyuncular Lautaro (79 milyon), Bastoni (77), Barella (70) ve Thuram (68) olmaya devam ediyor, ancak en belirgin artış 17 milyondan 51 milyona çıkan Pio Esposito'da görüldü.

    Leao (73 milyon) ve Pulisic (57) liderliğindeki Milan'da, her ikisi de değerlerini korurken, kaleci Maignan'ın değerindeki artış dikkat çekiyor; Maignan, sözleşme yenilemesi sayesinde 21 milyondan 34 milyona çıktı. Allegri'nin çalıştırdığı takımda kendine yer bulan Saelemaekers de 19 milyondan 27 milyona yükselerek değer kazandı.

    Atalanta, 20 milyonun üzerinde değere sahip on bir oyuncuyla projesinin sağlamlığını teyit ediyor. Şu anda Roma'da bulunan Gasperini, oyuncuları değerlendirme konusundaki yeteneğini göstermeye devam ediyor: en belirgin örneklerden biri, 24 milyondan 34 milyona çıkan Wesley.

    Napoli'de üç oyuncu 40 milyon barajını aştı — Hojlund, McTominay ve Buongiorno — en önemli artışlar ise Neres (20'den 31'e) ve Milinkovic-Savic'te (9'dan 17'ye) görüldü.

    Juventus ise bu eğilimin tersine giden tek büyük takım. 78 milyondan 91 milyona yükselen Yildiz'in değerindeki artış, 70 milyondan 50 milyona düşen Openda'nın değerindeki keskin düşüşü telafi etmeye yetmiyor. Ayrıca Zhegrova, sezon boyunca az süre alması nedeniyle Şubat ayı verilerinden çıkarıldı.

