Serie A, kadro değerleri: Como en fazla değer kazanan takım, Juventus ise değer kaybeden tek büyük kulüp

Hartono kardeşlerin yaklaşık 390 milyon avroluk toplam yatırımla desteklediği Como projesi, saha içinde ve dışında gündemden düşmüyor. Hedef iddialı: ilde spor, turizm, moda, medya ve yaşam tarzını bir araya getirebilen gelişmiş bir futbol modeli oluşturmak. Futbolun ötesine bakan, ancak kaçınılmaz olarak oyun sahasından yola çıkan bir ekosistem.

Spor sonuçları, izlenen yolun doğruluğunu teyit ediyor gibi görünüyor. Serie A'da şu anki dördüncü sıra, şimdiden ilk işaret niteliğinde. Kadro değerleme verileri de bu yorumu destekliyor: Gazzetta dello Sport'un Football Benchmark verilerini derinlemesine analizine göre, Como, sezon başından bu yana kadro değerinde en fazla artış kaydeden ligin ilk yedi takımı arasında yer alıyor.

Eylül ile Şubat arasında oyuncuların tahmini değeri 268 milyon avrodan 328 milyon avroya çıkarak 60 milyon avro artış gösterdi.Hemen arkasında Inter yer alıyor (+50 milyon, 693'ten 743'e), Milan ise 26 milyon artarak 534 milyon avroya ulaştı. Atalanta (+18 milyon, 405'e), Roma (+17 milyon, 407'ye) ve Napoli (+12 milyon, 436'ya) da değer kazandı. Değer kaybeden tek büyük kulüp ise 15 milyon değer kaybederek 658'den 643'e düşen Juventus oldu.