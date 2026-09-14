Serie A Women's Cup finalinde Juventus ile Roma karşı karşıya gelecek. Juventus cumartesi akşamı Biella'da Inter'i Van Diemen'in kendi kalesine attığı gol sayesinde 1-0 yenerek üstün geldi, Roma ise Sassuolo'da Colantuono'nun öğrencilerine karşı galip geldi; rakibi grup aşamasında Tre Fontane'de 1-0 kazanmıştı. Üç hafta sonra Ricci'de ise bambaşka bir maç ortaya çıktı; 7-1 biten karşılaşmada Piemonte hat-trick yaparken, van Dooren iki gol attı, Doms ve Giugliano da fileleri havalandırdı. Sassuolo'nun tek golü ise maçın sonlarında Fercocq'tan geldi.
Gribaudi/ImagePhoto
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Serie A Kadınlar Kupası: Etkileyici Roma, finalde Juventus ile karşılaşacak. Cumartesi günü Viareggio’da sahaya çıkacaklar
GEÇEN YIL JUVENTUS KAZANMIŞTI
Kupa bir kez daha Juventus ile Roma arasındaki bir mesele olacak; iki takım, Coppa Italia, İtalya Süper Kupası ve Serie A Women’s Cup dahil olmak üzere son beş İtalyan organizasyonu finalinin tamamında başroldeydi. Geçen yıl Castellamare di Stabia’da, Serie A Women's Cup’ın tarihindeki ilk finalde, Canzi’nin Juventus’u 92. dakikada kazandı: Vangsgaard, Bonansea ve Thomas’ın golleriyle 3-2. İki kez eşitliği sağlayan Roma’da golleri Haavi ve Giugliano attı.
Cumartesi günü Viareggio’da sahada
Viareggio’da gelecek cumartesi, “Torquato Bresciani”de saat 18.00’de başlayacak maçla 2026 kupası sahibini bulacak.
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