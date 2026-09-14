Serie A Kadınlar Kupası: Etkileyici Roma, finalde Juventus ile karşılaşacak. Cumartesi günü Viareggio’da sahaya çıkacaklar

Kupa bir kez daha Juventus ile Roma arasındaki bir mesele olacak; iki takım, Coppa Italia, İtalya Süper Kupası ve Serie A Women’s Cup dahil olmak üzere son beş İtalyan organizasyonu finalinin tamamında başroldeydi. Geçen yıl Castellamare di Stabia’da, Serie A Women's Cup’ın tarihindeki ilk finalde, Canzi’nin Juventus’u 92. dakikada kazandı: Vangsgaard, Bonansea ve Thomas’ın golleriyle 3-2. İki kez eşitliği sağlayan Roma’da golleri Haavi ve Giugliano attı.



