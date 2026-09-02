Inter, İtalya Serie A'da iki takım arasında oynanan son 16 maçın tamamında gol atmasının ardından, Napoli ile karşılaşmalarının tarihine yeni bir sayfa yazma fırsatına sahip.

Opta ağının verilerine göre, "Hiçbir takım Napoli karşısında üst üste 17 maçta gol atmayı başaramadı", bu da Inter'in atacağı tek bir golün ona bu tarihi rakamı tek başına kazandıracağı anlamına geliyor.

Inter ayrıca, ilk iki haftada tam puan topladıktan sonra, 2023-2024 sezonundan bu yana ilk kez sezona ilk 3 maçında galibiyet alarak başlamanın peşinde.

Bireysel rakamların en dikkat çekicileri arasında Hakan Çalhanoğlu öne çıkıyor. İlk iki maçta gol atan oyuncu, Inter tarihinde tek bir sezonun ilk 3 maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu olabilir.

Napoli ise zirve maçına, Inter karşısında 1 galibiyet ve 4 beraberlikle üst üste 5 maçlık yenilgisiz bir seriyle çıkıyor. Ayrıca Napoli, 2013 ile 2015 arasında uzanan seriden bu yana Inter karşısında üst üste 6 maçlık yenilgisiz seriye hiç ulaşamadı.

Inter, Napoli karşısında galibiyet sayısında tarihi üstünlüğe sahip. 70 galibiyete karşılık 48 yenilgi ve 42 beraberlik elde eden Inter, karşılaşmalarda 229 gol de kaydetti ve bu konuda ona yalnızca Juventus üstünlük sağlıyor.