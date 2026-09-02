Roma, sezona 4-0'lık iki üst üste galibiyetle başladıktan sonra dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti ve İtalya Ligi tarihinde ilk iki haftada kalesinde gol görmeden en az 8 gol kaydeden yalnızca 3 takımdan biri oldu.
Daha da çarpıcı olanı, ilk 3 maçta kalesinde hiç gol görmeden 9 gol veya daha fazlasına ulaşan son takımın 1983-1984 sezonundaki Juventus olmasıydı. Bu durum, mükemmel başlangıcını sürdürmesi halinde Roma'yı tarihi bir fırsatla karşı karşıya bırakıyor.
Ancak Atalanta, ligdeki son 8 karşılaşmada Roma karşısında yenilgiden kaçınarak 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmesinin ardından zorlu bir sınav ve özel bir kâbus anlamına geliyor; bu, söz konusu eşleşmenin tarihindeki en uzun seri.
Ayrıca Roma, kendi sahasında Atalanta karşısında son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabildi; buna karşılık 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.
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Diğer yandan Atalanta, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk 3 maçında galibiyet elde edebilir. Douglas Malen de dikkat çekici bir rakamla öne çıkıyor; İtalya Ligi'ndeki ilk 20 maçında 19 gol kaydetti ve bu başlangıçta tarihsel olarak onu geride bırakan yalnızca ilk 20 maçta 20 gole ulaşan Gunnar Nordahl ve José Altafini bulunuyor.
Lazar Samardzic ise İtalya Ligi'ndeki son altı sezonunun her birinde gol attı ve Roma karşısında bir gol asisti yaparsa, 2004-2005 sezonundan bu yana 6 farklı sezonda hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu olacak.
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