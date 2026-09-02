24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FC Internazionale v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Serie A istatistikleri: Napoli'nin savunma direnci Inter'e meydan okuyor, Juventus-Milan zirvesini bir kâbus takip ediyor

Inter - SSC Napoli
Inter
SSC Napoli
Serie A
Roma - Atalanta
Roma
Atalanta
Genoa - Como
Genoa
Como
Udinese - Lazio
Udinese
Lazio
Juventus - AC Milan
Juventus
AC Milan
V. Osimhen
İtalya
Nijerya

Osimhen'in başarısı tehdit altında

İtalya Ligi'nin büyük kulüpleri, üçüncü haftada bazı dikkat çekici rakamları güçlendirme beklentisiyle sahaya çıkıyor. Bu, kimi takımların olayı yaratma fırsatı yakalamasını sağlayabilir.

Gözler özellikle üç zirve mücadelesine çevrilmiş durumda: Inter ile Napoli, Roma ile Atalanta ve Juventus ile Milan. Zira bu üç karşılaşma, haftayı istatistiksel açıdan farklı kılan bir dizi rakamı beraberinde getiriyor.

  • Değerli bir fırsat: Inter eşi görülmemiş bir rekorun peşinde

    Inter, İtalya Serie A'da iki takım arasında oynanan son 16 maçın tamamında gol atmasının ardından, Napoli ile karşılaşmalarının tarihine yeni bir sayfa yazma fırsatına sahip.

    Opta ağının verilerine göre, "Hiçbir takım Napoli karşısında üst üste 17 maçta gol atmayı başaramadı", bu da Inter'in atacağı tek bir golün ona bu tarihi rakamı tek başına kazandıracağı anlamına geliyor.

    Inter ayrıca, ilk iki haftada tam puan topladıktan sonra, 2023-2024 sezonundan bu yana ilk kez sezona ilk 3 maçında galibiyet alarak başlamanın peşinde.

    Bireysel rakamların en dikkat çekicileri arasında Hakan Çalhanoğlu öne çıkıyor. İlk iki maçta gol atan oyuncu, Inter tarihinde tek bir sezonun ilk 3 maçında gol atan ilk orta saha oyuncusu olabilir.

     Beti Fiber, Mefviter 4, Max, Pro 4 ve 5 paket müşterilerine stc tv'de İtalya Serie A ücretsizŞimdi izle!

    Napoli ise zirve maçına, Inter karşısında 1 galibiyet ve 4 beraberlikle üst üste 5 maçlık yenilgisiz bir seriyle çıkıyor. Ayrıca Napoli, 2013 ile 2015 arasında uzanan seriden bu yana Inter karşısında üst üste 6 maçlık yenilgisiz seriye hiç ulaşamadı.

    Inter, Napoli karşısında galibiyet sayısında tarihi üstünlüğe sahip. 70 galibiyete karşılık 48 yenilgi ve 42 beraberlik elde eden Inter, karşılaşmalarda 229 gol de kaydetti ve bu konuda ona yalnızca Juventus üstünlük sağlıyor.

    • Reklam

  • Roma için tarihi fırsat: Atalanta'nın kendine özgü kompleksi var

    Roma, sezona 4-0'lık iki üst üste galibiyetle başladıktan sonra dikkatleri fazlasıyla üzerine çekti ve İtalya Ligi tarihinde ilk iki haftada kalesinde gol görmeden en az 8 gol kaydeden yalnızca 3 takımdan biri oldu.

    Daha da çarpıcı olanı, ilk 3 maçta kalesinde hiç gol görmeden 9 gol veya daha fazlasına ulaşan son takımın 1983-1984 sezonundaki Juventus olmasıydı. Bu durum, mükemmel başlangıcını sürdürmesi halinde Roma'yı tarihi bir fırsatla karşı karşıya bırakıyor.

    Ancak Atalanta, ligdeki son 8 karşılaşmada Roma karşısında yenilgiden kaçınarak 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmesinin ardından zorlu bir sınav ve özel bir kâbus anlamına geliyor; bu, söz konusu eşleşmenin tarihindeki en uzun seri.

    Ayrıca Roma, kendi sahasında Atalanta karşısında son 12 maçta yalnızca bir kez kazanabildi; buna karşılık 6 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

    Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

    Diğer yandan Atalanta, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez sezonun ilk 3 maçında galibiyet elde edebilir. Douglas Malen de dikkat çekici bir rakamla öne çıkıyor; İtalya Ligi'ndeki ilk 20 maçında 19 gol kaydetti ve bu başlangıçta tarihsel olarak onu geride bırakan yalnızca ilk 20 maçta 20 gole ulaşan Gunnar Nordahl ve José Altafini bulunuyor.

    Lazar Samardzic ise İtalya Ligi'ndeki son altı sezonunun her birinde gol attı ve Roma karşısında bir gol asisti yaparsa, 2004-2005 sezonundan bu yana 6 farklı sezonda hem gol atıp hem asist yapan en genç oyuncu olacak.

    Ayrıca okuyun: FIFA'ya mı başvuracak? Ziyech ve Wydad krizine cazip bir Arap teklifi giriyor

  • Üçüncü golsüz beraberliğin hayaleti

    Juventus ile Milan karşılaşması, haftanın diğer zirve mücadelelerinden farklı bir görünüm sunuyor. İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ü 0-0 berabere sonuçlanmıştı; bunların arasında son iki maç da bulunuyor. Bu zirve daha önce hiç üst üste üç golsüz beraberlikle sonuçlanmamıştı. Ayrıca iki takım arasındaki maçlar, 1973 ile 1974 yılları arasındaki 4 ard arda beraberlikten bu yana bu kadar uzun bir beraberlik serisine tanık olmamıştı.

    Juventus ayrıca dikkat çekici bir savunma serisine sahip. Milan karşısındaki son 6 maçta kalesini gole kapattı ki bu, müsabakanın tarihsel verilerine göre Milan'ın tek bir rakibe karşı gol atamadığı en uzun seri.

    İlk iki maçını 1-0 ve 2-0 kazanan Juventus, sezonun ilk 3 maçında kalesini gole kapatmayı son 10 sezonda yalnızca ikinci kez başarabilir.

    Buna karşılık Milan, sezon başında üst üste üçüncü galibiyetini son 7 sezonda dördüncü kez elde etme fırsatına sahip.

     Beyti Fiber, Mefviter 4, Max, Pro 4 ve 5 paket müşterileri için İtalya Ligi stc tv'de ücretsizŞimdi izle!

    Nico Gonzalez, Milan karşısında olumlu bir istatistiğe sahip. Rossoneri'ye karşı kendi sahasındaki son 4 maçında 1 gol ve 2 asistle 3 gole katkıda bulundu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Lazio için tarihi bir başlangıç: Dovbyk, Osimhen'in peşinde

    Lazio, sezonun ilk iki maçını da kalesinde gol görmeden ikişer golle kazandı; bu, kulübün tarihinde bu şekilde yaşanan türünün ilk örneği oldu.

    Takım, sezonun ilk 3 maçını kazanmayı yalnızca üçüncü kez hedefliyor; bunu daha önce 1974-1975 ve 2012-2013 sezonlarında başarmıştı.

    Rakibi Udinese, son 10 karşılaşmanın 8'inde Lazio'ya kaybetmedi; ancak Lazio, Udinese'nin sahasında daha güçlü bir istatistiğe sahip. Son 13 ziyaretin 12'sinde kaybetmeyen Lazio, 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

    Genoa ile Como maçında ise Como oyuncusu Tsous Duvikas, Napoli'nin eski, Galatasaray'ın ise şu anki yıldızı Victor Osimhen'in rekoruna ortak olma fırsatı yakalayacak. Duvikas, İtalya Ligi'nde deplasmanda üst üste 5 maçta gol attı ve Osimhen'in 2023'teki serisine ortak olmak için altıncı maçta da gol atması gerekiyor.

    Ayrıca okuyun: Tarihe geçen transfer: Fas-Mısır mercatosu gözleri kamaştırıyor