Napoli-Bologna maçına gelince, "Opta" verilerine göre Bologna, İtalya Serie A'da Napoli karşısında son iki maçını kazandı; bundan önceki 11 karşılaşmasında ise yalnızca bir galibiyet alırken 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

Napoli, İtalya Serie A'da kendi sahasında Bologna karşısındaki son 12 maçının 9'unu kazandı, buna karşılık 3 kez yenildi.

Napoli, İtalya Serie A'da Bologna karşısındaki son 6 maçının 3'ünde gol atamadı; bundan önce ise rakibi karşısında üst üste 20 maçta gol bulmuştu. Partenopei'nin bu seride 55 gol attığı, yani maç başına 2,75 gol ortalaması yakaladığı bir seriydi.

Bologna, bu sezon İtalya Serie A'da henüz galibiyet alamayan 6 kulüpten biri; bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşarken bu sezon yalnızca iki gol attı.

Napoli oyuncusu Rasmus Hojlund, İtalya Serie A'daki son 5 maçının 4'ünde gol attı; buna Como ve Inter'e karşı oynadığı son iki maçı da dahil. Hojlund, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kariyeri boyunca üçüncü kez ligde üst üste en az 3 maçta gol atabilir. Bunu daha önce Ocak 2023'te Atalanta ile üst üste 3 maçta gol atarak, ayrıca Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasında Manchester United ile üst üste 6 maçta gol atarak başarmıştı.

Sassuolo-Juventus maçına gelince, iki takım İtalya Serie A'daki son karşılaşmalarında mart ayında 1-1 berabere kalmıştı; bundan önceki dokuz karşılaşmaları ise beraberliksiz sona ermiş, bu maçların 6'sını Juventus, 3'ünü ise Sassuolo kazanmıştı.

Sassuolo, İtalya Serie A'da kendi sahasında Juventus karşısındaki son 3 maçının 2'sini kazandı, buna karşılık bir kez yenildi; Bianconeri'yi ağırladığı ilk 9 maçta ise yalnızca bir galibiyet almış, buna karşılık iki beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

Opta şu bilgiyi paylaştı: "Juventus, İtalya Serie A'da Sassuolo karşısında diğer tüm takımlardan daha fazla maç kazandı; 16 galibiyetle. Ayrıca ona karşı 56 golle diğer tüm rakiplerden daha fazla gol attı."