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Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

Çeviri:

Serie A istatistikleri: Inter, Udinese'yi ezmeye hazırlanıyor ve Milan'da Amorim'i tarihi bir başarı bekliyor

FEATURES
Sassuolo - Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A
SSC Napoli - Bologna
SSC Napoli
Bologna
Lazio - AC Milan
Lazio
AC Milan
Inter - Udinese
Inter
Udinese
Venezia - Fiorentina
Venezia
Fiorentina
R. Amorim
İtalya

stc tv üzerinden yayınlanan İtalya Serie A ligindeki dördüncü haftanın karşılaşmaları, Cuma akşamı Venezia ile konuğu Fiorentina arasındaki maçla başlıyor.

Calcio tutkunları, yarın öbür gün Cumartesi, Milan ile ev sahibi Lazio arasındaki merakla beklenen zirveye tanıklık edecek. Pazar günü ise Juventus, Sassuolo'ya konuk olacak; Napoli de rakibi Bologna'yı ağırlayacak.

Haftanın karşılaşmaları, önümüzdeki Pazartesi günü şampiyon Inter ile konuğu Udinese arasındaki mücadeleyle sona erecek.

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İstatistik ağı "Opta"ya göre Inter, İtalya Serie A'da Udinese karşısında oynadığı son 23 maçın 18'ini kazandı; buna karşılık 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 

2015 yılının başından bu yana aynı dönemde, bu turnuvada Udinese karşısında Inter'den daha fazla galibiyet alan tek takım, 19 galibiyetle Roma oldu.

Aynı zamanda Udinese, İtalya Serie A'da deplasmandaki son maçında Inter'i yendi; bu galibiyetten önce ise deplasmanda Inter'e karşı oynadığı son yedi maçı üst üste kaybetmişti. 

Inter, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk üç maçını kazandı ve Calcio'daki ilk 4 maçının hepsini kazanarak tarihinde dokuzuncu kez, bu yüzyılda ise 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarının ardından altıncı kez 4 galibiyet elde edebilir.

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  • Juventus FC v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Sassuolo: Juventus'un en sevdiği kurban

    Napoli-Bologna maçına gelince, "Opta" verilerine göre Bologna, İtalya Serie A'da Napoli karşısında son iki maçını kazandı; bundan önceki 11 karşılaşmasında ise yalnızca bir galibiyet alırken 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

    Napoli, İtalya Serie A'da kendi sahasında Bologna karşısındaki son 12 maçının 9'unu kazandı, buna karşılık 3 kez yenildi.

    Napoli, İtalya Serie A'da Bologna karşısındaki son 6 maçının 3'ünde gol atamadı; bundan önce ise rakibi karşısında üst üste 20 maçta gol bulmuştu. Partenopei'nin bu seride 55 gol attığı, yani maç başına 2,75 gol ortalaması yakaladığı bir seriydi.

    Bologna, bu sezon İtalya Serie A'da henüz galibiyet alamayan 6 kulüpten biri; bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşarken bu sezon yalnızca iki gol attı.

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    Napoli oyuncusu Rasmus Hojlund, İtalya Serie A'daki son 5 maçının 4'ünde gol attı; buna Como ve Inter'e karşı oynadığı son iki maçı da dahil. Hojlund, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki kariyeri boyunca üçüncü kez ligde üst üste en az 3 maçta gol atabilir. Bunu daha önce Ocak 2023'te Atalanta ile üst üste 3 maçta gol atarak, ayrıca Aralık 2023 ile Şubat 2024 arasında Manchester United ile üst üste 6 maçta gol atarak başarmıştı.

    Sassuolo-Juventus maçına gelince, iki takım İtalya Serie A'daki son karşılaşmalarında mart ayında 1-1 berabere kalmıştı; bundan önceki dokuz karşılaşmaları ise beraberliksiz sona ermiş, bu maçların 6'sını Juventus, 3'ünü ise Sassuolo kazanmıştı.

    Sassuolo, İtalya Serie A'da kendi sahasında Juventus karşısındaki son 3 maçının 2'sini kazandı, buna karşılık bir kez yenildi; Bianconeri'yi ağırladığı ilk 9 maçta ise yalnızca bir galibiyet almış, buna karşılık iki beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşamıştı.

    Opta şu bilgiyi paylaştı: "Juventus, İtalya Serie A'da Sassuolo karşısında diğer tüm takımlardan daha fazla maç kazandı; 16 galibiyetle. Ayrıca ona karşı 56 golle diğer tüm rakiplerden daha fazla gol attı."

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  • AC Milan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport

    Milan ile Lazio arasında beklenen zirvenin rakamları

    Lazio ile Milan arasında oynanacak zirve mücadelesine gelince, Lazio, İtalya Ligi'nde Milan'a karşı son 3 karşılaşmasının 2'sini kazanırken bir kez de yenildi; bu, kendisinden önceki 10 karşılaşmasında elde ettiği galibiyet sayısıyla aynı olup, o dönemde bir beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştı. 

    Bunun yanı sıra Lazio, 2012 yılından bu yana İtalya Ligi'nde Milan'a karşı üst üste iki maç kazanmayı başaramadı.

    Lazio, İtalya Ligi'nde Milan'a karşı çıktığı 166 karşılaşmanın 73'ünü kaybederken, 33 galibiyet ve 60 beraberlik elde etti.

    2012 yılından bu yana Lazio, İtalya Ligi'nde kendi sahasında Milan'a karşı oynadığı 15 maçın 7'sini kazandı; buna karşılık 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

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    Milan, 2023-2024 ile 2025-2026 arasındaki son üç sezonun her birinde İtalya Ligi'ndeki ilk 4 maçının en az birini kaybetti; bundan önce ise 2020-2021 ile 2022-2023 arasındaki üç sezonda ilk dört maçında yenilgisiz bir sicil tutturmuştu.

    Ruben Amorim, 2001 yılındaki Fatih Terim'den bu yana İtalya Ligi'ndeki ilk 4 maçının 3'ünü kazanan ilk Milan teknik direktörü olabilir. 

    Genel olarak Amorim, İtalya Ligi'ndeki ilk 4 maçında en az 3 galibiyet elde eden, kulüp tarihinin on ikinci teknik direktörü olabilir.

    Venezia ile Fiorentina karşılaşmasına gelince, "Opta"nın belirttiğine göre Venezia, İtalya Ligi'nde Fiorentina'ya karşı oynadığı 28 maçta 11 galibiyet elde etti; buna karşılık 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı ve bu galibiyet sayısı, kendisinin bu turnuvada herhangi bir başka takıma karşı elde ettiği galibiyetlerden en az dört fazla. 

    Ayrıca Venezia, İtalya Ligi'nde Fiorentina ile karşılaştığı son 9 maçın 5'ini kazandı; buna karşılık bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

    Bunun yanı sıra Venezia'nın kendi sahasında Fiorentina'ya karşı elde ettiği, 5 üst üste galibiyetten oluşan mevcut serisi, İtalya Ligi'nde kendi sahasında tek bir rakibe karşı tarihindeki en uzun serisidir.

    Fiorentina, bu sezon İtalya Ligi'ndeki ilk üç maçını kaybetti; bu olumsuz başlangıç, kulüp tarihinde daha önce yalnızca bir kez, 1935-1936 sezonunda yaşanmıştı; o sezon Calcio'daki dördüncü maçında berabere kalmıştı.

    Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid oyuncusu Franco Mastantuono, Calcio'da 2026-2027 sezonunun ilk üç haftasında 10 şut çekmesine rağmen herhangi bir gol kaydedemedi.

    Henüz gol atamayan oyuncular arasında Mastantuono, deneme sayısında Mattia Zaccagni ve Douglas Luiz ile eşit olarak üçüncü sırada yer alıyor; onların önünde yalnızca 13 şutla Paulo Dybala ve 16 şutla Arman Lorente bulunuyor.

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