stc tv üzerinden yayınlanan İtalya Serie A ligindeki dördüncü haftanın karşılaşmaları, Cuma akşamı Venezia ile konuğu Fiorentina arasındaki maçla başlıyor.
Calcio tutkunları, yarın öbür gün Cumartesi, Milan ile ev sahibi Lazio arasındaki merakla beklenen zirveye tanıklık edecek. Pazar günü ise Juventus, Sassuolo'ya konuk olacak; Napoli de rakibi Bologna'yı ağırlayacak.
Haftanın karşılaşmaları, önümüzdeki Pazartesi günü şampiyon Inter ile konuğu Udinese arasındaki mücadeleyle sona erecek.
İstatistik ağı "Opta"ya göre Inter, İtalya Serie A'da Udinese karşısında oynadığı son 23 maçın 18'ini kazandı; buna karşılık 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
2015 yılının başından bu yana aynı dönemde, bu turnuvada Udinese karşısında Inter'den daha fazla galibiyet alan tek takım, 19 galibiyetle Roma oldu.
Aynı zamanda Udinese, İtalya Serie A'da deplasmandaki son maçında Inter'i yendi; bu galibiyetten önce ise deplasmanda Inter'e karşı oynadığı son yedi maçı üst üste kaybetmişti.
Inter, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk üç maçını kazandı ve Calcio'daki ilk 4 maçının hepsini kazanarak tarihinde dokuzuncu kez, bu yüzyılda ise 2002-2003, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarının ardından altıncı kez 4 galibiyet elde edebilir.
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