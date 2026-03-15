Serie A, Inter ve Milan'ın şampiyonluk yarışı: Puan durumu ve fikstür karşılaştırması

Rossoneri, geriden gelmek zorunda kalırken, 21 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Torino ile oynayacakları maçta puan farkını kapatmayı umuyor. 6 Nisan Pazartesi günü, takvimde kırmızı kalemle işaretlenmesi gereken bir tarih; çünkü saat 20.45'te Napoli ile büyük bir maç oynanacak ve bir sonraki haftasonu, 11-12 Nisan tarihleri arasında, Allegri'nin takımı Udinese'yi ağırlayacak ve ardından 18/19 Nisan'daki maçta Verona ile karşılaşacak; bu maç, 25/26 Nisan'daki Juventus maçı öncesinde bir başka büyük mücadeleyi haber veriyor.

MILAN'IN MAÇ TAKVİMİ

21 Mart saat 18.00: Milan-Torino

6 Nisan saat 20.45: Napoli-Milan

11/12 Nisan: Milan-Udinese

18/19 Nisan: Verona-Milan

25/26 Nisan: Milan-Juventus

2/3 Mayıs: Sassuolo-Milan

9/10 Mayıs: Milan-Atalanta

16/17 Mayıs: Genoa-Milan

23/24 Mayıs: Milan-Cagliari