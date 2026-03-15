Serie A, Inter ve Milan'ın şampiyonluk yarışı: Puan durumu ve fikstür karşılaştırması

Rossoneri, Olimpico'da bir engele takıldı; dünkü beraberlikle Inter puan farkını bir puana çıkardı ve Milan'ın yenilgisinin ardından 8 puanlık farkı korudu

Gustav Isaksen'in attığı gol, Milan'ın liderliğe doğru ilerleyişini durdurdu. Rossoneri, Olimpico'da Lazio'ya 0-1 yenildi. İlk yarının 26. dakikasında Danimarkalı oyuncunun attığı gol, Allegri'nin takımını Inter'den uzaklaştırdı: Dün Nerazzurri, Atalanta ile 1-1 berabere kalmıştı, ancak Milan'ın yenilgisi, Chivu'nun takımının Rossoneri'ye karşı 8 puanlık farkı korumasını sağladı. Milan, Cremonese ve Inter derbisinde aldığı iki galibiyetin ardından mağlup oldu. Bir sonraki maç San Siro'da Torino ile oynanacak, Inter ise Floransa'da Vanoli'nin takımına konuk olacak.

    Şampiyonluk yarışında Nerazzurri, sezonun sonuna kadar koruması gereken sekiz puanlık bir avantaj elde etti. Söz konusu olduğu gibi, Inter 22 Mart Pazar günü saat 20.45'te Floransa'ya gidecek, ardından 5 Nisan Pazar günü yine saat 20.45'te San Siro'da Roma'yı ağırlayacak, 11-12 Nisan hafta sonu Como'da oynayacak ve 18-19 Nisan hafta sonu Cagliari'yi evinde ağırlayacak. Bu, 21 Nisan saat 21.00'de Como ile oynanacak Coppa Italia yarı final rövanş maçı öncesinde Nerazzurri'nin son maçı olacak (gidiş maçı 0-0 sona ermişti).

    INTER'İN MAÇ TAKVİMİ

    22 Mart saat 20.45: Fiorentina-Inter

    5 Nisan saat 20.45: Inter-Roma

    11/12 Nisan: Como-Inter

    18/19 Nisan: Inter-Cagliari

    21 Nisan saat 21.00: Inter-Como (İtalya Kupası)

    25/26 Nisan: Torino-Inter

    2/3 Mayıs: Inter-Parma

    9/10 Mayıs: Lazio-Inter

    13 Mayıs: İtalya Kupası finali (varsa)

    16/17 Mayıs: Inter-Verona

    23/24 Mayıs: Bologna-Inter

    • Reklam

    Rossoneri, geriden gelmek zorunda kalırken, 21 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de Torino ile oynayacakları maçta puan farkını kapatmayı umuyor. 6 Nisan Pazartesi günü, takvimde kırmızı kalemle işaretlenmesi gereken bir tarih; çünkü saat 20.45'te Napoli ile büyük bir maç oynanacak ve bir sonraki haftasonu, 11-12 Nisan tarihleri arasında, Allegri'nin takımı Udinese'yi ağırlayacak ve ardından 18/19 Nisan'daki maçta Verona ile karşılaşacak; bu maç, 25/26 Nisan'daki Juventus maçı öncesinde bir başka büyük mücadeleyi haber veriyor.

    MILAN'IN MAÇ TAKVİMİ 

    21 Mart saat 18.00: Milan-Torino

    6 Nisan saat 20.45: Napoli-Milan

    11/12 Nisan: Milan-Udinese

    18/19 Nisan: Verona-Milan

    25/26 Nisan: Milan-Juventus

    2/3 Mayıs: Sassuolo-Milan

    9/10 Mayıs: Milan-Atalanta

    16/17 Mayıs: Genoa-Milan

    23/24 Mayıs: Milan-Cagliari

