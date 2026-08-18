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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Serie A hakemleri ile kulüpleri arasında toplantı: amaç maçların efektif oyun süresini artırmak

Serie A

2026/2027 futbol sezonunun başlıca kural değişiklikleri, AIA teknik direktörü Domenico Messina ile hakem atama sorumlusu Daniele Orsato’nun gerçekleştirdiği ve Serie A’daki 20 kulübün temsilcileri ile Lega Serie A yöneticilerinin katıldığı toplantının odağında yer aldı.


Messina, ANSA’nın aktardığına göre, “Özellikle bu spor sezonunda yürürlüğe giren kural değişiklikleri konusunda, maçın başlama düdüğünden önce gerekli tüm teknik bilgilerin verilmesi büyük önem taşıyor” dedi. “Kuralların uygulanması ve yorumlanması konusunda her türlü açıklamayı yapmaya her zaman hazır olacağız; daha fazla açıklık ve verimli bir karşılıklı ilişki için.”


Lega Serie A CEO’su Luigi De Siervo ise, “Getirilen değişikliklerin birçoğu, maçların efektif oyun süresini artırmak amacıyla duran oyun durumlarını ilgilendirecek; böylece karşılaşmalar daha da dinamik ve seyir zevki yüksek hale gelecek” yorumunu yaptı. “Bu toplantı, kulüplerin teknik yapılanmaları için önemli bir değerlendirme ve bilgilendirme fırsatı oldu; böylece yeni kural hükümlerine dair açık ve ortak bir bilgiyle lig başlangıcına hazır gelebilecekler. Lega Calcio Serie A ile AIA arasındaki bu konulardaki iş birliği, yeni kuralların en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak ve İtalyan futbolunu giderek daha akıcı ve tempolu bir oyuna taşımak açısından büyük önem taşıyor.”


  • "Bu toplantıya proaktif katılımları için tüm kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum" dedi Lega Başkanı Ezio Simonelli . "Ayrıca Messina ve Orsato'ya da gösterdikleri hazır bulunma için teşekkür ediyorum. Yeni düzenlemelerin en önemli yönlerinin daha ayrıntılı biçimde ele alınmasına imkan sağlayan çok faydalı bir toplantı oldu. Hedefimiz, hakemlik makamlarının üst yönetimiyle sürekli bir diyalog sürdürmek ve yıl boyunca kulüplere fayda sağlayabilecek yeni istişare fırsatları organize etmek."


    "Toplantı, kulüplerle bir araya gelmek ve görüş alışverişinde bulunmak adına önemli bir fırsat oldu" dedi AIA Başkan Vekili Francesco Massini. "AIA bu tür girişimler için her zaman hazır olacak. Çünkü tam da bu tür anlar, farklı bileşenler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve Federasyonun kendisine ve tüm futbol sistemine kaliteli bir hizmet sunulmasına katkı sağlayabilir."



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