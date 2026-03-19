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Gianluca Minchiotti

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Serie A, hakemler: Fiorentina-Inter maçında Colombo, Milan-Torino maçında Forneau; tüm atamalar

Serie A'nın 31. haftası için hakem atamaları

Serie A'nın 30. haftası için hakemler belirlendi. Inter'in Fiorentina deplasmanında Colombo görev alırken, Milan-Torino maçınıForneau yönetecek. Juventus-Sassuolo maçında ise Marchetti görevlendirildi; Cuma günü saat 18.30'da başlayacak olan Cagliari-Napoli maçının hakemliği ise Mariani'ye verildi.


Maçlar Pazar günü oynanacak, ancak Cuma ve Cumartesi günleri de bazı maçlar oynanacak.

  • CAGLIARI - NAPOLI 20 Mart Cuma, saat 18:30


    MARIANI


    BINDONI – TEGONI


    IV: PERRI


    VAR: MARINI


    AVAR: SERRA




    GENOA - UDINESE 20 Mart Cuma, saat 20:45


    COLLU


    PERETTI - BIFFI


    IV: TURRINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PEZZUTO




    PARMA - CREMONESE 21 Mart Cumartesi, saat 15:00


    FABBRI


    CIPRESSA – YOSHIKAWA


    IV: GALIPO’


    VAR: PATERNA


    AVAR: DI BELLO




    MILAN - TORINO 21 Mart Cumartesi, saat 18:00


    FOURNEAU


    ROSSI M. - MORO


    IV: DOVERI


    VAR: NASCA


    AVAR: MARESCA




    JUVENTUS - SASSUOLO 21 Mart Cumartesi, saat 20:45


    MARCHETTI


    COSTANZO – BIANCHINI


    IV: ALLEGRETTA


    VAR: ABISSO


    AVAR: CAMPLONE




    COMO - PISA saat 12:30


    PAIRETTO


    MASTRODONATO - FONTEMURATO


    IV: MUCERA


    VAR: MERAVIGLIA


    AVAR: DI BELLO




    ATALANTA – H. VERONA saat 15:00


    AYROLDI


    BERCIGLI – FONTANI


    IV: CREZZINI


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: LA PENNA




    BOLOGNA - LAZIO 15:00


    FELICIANI


    BERTI – LAUDATO


    IV: ZANOTTI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: GIUA




    ROMA - LECCE saat 18:00


    SACCHI J.L.


    BACCINI – ZINGARELLI


    IV: MASSIMI


    VAR: GHERSINI


    AVAR: ABISSO




    FIORENTINA - INTER saat 20:45


    COLOMBO


    BAHRI – DEI GIUDICI


    IV: TREMOLADA


    VAR: MARESCA


    AVAR: MASSA



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