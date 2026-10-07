Milli takımlara verilen uzun ara nihayet sona erdi ve tam 3 haftalık duraklamanın ardından Serie A’daki 20 takım yeniden sahaya çıkmaya, karşı karşıya gelmeye ve lig ile kupalar arasında uzun süre devam edecek zorlu fikstürde kendi yolculuğunu yeniden ivmelendirmeye hazırlanıyor. Serie A, 2026/2027 sezonunun 6. hafta programıyla çok sayıda sürprize sahne olacak şekilde görkemli bir dönüş yapacak.

Ara boyunca birçok dengede değişiklik yaşandı, bazı oyuncular sakatlık nedeniyle kenara çekilmek zorunda kaldı, pek çoğu da sakatlığını atlatıp geri döndü. Bu nedenle teknik direktörleri zor ve karmaşık tercihler bekliyor. Bu tercihler arasında sistem değişiklikleri, az ya da çok dikkat çekecek kadro dışı bırakmalar ve birbirine yakın çok sayıdaki maç takvimi de yer alacak.

Perde 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Genoa-Fiorentina maçıyla açılacak. Onu saat 18.00’de Inter’in sahasında Parma’ya karşı oynayacağı mücadele ve Napoli’nin Scott McTominay’e yeniden kavuşarak Frosinone’u ağırlayacağı karşılaşma takip edecek. Haftanın dev maçı ise 11 Ekim Pazar günü saat 12.30’da oynanacak Como-Roma karşılaşması olacak.

Milan ve Juventus, pazar programını ikisi de deplasmanda kapatacak; Milan saat 18.00’de Sassuolo’ya, Juventus ise 20.45’te Cagliari’ye konuk olacak. Pazartesi günü ise Atalanta-Venezia ve Torino-Udinese maçları oynanacak.





İşte tüm muhtemel ilk 11’ler.