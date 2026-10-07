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CanlıBiletler
cm grafica probabili formazioni serie a 26 27 kolo muani goncalo ramos mastantuono 16 9Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Serie A geri dönüyor, 6. haftanın muhtemel ilk 11'leri: Kolo Muani, Calhanoglu ve Ramos ilk 11'de, Lautaro, Alajbegovic ve Wesley belirsiz. McTominay hemen ilk 11'e girer mi?

Serie A
Inter - Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Sassuolo - AC Milan
Sassuolo
AC Milan
Cagliari - Juventus
Cagliari
Juventus
Genoa - Fiorentina
Genoa
Fiorentina
SSC Napoli - Frosinone
SSC Napoli
Frosinone
Como - Roma
Como
Roma
Lecce - Bologna
Lecce
Bologna
Lazio - Monza
Lazio
Monza
Atalanta - Venezia
Atalanta
Venezia
Torino - Udinese
Torino
Udinese

Milli takım arasından önce İtalya'nın en üst ligindeki 20 takım yeniden sahaya çıkıyor.

Milli takımlara verilen uzun ara nihayet sona erdi ve tam 3 haftalık duraklamanın ardından Serie A’daki 20 takım yeniden sahaya çıkmaya, karşı karşıya gelmeye ve lig ile kupalar arasında uzun süre devam edecek zorlu fikstürde kendi yolculuğunu yeniden ivmelendirmeye hazırlanıyor. Serie A, 2026/2027 sezonunun 6. hafta programıyla çok sayıda sürprize sahne olacak şekilde görkemli bir dönüş yapacak.

Ara boyunca birçok dengede değişiklik yaşandı, bazı oyuncular sakatlık nedeniyle kenara çekilmek zorunda kaldı, pek çoğu da sakatlığını atlatıp geri döndü. Bu nedenle teknik direktörleri zor ve karmaşık tercihler bekliyor. Bu tercihler arasında sistem değişiklikleri, az ya da çok dikkat çekecek kadro dışı bırakmalar ve birbirine yakın çok sayıdaki maç takvimi de yer alacak.

Perde 10 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’te Genoa-Fiorentina maçıyla açılacak. Onu saat 18.00’de Inter’in sahasında Parma’ya karşı oynayacağı mücadele ve Napoli’nin Scott McTominay’e yeniden kavuşarak Frosinone’u ağırlayacağı karşılaşma takip edecek. Haftanın dev maçı ise 11 Ekim Pazar günü saat 12.30’da oynanacak Como-Roma karşılaşması olacak.

Milan ve Juventus, pazar programını ikisi de deplasmanda kapatacak; Milan saat 18.00’de Sassuolo’ya, Juventus ise 20.45’te Cagliari’ye konuk olacak. Pazartesi günü ise Atalanta-Venezia ve Torino-Udinese maçları oynanacak.


İşte tüm muhtemel ilk 11’ler.

  • GENOA-FIORENTINA 10 Ekim Cumartesi, saat 15.00

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias, Osmajic. Teknik direktör: De Rossi


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Pedro Goncalves. Teknik direktör: Vanoli

  • INTER-PARMA Cumartesi 10 Ekim, saat 18.00

    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Thuram, Lautaro. Teknik Direktör: Chivu


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. Teknik Direktör: Gilardino

  • NAPOLI-FROSINONE 10 Ekim Cumartesi, saat 20.45

    NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka; Politano, De Bruyne, Lang; Hojlund. Tek. dir. Allegri


    FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Tek. dir. Alvini

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  • COMO-ROMA Pazar 11 Ekim, saat 12.30

    COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Konè, Lulli; Mora, Dybala; Malen. Teknik direktör: Gasperini

  • LAZIO-MONZA Pazar 11 Ekim, saat 15.00

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Tek. dir. Gattuso


    MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela. Tek. dir. Juric

  • LECCE-BOLOGNA 11 Ekim Pazar, saat 15.00

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro. Teknik direktör: Di Francesco


    BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. Teknik direktör: Palladino

  • SASSUOLO-MILAN 11 Ekim Pazar, saat 18.00

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Tek. dir. Aquilani.


    MILAN (4-2-3-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Musah, Rabiot; Chukwueze, Pulisic, Moreira; Ramos. Tek. dir. Amorim

  • CAGLIARI-JUVENTUS 11 Ekim Pazar, saat 20.45

    CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Maldini; Mendy. Tek. Dir. Pisacane


    JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. Tek. Dir. Spalletti

  • ATALANTA-VENEZIA 12 Ekim Pazartesi, saat 18.30

    ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Teknik direktör: Sarri


    VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Correia; Adams, Yeboah. Teknik direktör: Stroppa

  • TORINO-UDINESE 12 Ekim Pazartesi, saat 20.45

    TORINO (3-5-1-1): Perri; Coco, Comuzzo, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Bragança, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Tek. Dir. Abate


    UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Tek. Dir. Runjaic