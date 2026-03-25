Serie A, en pahalı 30 oyuncu: Lautaro zirvede, David'in durumu, iyi bir kâr potansiyeli

Transfermarkt sitesinin güncel verilerine göre, Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, Serie A'nın en pahalı futbolcuları sıralamasında yine zirvede yer alıyor. Site, bu sıralamanın tam listesini de yayınladı. Piyasa değeri 85 milyon euro olan Arjantinli oyuncu, 75 milyon euro değer biçilen Juventus'tan Kenan Yıldız ve Transfermarkt'a göre 70 milyon euro değerindeki takım arkadaşı Alessandro Bastoni'yi geride bırakarak podyumun zirvesinde yer alıyor.





DAVID VE VLAHOVIC VAKALARI

Transfer piyasası açısından, son aylarda çok konuşulan ve her ikisi de Juventus'ta forma giyen iki oyuncunun değerine dikkat çekmek ilginç: Jonathan David ve Dusan Vlahovic. Geçen yaz Juventus tarafından bedelsiz olarak transfer edilen ilk oyuncuya Transfermarkt, 35 milyon euro değer biçiyor; bu rakam, Kanadalı oyuncunun satılması durumunda gerçekten elde edilirse, Juventus'un iyi bir kâr elde etmesini sağlayacaktır. Aynı değer, Juventus'un 2022 Ocak ayında onu transfer etmek için harcadığı 70 milyon euro (+10 milyon bonus) ile karşılaştırıldığında değerinin yarıya indiği Vlahovic için de geçerli. Sırp oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve şu anda Juventus ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor.





Aşağıda, Transfermarkt'ın tahminlerine göre 2025-26 Serie A sezonunun en pahalı 30 oyuncusu ve bir önceki güncellemeye göre değerlerindeki artış veya düşüş yer almaktadır.