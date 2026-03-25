cm grafica lautaro martinez inter 2025 26 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Serie A, en pahalı 30 oyuncu: Lautaro zirvede, David'in durumu, iyi bir kâr potansiyeli

2025-26 Sezonu Serie A Futbolcularının Değerlendirmeleri: İlk 10'da 5 Inter oyuncusu yer alıyor

Transfermarkt sitesinin güncel verilerine göre, Inter'in kaptanı Lautaro Martinez, Serie A'nın en pahalı futbolcuları sıralamasında yine zirvede yer alıyor. Site, bu sıralamanın tam listesini de yayınladı. Piyasa değeri 85 milyon euro olan Arjantinli oyuncu, 75 milyon euro değer biçilen Juventus'tan Kenan Yıldız ve Transfermarkt'a göre 70 milyon euro değerindeki takım arkadaşı Alessandro Bastoni'yi geride bırakarak podyumun zirvesinde yer alıyor.


DAVID VE VLAHOVIC VAKALARI

Transfer piyasası açısından, son aylarda çok konuşulan ve her ikisi de Juventus'ta forma giyen iki oyuncunun değerine dikkat çekmek ilginç: Jonathan David ve Dusan Vlahovic. Geçen yaz Juventus tarafından bedelsiz olarak transfer edilen ilk oyuncuya Transfermarkt, 35 milyon euro değer biçiyor; bu rakam, Kanadalı oyuncunun satılması durumunda gerçekten elde edilirse, Juventus'un iyi bir kâr elde etmesini sağlayacaktır. Aynı değer, Juventus'un 2022 Ocak ayında onu transfer etmek için harcadığı 70 milyon euro (+10 milyon bonus) ile karşılaştırıldığında değerinin yarıya indiği Vlahovic için de geçerli. Sırp oyuncunun sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor ve şu anda Juventus ile sözleşme yenileme görüşmeleri sürüyor.


Aşağıda, Transfermarkt'ın tahminlerine göre 2025-26 Serie A sezonunun en pahalı 30 oyuncusu ve bir önceki güncellemeye göre değerlerindeki artış veya düşüş yer almaktadır.

  • 30. sıradan 21. sıraya

    30) Matias Soulé (Roma, sağ kanat) - 35 milyon

    29) Gleison Bremer (Juventus, stoper) - 35 milyon

    28) Evan Ndicka (Roma, stoper) - 35 milyon (+5 milyon)

    27) Jonathan David (Juventus, santrfor) - 35 milyon

    26) Mile Svilar (Roma, kaleci) - 35 milyon

    25) Donyell Malen (Roma, santrfor) - 35 milyon (+10 milyon)

    24) Dusan Vlahovic (Juventus, santrfor) - 35 milyon

    23) Ange-Yoan Bonny (Inter, santrfor) - 35 milyon

    22) Strahinja Pavlovic (Milan, stoper) - 35 milyon (+7 milyon)

    21) Charles De Ketelaere (Atalanta, ofansif orta saha) - 35 milyon

  • 20. sıradan 11. sıraya

    20) Alessandro Buongiorno (Napoli, stoper) - 35 milyon (-10 milyon)

    19) Santiago Castro (Bologna, santrfor) - 35 milyon

    18) Wesley (Roma, sağ bek) - 40 milyon (+5 milyon)

    17) Moise Kean (Fiorentina, santrfor) - 40 milyon (-5 milyon)

    16) Yann Bisseck (Inter, stoper) - 40 milyon (+5 milyon)

    15) Khephren Thuram (Juventus, orta saha) - 40 milyon

    14) Ederson (Atalanta, orta saha) - 40 milyon

    13) Pio Esposito (Inter, santrfor) - 45 milyon (+10 milyon)

    12) Scott McTominay (Napoli, orta saha) - 45 milyon

    11) Manu Koné (Roma, orta saha) - 50 milyon

  • İLK 10

    10) Federico Dimarco (Inter, sol bek) - 50 milyon

    9) Nicolò Barella (Inter, orta saha) - 50 milyon (-10 milyon)

    8) Marcus Thuram (Inter, santrfor) - 50 milyon (-10 milyon)

    7) Rasmus Hojlund (Napoli, santrfor) - 50 milyon (+5 milyon)

    6) Christian Pulisic (Milan, sağ kanat) - 50 milyon (-10 milyon)

    5) Rafael Leao (Milan, sol kanat) - 65 milyon (-5 milyon)

    4) Nico Paz (Como, ofansif orta saha) - 65 milyon

    3) Alessandro Bastoni (Inter, stoper) - 70 milyon (-10 milyon)

    2) Kenan Yıldız (Juventus, sol kanat) - 75 milyon

    1) Lautaro Martinez (Inter, santrfor) - 85 milyon

