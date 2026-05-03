Serie A efsanesi, Scott McTominay’i acımasızca “sıradan bir oyuncu” olarak nitelendirdi; eski Manchester United yıldızına, Yılın Oyuncusu ödülü ve Ballon d’Or adaylığının ardından “özel bir yanı olmadığı” söylendi

2024 yılında Old Trafford'dan 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan beri McTominay, Napoli için bir keşif oldu; Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı ve Cagliari'ye karşı attığı muhteşem akrobatik golle kulübü dördüncü Scudetto şampiyonluğuna taşıdı. Ancak eski Roma ve Inter Milan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, İskoç oyuncunun oyununa yönelik sert eleştirilerinde McTominay'ı küçümseyerek tartışma yarattı.

76 maçta 26 gol atmasına ve Ballon d'Or adaylığına rağmen, Nainggolan 29 yaşındaki oyuncunun en üst seviye için gerekli inceliğe sahip olmadığını düşünüyor. Nainggolan, Sky Calcio Unplugged'a "Onu sevmiyorum" dedi. "Çok gol atıyor, ama genel olarak oyunda... her zaman 12, 13, 14 gol atar, ancak oyunu kurması gerektiğinde, hatlar arasında hareket edecek tekniğe sahip değil. O ortalama bir oyuncu."