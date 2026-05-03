Serie A efsanesi, Scott McTominay’i acımasızca “sıradan bir oyuncu” olarak nitelendirdi; eski Manchester United yıldızına, Yılın Oyuncusu ödülü ve Ballon d’Or adaylığının ardından “özel bir yanı olmadığı” söylendi
Nainggolan, McTominay'e sert eleştiriler yöneltti
2024 yılında Old Trafford'dan 26 milyon sterlin (35 milyon dolar) karşılığında transfer olduğundan beri McTominay, Napoli için bir keşif oldu; Serie A'nın En Değerli Oyuncusu ödülünü kazandı ve Cagliari'ye karşı attığı muhteşem akrobatik golle kulübü dördüncü Scudetto şampiyonluğuna taşıdı. Ancak eski Roma ve Inter Milan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, İskoç oyuncunun oyununa yönelik sert eleştirilerinde McTominay'ı küçümseyerek tartışma yarattı.
76 maçta 26 gol atmasına ve Ballon d'Or adaylığına rağmen, Nainggolan 29 yaşındaki oyuncunun en üst seviye için gerekli inceliğe sahip olmadığını düşünüyor. Nainggolan, Sky Calcio Unplugged'a "Onu sevmiyorum" dedi. "Çok gol atıyor, ama genel olarak oyunda... her zaman 12, 13, 14 gol atar, ancak oyunu kurması gerektiğinde, hatlar arasında hareket edecek tekniğe sahip değil. O ortalama bir oyuncu."
Serie A'nın orta saha efsanelerini karşılaştırma
İtalya'daki zirve döneminde açık sözlülüğü ve taviz vermeyen tarzıyla tanınan Nainggolan, McTominay'da kalmadı. Belçikalı oyuncu, kendi yeteneklerini günümüzün yıldızlarıyla karşılaştırarak hem McTominay'dan hem de Inter'den Hakan Çalhanoğlu'ndan üstün olduğunu iddia etti; ancak İtalya milli takımı oyuncusu Nicolo Barella'nın listenin en başında yer aldığını kabul etti.
"Zirvede olduğum dönemde ben ondan (McTominay) ve Hakan Çalhanoğlu'ndan daha iyiydim, ancak Nicolo Barella'yı kendimin üstünde görüyorum," diye devam etti Nainggolan. "Her zaman çok gol atmaz, ancak attığında bunlar önemli gollerdir ve oynadığında farkı her zaman hissedebilirsiniz. Kevin De Bruyne'yi gerçekten çok seviyorum, o başkalarının göremediği şeyleri görüyor. Onu kendimden üstün tutarım. Luka Modric'ten bahsedecek olursak... O her zaman dünyanın en iyilerinden biri olmuştur."
Napoli'nin 'McFratm'i hâlâ bir kült kahraman
Nainggolan’ın değerlendirmesi, McTominay’ın bir kültür ikonu haline geldiği Napoli’deki havayla tam bir tezat oluşturuyor. Takıma katıldığından bu yana geçen iki yıl içinde, orta saha oyuncusunun resmi şehrin dört bir yanındaki duvar resimlerinde yer aldı ve Partenopei taraftarları tarafından sevgiyle “McFratm” (McBrother) lakabıyla anılmaya başlandı. Onun etkisiyle Napoli, Aralık 2025'te Supercoppa Italiana'yı kazandı ve bu da onun kulüp tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. Inter, bu sezon Napoli'den Serie A şampiyonluğunu geri almaya hazır görünürken, McTominay'ın bireysel değeri çoğu gözlemcinin gözünde hala yüksek. Orta sahadan attığı goller, Antonio Conte'nin takımı için çok önemli bir rol oynadı.
Belçika’nın ‘Altın Kuşak’ının başarısızlığının nedenleri
Eski Belçika milli futbolcu, dikkatini milli takıma da çevirerek Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Kevin De Bruyne gibi yıldızlara sahip bir kadronun neden büyük bir kupa kazanamadığına dair bir teori ortaya attı. 2018 Dünya Kupası kadrosuna alınmayarak emekliye ayrılmadan önce 30 kez milli forma giyen Nainggolan, yıldızlarla dolu bu grubun başlıca çöküş nedeninin aşırı egolar olduğunu düşünüyor.
"Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois vardı. Bütün bu oyuncuları bir araya getirdiğinizde, çok fazla başrol oyuncusu, çok fazla diva oluyor," diye açıkladı Nainggolan. "Hepsi başrol olmak, en önemli oyuncu olmak istiyordu ve bu işleyemez." Yorumları, Avrupa futbol tarihinin en yetenekli kadrolarından birini geride bıraktığına dair birçok kişinin şüphe duyduğu soyunma odası gerilimlerine ışık tutuyor.