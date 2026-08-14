İtalyan golcü Immobile, görkemli futbol kariyerini noktalama yönünde çok önemli bir karar aldı. 650'den fazla resmi maç ve 320'nin üzerinde golle geçen parlak bir yolculuğun ardından, ikonik forvet kramponlarını asıyor ve geride futbol dünyasında unutulmaz bir iz bırakıyor.

Bu açıklama, Immobile'in Juventus altyapısında gelecek vadeden bir oyuncudan, özellikle Lazio formasıyla geçirdiği tarihi dönemde, kendi jenerasyonunun en bitirici golcülerinden birine dönüşmesini izleyen dünya çapındaki Calcio taraftarları için önemli bir an niteliği taşıyor.

Tecrübeli forvet, sahalara derhal veda etme kararı aldı ve böylece İtalya, Almanya, İspanya ve son olarak Fransa'da en üst seviyede mücadele ettiği kariyerini noktalamış oldu. Birçok kişi golcünün kariyerine başka bir kıtadaki ligde devam edebileceğini düşünse de o bunun yerine şimdi veda etmeyi seçti ve böylece her zaman fileleri havalandırabileceğine güvenilen bir oyuncu olarak mirasını korudu.