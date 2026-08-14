Getty Images
Çeviri:
Serie A efsanesi Ciro Immobile, efsanevi kariyerinin ardından profesyonel futboldan emekliliğini açıkladı
Olağanüstü bir yolculuğun sonu
İtalyan golcü Immobile, görkemli futbol kariyerini noktalama yönünde çok önemli bir karar aldı. 650'den fazla resmi maç ve 320'nin üzerinde golle geçen parlak bir yolculuğun ardından, ikonik forvet kramponlarını asıyor ve geride futbol dünyasında unutulmaz bir iz bırakıyor.
Bu açıklama, Immobile'in Juventus altyapısında gelecek vadeden bir oyuncudan, özellikle Lazio formasıyla geçirdiği tarihi dönemde, kendi jenerasyonunun en bitirici golcülerinden birine dönüşmesini izleyen dünya çapındaki Calcio taraftarları için önemli bir an niteliği taşıyor.
Tecrübeli forvet, sahalara derhal veda etme kararı aldı ve böylece İtalya, Almanya, İspanya ve son olarak Fransa'da en üst seviyede mücadele ettiği kariyerini noktalamış oldu. Birçok kişi golcünün kariyerine başka bir kıtadaki ligde devam edebileceğini düşünse de o bunun yerine şimdi veda etmeyi seçti ve böylece her zaman fileleri havalandırabileceğine güvenilen bir oyuncu olarak mirasını korudu.
- Getty
Kupalarla, onurlarla ve kilometre taşlarıyla dolu bir başarı koleksiyonu
İtalyan golcü, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde büyük kupalar kazanarak gerçek bir efsane olarak futbolu bırakıyor. En dikkat çekici başarıları arasında 2019/2020 sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı'yı kazanması, Serie A'yı dört kez gol kralı olarak tamamlaması ve İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanması yer alıyor.
Bireysel başarıları gerçekten baş döndürücü. Bunlar arasında, 2019-20 sezonunda attığı ve rekoru egale eden 36 gol de bulunuyor. Bu performans, Robert Lewandowski ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri geride bırakarak Avrupa Altın Ayakkabı'nın sahibi olmasını sağladı; bu başarı da modern dönemin elit santrforları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.
Milli takım sahnesinde ise Immobile, Roberto Mancini'nin 2021 yazında Avrupa'yı fetheden İtalya kadrosunun kilit parçalarından biriydi. Kulüp performansına kıyasla milli formayla gol oranı sık sık eleştirilse de çalışma temposu ve taktik zekâsı, İngiltere'yi yenerek kazandıkları Wembley'deki finale uzanan İtalya yolculuğunda hayati önem taşıdı.
Fransa'nın başkentine veda
Immobile'nin profesyonel kariyerindeki son bölüm Fransa'da geçti; burada hayatının bir sonraki aşamasına geçmeye karar vermeden önce oyuncu olarak son aylarını geçirdi. Son kulübü Paris FC, ayrılan tecrübeli oyuncuya övgü dolu bir veda mesajı yayımladı ve Immobile'nin bir efsane olduğunu belirtti.
Kulüp ayrıca sosyal medyada şu ifadelerle minnettarlığını dile getirdi: "650 maç, 320'den fazla gol ve sayısız kupanın ardından Ciro Immobile muazzam kariyerini noktalıyor. Birkaç kuşağa damga vurmuş olağanüstü bir oyuncu."
Emeklilik kararı, kısa süre önce Fransız ekibinden ayrılmasının ardından geldi; zira profesyonel rekabetin fiziksel gerekliliklerinden uzaklaşmak için doğru zamanın geldiğini düşündü. Paris'teki dönemi, İtalya'daki uzun soluklu yıllarıyla kıyaslandığında kısa kalsa da, varlığı soyunma odasına ve kadrodaki genç oyunculara paha biçilmez bir tecrübe kattı.
Kulüpten, profesyonelliği ve adanmışlığıyla tanınan itibarını koruyarak ayrılıyor; bu özellikler, Zdenek Zeman yönetiminde Pescara'daki ilk günlerinden Fransız lig sistemindeki son maçlarına kadar uzanan yolunu tanımladı.
- Getty Images
Nesilleri şekillendiren bir miras
Golcülük yeteneği ve rakip ceza sahasındaki istikrarıyla ölümsüzleşen Immobile, dünyanın dört bir yanında birden fazla taraftar ve futbolcu nesline ilham veren unutulmaz bir yolculuğu noktalıyor.
Oyun tarzı; topsuz alandaki durmak bilmeyen hareketliliği, bitiricilikteki ustalığı ve doğuştan gelen zamanlama hissinin birleşimiyle, kıta genelindeki savunmacılar için bir kâbusa dönüştü.
Roma'daki zirve yıllarında attığı gol sayısının büyüklüğü göz önüne alındığında, birçok kişinin onlarca yıl kırılamayacağına inandığı bu rekorla Lazio tarihinin en golcü oyuncusu olmayı sürdürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun