8.000,00 € para cezası: Como kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ikinci yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık dört dakika geciktirdiği ve ihlali tekrarladığı için.





7.000,00 € para cezası: Napoli kulübüne taraftarlarının ilk yarının 18. dakikasında oyun alanına iki meşale atarak hakemi bunların kaldırılması için oyunu yaklaşık bir buçuk dakika durdurmak zorunda bırakması ve maç sırasında saha çevresine iki meşale atması nedeniyle. Ceza, CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca hafifletildi.





5.000,00 € para cezası: Fiorentina kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ikinci yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık dört dakika geciktirdiği için.





5.000,00 € para cezası: Venezia kulübüne taraftarlarının ilk yarının 18. dakikasında oyun alanına bir meşale atarak hakemi meşalenin kaldırılması için oyunu yaklaşık bir buçuk dakika durdurmak zorunda bırakması ve ilk yarının 40. dakikasında saha çevresine bir meşale atması nedeniyle. Ceza, CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca hafifletildi.





3.000,00 € para cezası: Bologna kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.





3.000,00 € para cezası: Sassuolo kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.





3.000,00 € para cezası: Udinese kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.





2.000,00 € para cezası: Milan kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık bir dakika geciktirdiği için.