Spor Yargıcı Dr. Gerardo Mastrandrea, Stefania Ginesio ve A.I.A. Temsilcisi Carlo Moretti'nin yardımıyla 20 Ekim 2026 tarihli toplantıda alınan kararları yayımladı.
Serie A disiplin hâkiminin kararları: Thuram'a kendini yere atması nedeniyle sarı kart ve para cezası, Paratici'ye para cezası ve ihtar. Milan, Napoli ve diğer 6 kulübe de ceza
KULÜP
8.000,00 € para cezası: Como kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ikinci yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık dört dakika geciktirdiği ve ihlali tekrarladığı için.
7.000,00 € para cezası: Napoli kulübüne taraftarlarının ilk yarının 18. dakikasında oyun alanına iki meşale atarak hakemi bunların kaldırılması için oyunu yaklaşık bir buçuk dakika durdurmak zorunda bırakması ve maç sırasında saha çevresine iki meşale atması nedeniyle. Ceza, CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca hafifletildi.
5.000,00 € para cezası: Fiorentina kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ikinci yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık dört dakika geciktirdiği için.
5.000,00 € para cezası: Venezia kulübüne taraftarlarının ilk yarının 18. dakikasında oyun alanına bir meşale atarak hakemi meşalenin kaldırılması için oyunu yaklaşık bir buçuk dakika durdurmak zorunda bırakması ve ilk yarının 40. dakikasında saha çevresine bir meşale atması nedeniyle. Ceza, CGS'nin 29. maddesinin 1. fıkrasının b bendi uyarınca hafifletildi.
3.000,00 € para cezası: Bologna kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.
3.000,00 € para cezası: Sassuolo kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.
3.000,00 € para cezası: Udinese kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık iki dakika geciktirdiği için.
2.000,00 € para cezası: Milan kulübüne objektif sorumluluk kapsamında, ilk yarının başlamasını haklı bir gerekçe olmaksızın yaklaşık bir dakika geciktirdiği için.
FUTBOLCULAR
SARI KART VE 1.500,00 AVRO PARA CEZASI (İKİNCİ CEZA)
VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa): takım kaptanı olması nedeniyle cezası ağırlaştırıldı
SARI KART VE 2.000,00 AVRO PARA CEZASI (İLK CEZA)
BRITSCHGI Sascha (Parma): rakip ceza sahasında kendisine faul yapılmış gibi davranması
THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): rakip ceza sahasında kendisine faul yapılmış gibi davranması
Yöneticiler
10.000 AVRO PARA CEZASI VE İHTAR
PARATICI Fabio (Fiorentina): Devre arasında soyunma odalarında maç hakeminin bir kararına hararetli ve saygısız bir şekilde itiraz ettiği için; tekerrür söz konusu.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun