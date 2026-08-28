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Serie A'da kulüpler fazlalık oyuncularla dolu: Arabistan'dan Türkiye'ye ve MLS'e, işte 1 Eylül'den sonra açık olan transfer pazarları

Serie A
Transfers
AC Milan
Juventus

Serie A için transfer döneminin gongu 1 Eylül’de çalacak, ancak takımlar bundan sonra da satış işlemlerini tamamlayabilecek: işte yaz transfer döneminin daha sonra kapanacağı ligler

Serie A'da yaz transfer dönemi sona yaklaşıyor. Kulüpler, sezon hedefleri için mücadele edecek teknik direktörlerinin emrine verecekleri kadroları tamamlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Gong, iç transferler için 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de çalacak, çıkışlar için ise bir sınır bulunmuyor.


Kulüpler, yeni transferlerini yalnızca 1 Eylül saat 20.00'ye kadar tescil ettirebilecek, ancak satışlar için bir son tarih yok. Takımlar, futbolcularını 1 Eylül'den sonra da transfer döneminin açık olduğu liglere gönderebilecek. Ve hâlâ gönderilmesi gereken çok sayıda fazlalık varken, İtalya'daki kapanış tarihinden sonra da ayrılıkların resmiyete kavuşması için birçok fırsat olabilir.


Bu nedenle, transfer döneminin 1 Eylül'den sonra kapandığı başlıca liglere bir göz atalım.


  • Premier, La Liga, Ligue 1 ve Portekiz Ligi aynı tasarıma geçiyor

    Başlıca Avrupa ligeleri aynı çizgide buluştu. Bundesliga’da transfer dönemi sadece bir gün önce, 31 Ağustos’ta kapanıyor; Premier League, La Liga, Ligue 1 ve Liga Portugal’da ise 1 Eylül’de sona eriyor. Temel fark İngiliz ligiyle ilgili; burada gong yerel saatle 23.00’te çalıyor.


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  • Diğer Avrupa liglerinde transfer dönemi ne zaman kapanıyor?

    Hollanda ligi Eredivisie ile Danimarka ve Norveç liglerinde transfer dönemi 2 Eylül’de sona erecek. Bir gün sonra, 3 Eylül’de ise İskoçya ve Avusturya’da işlemler kapanacak. Türkiye ile işlerin tamamlanması içinse 4 Eylül’e kadar süre olacak; Romanya, Slovenya ve Hırvatistan’da kapanış 7 Eylül’de, İsviçre ve Çekya’da ise 8 Eylül’de gerçekleşecek. Yunanistan’daki transfer dönemi ise hatta 15 Eylül’e kadar uzuyor.


  • Suudi Arabistan, MLS ve Arjantin'de transfer döneminin kapanışı

    MLS’de olası satışları resmileştirmek için 2 Eylül’e kadar süre olacak; bir gün sonra ise Arjantin’de gong çalacak. En geç kapanacak transfer dönemi Arap piyasası olacak; Suudi Pro Ligi, futbolcu satın alma imkanını 12 Ekim 2026’ya kadar açık tutacak. Bu, Serie A takımları ve sadece onlar için değil, artık çeşitli projelerin parçası olmayan futbolcuları gönderebilmek adına potansiyel olarak çok önemli bir fırsat anlamına geliyor.


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  • Serie A’da kaç fazlalık var

    28 Ağustos itibarıyla takım arayan çok sayıda futbolcu var. Milan, Leao'nun satışını resmiyete kavuşturmayı beklerken, Amorim'in planlarında yer almayan Fofana, Tomori, Gimenez ve Bondo için bir çözüm bulmak zorunda. Inter ise Massolin için kiralık bir çözüm bekliyor.


    Spalletti'nin planlarının dışında kalan isimler ise Nico Gonzalez, David ve Cabal. Napoli'de Allegri de Cajuste, Lindstrom ve Folorunsho'nun zorlu durumlarıyla uğraşıyor ve bu oyuncular için bir çözüm bulunması gerekecek. Kim bilir, Avrupa'da ve sadece orada değil, birçok pazarda transfer döneminin 1 Eylül'ün ötesine uzaması kulüplerin işine yarayabilir.


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