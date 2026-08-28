Serie A'da yaz transfer dönemi sona yaklaşıyor. Kulüpler, sezon hedefleri için mücadele edecek teknik direktörlerinin emrine verecekleri kadroları tamamlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Gong, iç transferler için 1 Eylül Salı günü saat 20.00'de çalacak, çıkışlar için ise bir sınır bulunmuyor.





Kulüpler, yeni transferlerini yalnızca 1 Eylül saat 20.00'ye kadar tescil ettirebilecek, ancak satışlar için bir son tarih yok. Takımlar, futbolcularını 1 Eylül'den sonra da transfer döneminin açık olduğu liglere gönderebilecek. Ve hâlâ gönderilmesi gereken çok sayıda fazlalık varken, İtalya'daki kapanış tarihinden sonra da ayrılıkların resmiyete kavuşması için birçok fırsat olabilir.





Bu nedenle, transfer döneminin 1 Eylül'den sonra kapandığı başlıca liglere bir göz atalım.



