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Maurizio MarianiGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Serie A'da hakemler: Inter-Napoli maçına Sozza, Juventus-Milan'a ise Mariani atandı. Tüm görevlendirmeler

Serie A

Serie A'da 3. hafta hakem atamaları

Aşağıda Serie A'da 3. hafta için hakem atamaları yer alıyor; haftaya iki büyük maç damga vuruyor: Cumartesi günü saat 18.00'de San Siro'da oynanacak Inter-Napoli maçına Sozza atandı (VAR'da Di Paolo), Pazar günü saat 20.45'te Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Milan maçını ise Mariani yönetecek (VAR'da Fabbri).


Aşağıda tüm atamalar yer alıyor:

  • GENOA - COMO Cuma 4/09 saat 20.45


    GUIDA


    PERROTTI - BERTI


    IV: CREZZINI


    VAR: AURELIANO


    AVAR: PAGANESSI




    FIORENTINA - TORINO Cumartesi 5/09 saat 15.00


    MASSA


    MELI - IMPERIALE


    IV: ARENA


    VAR: GIUA


    AVAR: MARINI




    INTER - NAPOLI Cumartesi 5/09 saat 18.00


    SOZZA


    PERETTI - BACCINI


    IV: DOVERI


    VAR: DI PAOLO


    AVAR: DIONISI




    ROMA - ATALANTA Cumartesi 5/9 saat 20.45


    COLOMBO


    BAHRI - PALERMO


    IV: COLLU


    VAR: CAMPLONE


    AVAR: SANTORO




    FROSINONE - VENEZIA Pazar 06/09 saat 15.00


    PERRI


    PASSERI - REGATTIERI


    IV: CHIFFI


    VAR: MAZZOLENI


    AVAR: VOLPI




    PARMA - MONZA Pazar 06/09 saat 15.00


    LA PENNA


    TEGONI - VECCHI


    IV: RAPUANO


    VAR: PEZZUTO


    AVAR: GARIGLIO




    BOLOGNA - SASSUOLO Pazar 06/09 saat 18.00


    DI BELLO


    GARZELLI - BIFFI


    IV: PAIRETTO


    VAR: PATERNA


    AVAR: DEL GIOVANE




    JUVENTUS - MILAN Pazar 06/09 saat 20.45


    MARIANI


    BINDONI - ALASSIO


    IV: MARCENARO


    VAR: FABBRI


    AVAR: CAMPLONE




    CAGLIARI - LECCE Pazartesi 7/09 saat 18.00


    SACCHI J.L.


    COSTANZO - LUCIANI


    IV: FOURNEAU


    VAR: PICCININI


    AVAR: MAZZOLENI




    UDINESE - LAZIO Pazartesi 7/09 saat 20.45


    TREMOLADA


    ROSSI L. - MONACO


    IV: MARESCA


    VAR: MAGGIONI


    AVAR: RUTELLA



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