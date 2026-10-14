FROSINONE – SASSUOLO 16 Ekim Cuma, saat 20.45
MARCHETTI
TRINCHIERI – LAUDATO
4. hakem: MARIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: VOLPI
VENEZIA – NAPOLI 17 Ekim Cumartesi, saat 15.00
SACCHI J.L.
PALERMO – VECCHI
4. hakem: CREZZINI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – INTER 17 Ekim Cumartesi, saat 18.00
DOVERI
ZINGARELLI – BERCIGLI
4. hakem: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PICCININI
ROMA – GENOA 17 Ekim Cumartesi, saat 20.45
ABISSO
TEGONI – MINIUTTI
4. hakem: COLLU
VAR: PAIRETTO
AVAR: MASSIMI
UDINESE – LECCE 18 Ekim Pazar, saat 12.30
GUIDA
DEI GIUDICI – MOKHTAR
4. hakem: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: BARONI
FIORENTINA – COMO 18 Ekim Pazar, saat 15.00
DI BELLO
BINDONI – MONACO
4. hakem: MARCENARO
VAR: PATERNA
AVAR: PEZZUTO
MILAN – ATALANTA 18 Ekim Pazar, saat 18.00
CHIFFI
MONDIN – YOSHIKAWA
4. hakem: SOZZA
VAR: CAMPLONE
AVAR: PRONTERA
JUVENTUS – LAZIO 18 Ekim Pazar, saat 20.45
MASSA
ALASSIO – BERTI
4. hakem: MARESCA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: AURELIANO
MONZA – CAGLIARI 19 Ekim Pazartesi, saat 18.30
CALZAVARA
PERROTTI – SCATRAGLI
4. hakem: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI VUOLO
PARMA – TORINO 19 Ekim Pazartesi, saat 20.45
AYROLDI
COLAROSSI – RINALDI
4. hakem: ARENA
VAR: DIONISI
AVAR: MERAVIGLIA