24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Daniele DoveriGetty
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Serie A'da hakemler: Bologna-Inter'i Doveri, Juventus-Lazio'yu Massa yönetecek. Tüm hakem atamaları

Serie A

Serie A'da yedinci haftanın maç programı ve hakemleri

Cuma gününden pazartesi gününe kadar oynanacak Serie A'nın yedinci haftasının hakem atamaları şöyle: İtalya şampiyonu ve Lazio ile birlikte lider olan Inter'in Bologna deplasmanındaki maçına Doveri atandı; VAR'da Gariglio görev yapacak. Diğer lideri de büyük bir maç bekliyor: Juventus-Lazio maçına Massa atandı; VAR'da Meraviglia görev yapacak. Roma-Genoa maçını Abisso yönetecek, Milan-Atalanta maçına ise Chiffi atandı.



Hakem atamalarının tamamı şöyle:


  • FROSINONE – SASSUOLO 16 Ekim Cuma, saat 20.45

    MARCHETTI

    TRINCHIERI – LAUDATO

    4. hakem: MARIANI

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: VOLPI


    VENEZIA – NAPOLI 17 Ekim Cumartesi, saat 15.00

    SACCHI J.L.

    PALERMO – VECCHI

    4. hakem: CREZZINI

    VAR: FABBRI

    AVAR: SANTORO


    BOLOGNA – INTER 17 Ekim Cumartesi, saat 18.00

    DOVERI

    ZINGARELLI – BERCIGLI

    4. hakem: DI MARCO

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PICCININI


    ROMA – GENOA 17 Ekim Cumartesi, saat 20.45

    ABISSO

    TEGONI – MINIUTTI

    4. hakem: COLLU

    VAR: PAIRETTO

    AVAR: MASSIMI


    UDINESE – LECCE 18 Ekim Pazar, saat 12.30

    GUIDA

    DEI GIUDICI – MOKHTAR

    4. hakem: BONACINA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: BARONI


    FIORENTINA – COMO 18 Ekim Pazar, saat 15.00

    DI BELLO

    BINDONI – MONACO

    4. hakem: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: PEZZUTO


    MILAN – ATALANTA 18 Ekim Pazar, saat 18.00

    CHIFFI

    MONDIN – YOSHIKAWA

    4. hakem: SOZZA

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: PRONTERA


    JUVENTUS – LAZIO 18 Ekim Pazar, saat 20.45

    MASSA

    ALASSIO – BERTI

    4. hakem: MARESCA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: AURELIANO


    MONZA – CAGLIARI 19 Ekim Pazartesi, saat 18.30

    CALZAVARA

    PERROTTI – SCATRAGLI

    4. hakem: PAIRETTO

    VAR: AURELIANO

    AVAR: DI VUOLO


    PARMA – TORINO 19 Ekim Pazartesi, saat 20.45

    AYROLDI

    COLAROSSI – RINALDI

    4. hakem: ARENA

    VAR: DIONISI

    AVAR: MERAVIGLIA



    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin