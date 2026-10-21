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Mariani Colombo arbitriGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Serie A'da 8. haftanın hakemleri: Napoli-Roma maçını Colombo, Inter-Fiorentina maçını Mariani yönetecek. Orsato'nun tüm tercihleri

Serie A
Torino - Monza
Torino
Monza
Cagliari - Bologna
Cagliari
Bologna
Como - Sassuolo
Como
Sassuolo
SSC Napoli - Roma
SSC Napoli
Roma
Lazio - Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913
Atalanta - Frosinone
Atalanta
Frosinone
Lecce - Juventus
Lecce
Juventus
Udinese - AC Milan
Udinese
AC Milan
Sassuolo - Lazio
Roma - Cagliari
Torino - Como
Venezia - Inter
Venezia
Inter
AC Milan - Bologna
Parma Calcio 1913 - Udinese
Monza - SSC Napoli
Genoa - Juventus
Genoa
Inter - Fiorentina
Fiorentina

Ligin 8. haftasındaki tüm hakem kararları

AIA (İtalyan Hakemler Birliği), 2026/27 Serie A sezonunun 8. haftasının hakem atamalarını açıkladı. Programda iki büyük maç var. Orsato, Napoli-Roma maçını Como'dan Andrea Colombo'ya emanet etmeyi seçti. Diğer önemli karşılaşma Inter-Fiorentina ise görev yapabilecek hakemler arasında en deneyimlilerden biri olan Mariani'ye verildi. İşte tüm hakem atamaları.


  • Torino - Monza, 23/10 Cuma saat 20.45

    ZANOTTI

    LO CICERO – LAGHEZZA

    4. HAKEM:      MASSA

    VAR:     MASSIMI

    AVAR:      CAMPLONE

  • CAGLIARI - BOLOGNA, 24 Ekim Cumartesi saat 15.00

    BONACINA

    CECCONI – VECCHI

    IV:      LA PENNA

    VAR:     VOLPI

    AVAR:      DI PAOLO

  • Como - Sassuolo, 24 Ekim Cumartesi saat 15.00

    DI MARCO

    MORO – CORTESE

    IV:       COLLU

    VAR:      PICCININI

    AVAR:       FABBRI

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  • NAPOLİ - ROMA 24 Ekim Cumartesi, saat 18.00

    COLOMBO

    BINDONI – ROSSI M.

    IV:     SACCHI J.L.

    VAR:      AURELIANO

    AVAR:     MERAVIGLIA

  • Lazio - Parma, 24/10 Cumartesi saat 20.45

    ARENA

    CECCON – CEOLIN

    IV:      DOVERI

    VAR:     SANTORO

    AVAR:    MAZZOLENI

  • Inter - Fiorentina, 25 Ekim Pazar saat 12.30

    MARIANI

    ALASSIO – ROSSI C.

    4. HAKEM:     ZUFFERLI

    VAR:     FABBRI

    AVAR:      SANTORO

  • ATALANTA - FROSINONE, 25 Ekim Pazar, saat 15.00

    MARINELLI

    BACCINI – ROSSI L.

    4. HAKEM:     PAIRETTO

    VAR:     DIONISI

    AVAR:     GARIGLIO

  • Genoa - Venezia, 25 Ekim Pazar saat 15.00

    SOZZA

    PASSERI – TRINCHIERI

    IV:     MARCHETTI

    VAR:     DI PAOLO

    AVAR:       PRONTERA

  • Lecce - Juventus, 25 Ekim Pazar saat 18.00

    MARESCA

    MONDIN - BARONE

    IV:       FELICIANI

    VAR:      PATERNA

    AVAR:      BARONI

  • Udinese - Milan 25/10 Pazar, saat 20.45

    MARCENARO

    COLAROSSI – COSTANZO

    IV:     AYROLDI

    VAR:    PEZZUTO

    AVAR:      AURELIANO