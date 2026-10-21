AIA (İtalyan Hakemler Birliği), 2026/27 Serie A sezonunun 8. haftasının hakem atamalarını açıkladı. Programda iki büyük maç var. Orsato, Napoli-Roma maçını Como'dan Andrea Colombo'ya emanet etmeyi seçti. Diğer önemli karşılaşma Inter-Fiorentina ise görev yapabilecek hakemler arasında en deneyimlilerden biri olan Mariani'ye verildi. İşte tüm hakem atamaları.
Serie A'da 8. haftanın hakemleri: Napoli-Roma maçını Colombo, Inter-Fiorentina maçını Mariani yönetecek. Orsato'nun tüm tercihleri
Torino - Monza, 23/10 Cuma saat 20.45
ZANOTTI
LO CICERO – LAGHEZZA
4. HAKEM: MASSA
VAR: MASSIMI
AVAR: CAMPLONE
CAGLIARI - BOLOGNA, 24 Ekim Cumartesi saat 15.00
BONACINA
CECCONI – VECCHI
IV: LA PENNA
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
Como - Sassuolo, 24 Ekim Cumartesi saat 15.00
DI MARCO
MORO – CORTESE
IV: COLLU
VAR: PICCININI
AVAR: FABBRI
NAPOLİ - ROMA 24 Ekim Cumartesi, saat 18.00
COLOMBO
BINDONI – ROSSI M.
IV: SACCHI J.L.
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA
Lazio - Parma, 24/10 Cumartesi saat 20.45
ARENA
CECCON – CEOLIN
IV: DOVERI
VAR: SANTORO
AVAR: MAZZOLENI
Inter - Fiorentina, 25 Ekim Pazar saat 12.30
MARIANI
ALASSIO – ROSSI C.
4. HAKEM: ZUFFERLI
VAR: FABBRI
AVAR: SANTORO
ATALANTA - FROSINONE, 25 Ekim Pazar, saat 15.00
MARINELLI
BACCINI – ROSSI L.
4. HAKEM: PAIRETTO
VAR: DIONISI
AVAR: GARIGLIO
Genoa - Venezia, 25 Ekim Pazar saat 15.00
SOZZA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: MARCHETTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
Lecce - Juventus, 25 Ekim Pazar saat 18.00
MARESCA
MONDIN - BARONE
IV: FELICIANI
VAR: PATERNA
AVAR: BARONI
Udinese - Milan 25/10 Pazar, saat 20.45
MARCENARO
COLAROSSI – COSTANZO
IV: AYROLDI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
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