Serie A Ligi, ülkenin en üst düzey liginde 6. haftadan 12. haftaya kadar oynanacak erken ve geç saatli maçları açıkladı. Napoli-Roma 24 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak, Milano derbisi Milan-Inter ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.45'e alındı. Ertesi gün, 1 Kasım'da ise saat 20.45'te Juventus-Napoli oynanacak.
Çeviri:
Serie A'da 6. haftadan 12. haftaya kadar erken ve geç oynanacak maçlar: Milan-Inter 31 Ekim Cumartesi akşamı, ertesi gün Juventus-Napoli
6. hafta
10 Ekim 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Genoa-Fiorentina
Saat 18.00: Inter-Parma
Saat 20.45: Napoli-Frosinone
11 Ekim 2026 Pazar
Saat 12.30: Como-Roma
Saat 15.00: Lazio-Monza
Saat 15.00: Lecce-Bologna
Saat 18.00: Sassuolo-Milan
Saat 20.45: Cagliari-Juventus
12 Ekim 2026 Pazartesi
Saat 18.30: Atalanta-Venezia
Saat 20.45: Torino-Udinese
7. hafta
16 Ekim 2026 Cuma
Saat 18.30: Frosinone-Sassuolo
Saat 20.45: Monza-Cagliari
17 Ekim 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Venezia-Napoli
Saat 18.00: Bologna-Inter
Saat 20.45: Roma-Genoa
18 Ekim 2026 Pazar
Saat 12.30: Udinese-Lecce
Saat 15.00: Fiorentina-Como
Saat 18.00: Milan-Atalanta
Saat 20.45: Juventus-Lazio
19 Ekim 2026 Pazartesi
Saat 20.45: Parma-Torino
8. hafta
23 Ekim 2026 Cuma
Saat 20.45: Cagliari-Bologna
24 Ekim 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Como-Sassuolo
Saat 15.00: Torino-Monza
Saat 18.00: Napoli-Roma
Saat 20.45: Lazio-Parma
25 Ekim 2026 Pazar
Saat 12.30: Inter-Fiorentina
Saat 15.00: Atalanta-Frosinone
Saat 15.00: Genoa-Venezia
Saat 18.00: Lecce-Juventus
Saat 20.45: Udinese-Milan
9. HAFTA (Hafta içi maçı)
27 Ekim 2026 Salı
Saat 18.30: Sassuolo-Lazio
Saat 20.45: Roma-Cagliari
Saat 20.45: Torino-Como
28 Ekim 2026 Çarşamba
Saat 18.30: Milan-Bologna
Saat 18.30: Parma-Udinese
Saat 18.30: Venezia-Inter
Saat 20.45: Genoa-Juventus
Saat 20.45: Monza-Napoli
29 Ekim 2026 Perşembe
Saat 18.30: Frosinone-Lecce
Saat 20.45: Fiorentina-Atalanta
10. hafta
31 Ekim 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Bologna-Monza
Saat 18.00: Udinese-Roma
Saat 20.45: Milan-Inter
1 Kasım 2026 Pazar
Saat 12.30: Como-Venezia
Saat 15.00: Frosinone-Torino
Saat 15.00: Lazio-Cagliari
Saat 18.00: Lecce-Genoa
Saat 20.45: Juventus-Napoli
2 Kasım 2026 Pazartesi
Saat 18.30: Sassuolo-Fiorentina
Saat 20.45: Atalanta-Parma
11. HAFTA
6 Kasım 2026 Cuma
Saat 20.45: Torino-Lecce
7 Kasım 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Cagliari-Frosinone
Saat 15.00: Venezia-Udinese
Saat 18.00: Parma-Bologna
Saat 20.45: Roma-Sassuolo
8 Kasım 2026 Pazar
Saat 12.30: Napoli-Lazio
Saat 15.00: Genoa-Milan
Saat 15.00: Monza-Atalanta
Saat 18.00: Inter-Como
Saat 20.45: Fiorentina-Juventus
12. hafta
21 Kasım 2026 Cumartesi
Saat 15.00: Como-Cagliari
Saat 15.00: Lazio-Lecce
Saat 18.00: Parma-Roma
Saat 20.45: Napoli-Torino
22 Kasım 2026 Pazar
Saat 12.30: Sassuolo-Genoa
Saat 15.00: Milan-Frosinone
Saat 18.00: Bologna-Udinese
Saat 20.45: Atalanta-Inter
23 Kasım 2026 Pazartesi
Saat 18.30: Monza-Fiorentina
Saat 20.45: Juventus-Venezia
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun