24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Serie A'da 6. haftadan 12. haftaya kadar erken ve geç oynanacak maçlar: Milan-Inter 31 Ekim Cumartesi akşamı, ertesi gün Juventus-Napoli

Serie A

Serie A'nın ekim ve kasım aylarındaki ayrıntılı fikstürü

Serie A Ligi, ülkenin en üst düzey liginde 6. haftadan 12. haftaya kadar oynanacak erken ve geç saatli maçları açıkladı. Napoli-Roma 24 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak, Milano derbisi Milan-Inter ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 20.45'e alındı. Ertesi gün, 1 Kasım'da ise saat 20.45'te Juventus-Napoli oynanacak.



  • 6. hafta

    10 Ekim 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Genoa-Fiorentina

    Saat 18.00: Inter-Parma

    Saat 20.45: Napoli-Frosinone

    11 Ekim 2026 Pazar

    Saat 12.30: Como-Roma

    Saat 15.00: Lazio-Monza

    Saat 15.00: Lecce-Bologna

    Saat 18.00: Sassuolo-Milan

    Saat 20.45: Cagliari-Juventus

    12 Ekim 2026 Pazartesi

    Saat 18.30: Atalanta-Venezia

    Saat 20.45: Torino-Udinese


    • Reklam

  • 7. hafta

    16 Ekim 2026 Cuma

    Saat 18.30: Frosinone-Sassuolo

    Saat 20.45: Monza-Cagliari

    17 Ekim 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Venezia-Napoli

    Saat 18.00: Bologna-Inter

    Saat 20.45: Roma-Genoa

    18 Ekim 2026 Pazar

    Saat 12.30: Udinese-Lecce

    Saat 15.00: Fiorentina-Como

    Saat 18.00: Milan-Atalanta

    Saat 20.45: Juventus-Lazio

    19 Ekim 2026 Pazartesi

    Saat 20.45: Parma-Torino


  • 8. hafta

    23 Ekim 2026 Cuma

    Saat 20.45: Cagliari-Bologna

    24 Ekim 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Como-Sassuolo

    Saat 15.00: Torino-Monza

    Saat 18.00: Napoli-Roma

    Saat 20.45: Lazio-Parma

    25 Ekim 2026 Pazar

    Saat 12.30: Inter-Fiorentina

    Saat 15.00: Atalanta-Frosinone

    Saat 15.00: Genoa-Venezia

    Saat 18.00: Lecce-Juventus

    Saat 20.45: Udinese-Milan

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • 9. HAFTA (Hafta içi maçı)

    27 Ekim 2026 Salı

    Saat 18.30: Sassuolo-Lazio

    Saat 20.45: Roma-Cagliari

    Saat 20.45: Torino-Como

    28 Ekim 2026 Çarşamba

    Saat 18.30: Milan-Bologna

    Saat 18.30: Parma-Udinese

    Saat 18.30: Venezia-Inter

    Saat 20.45: Genoa-Juventus

    Saat 20.45: Monza-Napoli

    29 Ekim 2026 Perşembe

    Saat 18.30: Frosinone-Lecce

    Saat 20.45: Fiorentina-Atalanta


  • 10. hafta

    31 Ekim 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Bologna-Monza

    Saat 18.00: Udinese-Roma

    Saat 20.45: Milan-Inter

    1 Kasım 2026 Pazar

    Saat 12.30: Como-Venezia

    Saat 15.00: Frosinone-Torino

    Saat 15.00: Lazio-Cagliari

    Saat 18.00: Lecce-Genoa

    Saat 20.45: Juventus-Napoli

    2 Kasım 2026 Pazartesi

    Saat 18.30: Sassuolo-Fiorentina

    Saat 20.45: Atalanta-Parma


  • 11. HAFTA

    6 Kasım 2026 Cuma

    Saat 20.45: Torino-Lecce

    7 Kasım 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Cagliari-Frosinone

    Saat 15.00: Venezia-Udinese

    Saat 18.00: Parma-Bologna

    Saat 20.45: Roma-Sassuolo

    8 Kasım 2026 Pazar

    Saat 12.30: Napoli-Lazio

    Saat 15.00: Genoa-Milan

    Saat 15.00: Monza-Atalanta

    Saat 18.00: Inter-Como

    Saat 20.45: Fiorentina-Juventus

  • 12. hafta

    21 Kasım 2026 Cumartesi

    Saat 15.00: Como-Cagliari

    Saat 15.00: Lazio-Lecce

    Saat 18.00: Parma-Roma

    Saat 20.45: Napoli-Torino

    22 Kasım 2026 Pazar

    Saat 12.30: Sassuolo-Genoa

    Saat 15.00: Milan-Frosinone

    Saat 18.00: Bologna-Udinese

    Saat 20.45: Atalanta-Inter

    23 Kasım 2026 Pazartesi

    Saat 18.30: Monza-Fiorentina

    Saat 20.45: Juventus-Venezia