Italy U17 v Spain U17 - International FriendlyGetty Images Sport

Serie A'da 26 kez yer alan Triestina, sezonun bitimine altı hafta kala amatör liglere geri dönüyor: 23 puanlık puan cezası takımın kaderini belirledi

Lega Pro'da arka arkaya dokuz sezon geçirdikten sonra, Alabardati takımı Serie D'den yeniden başlayacak

Tarih, gelenek ve İtalyan futbolunun zirvesinde geçirilen birçok sezon: Ancak Trieste’de uzun yıllardır farklı bir hava hakim ve gergin bir durum, bugün Triestina için en dip nokta olan, Serie C’de arka arkaya 9 sezonun ardından altı hafta kala amatör liglere düşmeyle sonuçlandı.

1929-30 ile 1957-58 yılları arasında 26 sezon Serie A'da mücadele eden Triestina, 20. yüzyılın ortalarında İtalyan futbolunun en şöhretli takımlarından biri olarak kendini kanıtlamıştı. Bugün Nereo Rocco Stadyumu'nda matematiksel gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan eski Friulani taraftarları için bu, çok uzak bir anı. 2025 ile 2026 yılları arasında alınan 23 puanlık ceza ile önceden belli olan, son derece zorlu bir sezondu.

  • ÖNCE BELLİ OLAN BİR KÜME DÜŞÜŞ

    Serie C A Grubu'nda alışılmadık bir durum yaşanıyor; sezonun bitimine altı hafta kala en önemli sonuçların ikisi de şimdiden belli olmuş gibi görünüyor. Bir yandan Vicenza, Serie B'ye doğru hızla ilerlerken, diğer yandan Triestina'nın dramatik durumu dikkat çekiyor; takım bugün, dokuz yıl aralıksız sürdürdüğü Serie C macerasına veda etti. 

    İdari ihlaller nedeniyle 23 puan ceza ile sezonu tamamlayacak olan Friulani'ler için bu, önceden haber verilen bir felaketti. Kağıt üzerinde neredeyse kesin olarak play-off'lara kalacak olan Triestina için bu imkansız bir görevdi, ancak gerçekte sezonun bitimine altı maç kala sadece beş puan toplayabilmişti. Bugün Pro Vercelli'ye karşı 2-3 yenilgiyle, alabardalı takım amatör liglere geri dönmeye mahkum oldu. 

  • CEZA

    Triestina’nın yavaş yavaş gerilemesini analiz etmek için geçmişe dönmek gerekiyor. Geçen yıl Pro Patria’ya karşı play-out maçlarında ligde kalmayı başardıktan sonra, Triestina kelimenin tam anlamıyla aşılması gereken bir dağla karşı karşıya kaldı. Geçen sezon verilen ve bu sezon çekilmesi gereken 9 puanlık cezanın 7 puana indirilmesinin ardından, Triestina, Co.Vi.So.C.'nin ihbarları üzerine 31 Temmuz'da disiplin kuruluna sevk edildi. Her iki durumda da bunun nedeni, bu sezonun başında Trieste'den ayrılan önceki kulüp yönetiminin idari yükümlülüklerini yerine getirmemesine bağlanabilir. Ulusal Federal Mahkeme, yedi puana on üç puan daha eklemeye karar verdi. Ekim ayında ise son üç puan da eklendi ve toplamda 23 puanlık ceza uygulandı.

  • SAHA DIŞINDAKİ SORUNLAR

    Sadece saha içindeki sonuçlar değil, Triestina'nın sorunları saha dışında da ortaya çıktı. Ligin başlamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşen kulüp yönetimindeki değişiklik, Alabardati'nin yaz transfer döneminde olumsuz bir etki yarattı. Amerikalı LBK Capital şirketi Eylül ayında sahneden çekilerek yerini Dogecoin Foundation ya da House of Doge'ye bıraktı ve Triestina, bir kripto para şirketi tarafından sahip olunan ilk kulüp olarak tarihe geçti. 

