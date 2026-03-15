Serie A'da 26 kez yer alan Triestina, sezonun bitimine altı hafta kala amatör liglere geri dönüyor: 23 puanlık puan cezası takımın kaderini belirledi

Tarih, gelenek ve İtalyan futbolunun zirvesinde geçirilen birçok sezon: Ancak Trieste’de uzun yıllardır farklı bir hava hakim ve gergin bir durum, bugün Triestina için en dip nokta olan, Serie C’de arka arkaya 9 sezonun ardından altı hafta kala amatör liglere düşmeyle sonuçlandı.

1929-30 ile 1957-58 yılları arasında 26 sezon Serie A'da mücadele eden Triestina, 20. yüzyılın ortalarında İtalyan futbolunun en şöhretli takımlarından biri olarak kendini kanıtlamıştı. Bugün Nereo Rocco Stadyumu'nda matematiksel gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan eski Friulani taraftarları için bu, çok uzak bir anı. 2025 ile 2026 yılları arasında alınan 23 puanlık ceza ile önceden belli olan, son derece zorlu bir sezondu.